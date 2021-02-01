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Централизованные закупки офисного и антивирусного ПО в России заморожены до 2023 года

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Постановлением Правительства все централизованные закупки офисного и антивирусного программного обеспечения в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), которые курирует Минцифры, приостановлены до конца 2022 года. Мораторий не затронул только ПО для бюджетного учета, за которое отвечает Казначейство России.

Децентрализация закупок софта для чиновников

Действие норм и правил взаимодействия Минцифры России с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) в части осуществления централизованных закупок офисного и антивирусного программного обеспечения приостанавливается до 31 декабря 2022 г. Соответствующее постановление Правительства России №63 от 28 января 2021 г., подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, появилось на портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, централизованные закупки ПО для российских ведомств остались только в части софта для ведения бюджетного учета, ответственным за которые является Казначейство России.

Порядок централизованных закупок ПО для федеральных органов государственной власти и подведомственных им учреждений, как сообщал CNews, были утвержден постановлением Правительства №658 от 8 июля 2018 г. Согласно документу, за централизованные закупки офисного ПО и антивирусов было поручено отвечать Минцифры, в то время как закупками ПО для ведения бюджетного учета занялось Казначейство.

В декабре 2020 г. CNews рассказал о предложении Минцифры полностью отказаться от централизованных закупок ПО для госорганов власти и предоставить им право проводить такие закупки самостоятельно.

Чем недовольно Минцифры

Принятие правительственного постановления №63 о приостановке централизованных закупок офисного и антивирусного софта стало прямым следствием обсуждения проекта «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658», подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru 12 ноября 2020 г.

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Власти приостановили централизованные закупки ПО для чиновников до 2023 года

В пояснительной записке авторы документа объясняют необходимость принятия изменений результатами проведенного Минцифры анализа исполнения постановления № 658, который выявил факторы, «негативно влияющие на его реализацию».

В числе таких факторов, в частности, был указан недостаточно эффективный сбор потребностей госорганов в лицензиях антивирусного и офисного ПО, длительность процесса передачи лицензий ПО в госорганы, отсутствие централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий ПО госорганами. Все это «привело к сокращению сроков полезного использования ПО», отмечалось в документе.

Наряду с тем также было отмечено, что реализация постановления № 658 привела к переходу большей части служащих госорганов на отечественное ПО, в связи с этим учреждения более не нуждаются в централизованных закупках софта и «могут осуществлять закупочные процедуры отечественного ПО самостоятельно».

В беседе CNews с представителями Минцифры также удалось выяснить, что «в ведомственных программах цифровой трансформации закреплен показатель перехода на отечественный софт», и для дальнейшего обеспечения ФОИВ офисным и антивирусным ПО в министерстве работают над «предоставлением сервиса с новыми подходами с учетом полученного опыта - типового автоматизированного рабочего места, которым будут обеспечены служащие ведомств, выразивших свою заинтересованность в его использовании». Предполагалось, что в рамках этого проекта ведомства смогут продолжить централизованное получение офисного и антивирусного ПО.

Практика централизованных закупок ПО

После принятия постановления № 658 в 2018 г., Минкомсвязи разработало порядок взаимодействия с федеральными госорганами при осуществлении централизованных закупкок офисного и антивирусного софта.

Согласно документу, госорганы должны размещать информацию о необходимости закупить ПО в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ). На основании полученных данных Минкомсвязи планировало и проводило закупки, а передача неисключительных прав на ПО проводилась по сублицензионным договорам.

В июне 2019 г. CNews также сообщил о предложении Минкомсвязи использовать бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО в госорганы. Соответствующее постановление было принято в августе 2019 г. При этом из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такой софт распространяется бесплатно, и закупка платных аналогов была признана нецелесообразной. Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».

В январе 2020 г. CNews рассказал об итогах тендеров Минкомсвязи на централизованную поставку офисного ПО в федеральные органы исполнительной власти 2019 г. В рамках этих закупок 19 ведомств получили 150,8 тыс. пакетов «Мой офис» на сумму 498,6 млн руб. Еще один контракт на поставку офисных пакеты «Р7-офис» в 26 ФОИВ обошелся в сумму 241,9 млн руб.

Российские антивирусы также закупаются в министерствами. Например, в августе 2020 г. CNews писал о планах МИД России потратить около 28 млн руб. на отечественные защитные средства. МИДу потребовалось 445 лицензий, установочных комплектов и сертифицированных дистрибутивов на средства защиты информации. Из них 40 – на Kaspersky Certified Media Pack, остальные – без указания марки.

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