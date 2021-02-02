Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки

Сотрудники столичных компаний, вынужденные уйти на удаленку из-за пандемии коронавируса и приказа властей, не хотят возвращаться в офисы. Им понравилось работать из дома, и работодатели их в этом поддерживают – многие компании готовы разрешить работникам трудиться удаленно всегда.

Москвичам разонравились офисы

Жители Москвы, насильно переведенные на удаленную работу осенью 2020 г. по распоряжению Сергея Собянина из-за коронавируса, отказываются возвращаться обратно в офисы. Как сообщили CNews представители профильного портала SuperJob, даже после отмены столичными властями требования об удаленке работники не желают вновь привыкать к работе в кабинетах.

Такой вывод аналитики SuperJob сделали по результатам исследования, в котором приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку по решению столичных властей из-за пандемии коронавируса COVID-19. Согласно полученным данным, свыше 50% работников, переведенных на удаленную работу, изъявили желание и дальше выполнять свои трудовые обязанности за пределами офисов – дома, на даче, в кафе или в любом другом месте, где есть мобильный или проводной интернет. И лишь меньше трети опрошенных готовы трудиться, как и прежде, в офисах.

Подробная статистика

Специалисты SuperJob провели исследование в Москве в период с 27 по 31 января 2021 г. Дата начала опроса выбрана не случайно – именно 27 января Сергей Собянин отменил обязательное требование, подразумевавшее обязательный перевод на работу из дома не менее 30% сотрудников московских компаний.

Удаленная работа или офис

Вариант ответа Все опрошенные Пол (муж.) Пол (жен.) Хотел(а) бы остаться на удаленке 52% 47% 56% Хотел(а) бы ходить на работу 30% 31% 30% Затрудняюсь ответить 18% 22% 14%

Источник: SuperJob

Из всех работников-респондентов, участвовавших в опросе SuperJob, на удаленке решили остаться 52%. Среди представителей мужского пола за удаленную работу проголосовали 47%, среди женщин – 56%.

30% опрощенных хотели бы вернуться в свой офис, притом мужчин, готовых пойти на это, оказалось больше, чем женщин – 31% против 30%. Не определились со своим мнением 18% участников опроса.

Работодатели не возражают

Владельцы московских компаний, подчинившиеся приказу Собянина о переводе трети своих сотрудников на удаленку, не спешат возвращать подчиненных в офисы. Более того, значительная их часть, напротив, позволит им и дальше работать из дома.





Процент сотрудников московских компаний на удаленной работе

Вариант ответа Октябрь 2020 г. Январь 2021 г. У нас нет удаленных сотрудников 23% 17% Менее 5% 11% 8% От 5 до 10% 8% 4% От 10 до 20% 6% 6% От 20 до 30% 8% 28% Свыше 30% 33% 32% Затрудняюсь ответить 11% 5%

Источник: SuperJob

32% опрошенных SuperJob столичных предпринимателей готовы оставить на удаленке всех без исключения сотрудников, переведенных на нее. Еще 34% бизнесменов собираются вернуть в офисы лишь часть «удаленщиков».

Впрочем, есть и те, которые лишат всех своих сотрудников возможности не тратить время и деньги на дорогу из дома в офис и обратно. К концу января среди столичных компаний, в которых не было ни одного удаленного работника, насчитывалось 17%.

Как москвичей заставили работать из дома

Сергей Собянин распорядился о переводе 30% сотрудников московских компаний на работу из дома в начале октября 2020 г. Это стало следствием второй волны пандемии коронавируса – во время первой такой волны Президент России Владимир Путин перевел всю страну на самоизоляцию, вылившуюся в резкое падение доходов россиян.

С 12 октября 2020 г. все столичные работодатели должны были предоставлять московской мэрии персональные данные сотрудников на удаленке – номера телефонов, машин др., притом даже против их воли. За отказ в предоставлении этих сведений компаниям грозили штрафы, хотя в мэрии объяснили такой интерес к «удаленщикам» всего лишь сбором информации для оценки пассажиропотока.

У удаленной работы есть свои преимущества

Для отправки этих сведений мэрия Москвы 9 октября 2020 г. запустила спецсервис, который 12 октября 2020 г. вышел из строя, не выдержав нагрузки. Мэрия обвинила в этом предпринимателей – якобы они виноваты в поломке сервиса потому, что решили предоставить данные единовременно.

15 октября 2020 г. Сергей Собянин смягчил эти требования, разрешив работодателям сдавать отчеты о сотрудниках на удаленке не раз в неделю, а только при изменении их количества. На следующий день стало известно, что инициатива столичного мэра по переводу 30% штата московских компаний на удаленную работу имела все шансы привести к перебоям в работе дата-центров Москвы. Как сообщал CNews, они могли не выдержать возросшей нагрузки, что привело бы к сбоям в функционировании систем документооборота, платежных систем, касс в магазинах и даже транспорта.

27 января 2021 г. столичные власти отменили обязательное требование о 30% сотрудниках на удаленке. С этого дня данное условие является рекомендацией.

Удаленная работа и законодательство

В России удаленная работа с недавнего времени регулируется действующим законодательством. В середине июня 2020 г. CNews рассказывал о внесении в Госдуму на рассмотрение законопроекта, регулирующего взаимоотношения работодателей и сотрудников на удаленке. Его разработала группа депутатов и сенаторов о главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным при участии лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова и сенатора Андрея Клишаса.

Первоначальный вариант законопроекта создавал оптимальные условия именно для сотрудников, но в конце ноября 2020 г. Госдума приняла во втором чтении его новую редакцию, в которой баланс был смещен уже в пользу работодателя. О том, что именно изменилось в документе, читайте в материале CNews.

Третье чтение законопроекта в Госдуме состоялось 26 ноября 2020 г., а подпись Владимира Путина он получил 8 декабря 2020 г. Законопроект, ставший законом, вступил в силу 1 января 2021 г.