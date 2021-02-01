Централизованные закупки офисного и антивирусного ПО в России заморожены до 2023 года

Децентрализация закупок софта для чиновников

Действие норм и правил взаимодействия Минцифры России с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) в части осуществления централизованных закупок офисного и антивирусного программного обеспечения приостанавливается до 31 декабря 2022 г. Соответствующее постановление Правительства России №63 от 28 января 2021 г., подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, появилось на портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, централизованные закупки ПО для российских ведомств остались только в части софта для ведения бюджетного учета, ответственным за которые является Казначейство России.

Порядок централизованных закупок ПО для федеральных органов государственной власти и подведомственных им учреждений, как сообщал CNews, были утвержден постановлением Правительства №658 от 8 июля 2018 г. Согласно документу, за централизованные закупки офисного ПО и антивирусов было поручено отвечать Минцифры, в то время как закупками ПО для ведения бюджетного учета занялось Казначейство.

В декабре 2020 г. CNews рассказал о предложении Минцифры полностью отказаться от централизованных закупок ПО для госорганов власти и предоставить им право проводить такие закупки самостоятельно.

Чем недовольно Минцифры

Принятие правительственного постановления №63 о приостановке централизованных закупок офисного и антивирусного софта стало прямым следствием обсуждения проекта «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658», подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru 12 ноября 2020 г.

Власти приостановили централизованные закупки ПО для чиновников до 2023 года

В пояснительной записке авторы документа объясняют необходимость принятия изменений результатами проведенного Минцифры анализа исполнения постановления № 658, который выявил факторы, «негативно влияющие на его реализацию».

В числе таких факторов, в частности, был указан недостаточно эффективный сбор потребностей госорганов в лицензиях антивирусного и офисного ПО, длительность процесса передачи лицензий ПО в госорганы, отсутствие централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий ПО госорганами. Все это «привело к сокращению сроков полезного использования ПО», отмечалось в документе.

Наряду с тем также было отмечено, что реализация постановления № 658 привела к переходу большей части служащих госорганов на отечественное ПО, в связи с этим учреждения более не нуждаются в централизованных закупках софта и «могут осуществлять закупочные процедуры отечественного ПО самостоятельно».

В беседе CNews с представителями Минцифры также удалось выяснить, что «в ведомственных программах цифровой трансформации закреплен показатель перехода на отечественный софт», и для дальнейшего обеспечения ФОИВ офисным и антивирусным ПО в министерстве работают над «предоставлением сервиса с новыми подходами с учетом полученного опыта - типового автоматизированного рабочего места, которым будут обеспечены служащие ведомств, выразивших свою заинтересованность в его использовании». Предполагалось, что в рамках этого проекта ведомства смогут продолжить централизованное получение офисного и антивирусного ПО.

Практика централизованных закупок ПО

После принятия постановления № 658 в 2018 г., Минкомсвязи разработало порядок взаимодействия с федеральными госорганами при осуществлении централизованных закупкок офисного и антивирусного софта.

Согласно документу, госорганы должны размещать информацию о необходимости закупить ПО в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ). На основании полученных данных Минкомсвязи планировало и проводило закупки, а передача неисключительных прав на ПО проводилась по сублицензионным договорам.

В июне 2019 г. CNews также сообщил о предложении Минкомсвязи использовать бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО в госорганы. Соответствующее постановление было принято в августе 2019 г. При этом из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такой софт распространяется бесплатно, и закупка платных аналогов была признана нецелесообразной. Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».

В январе 2020 г. CNews рассказал об итогах тендеров Минкомсвязи на централизованную поставку офисного ПО в федеральные органы исполнительной власти 2019 г. В рамках этих закупок 19 ведомств получили 150,8 тыс. пакетов «Мой офис» на сумму 498,6 млн руб. Еще один контракт на поставку офисных пакеты «Р7-офис» в 26 ФОИВ обошелся в сумму 241,9 млн руб.

Российские антивирусы также закупаются в министерствами. Например, в августе 2020 г. CNews писал о планах МИД России потратить около 28 млн руб. на отечественные защитные средства. МИДу потребовалось 445 лицензий, установочных комплектов и сертифицированных дистрибутивов на средства защиты информации. Из них 40 – на Kaspersky Certified Media Pack, остальные – без указания марки.