Спецпроекты

«Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Игорь Королев
«Яндекс.Такси» покупает часть активов группы «Везет» - call-центр и бизнес по заказу грузоперевозок. До этого Федеральная антимонопольная служба не разрешила «Яндекс.Такси» покупать «Везет», но в нынешнем виде сделка не потребует согласования властей.

«Яндекс.Такси» покупает активы группы «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» сообщила о приобретении нескольких активов своего конкурента – группы «Везет». Речь идет о покупке call-центра и бизнеса грузоперевозок. Сумма сделки составит $178 млн. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во II квартале 2021 г.

Группа «Везет» основана в 2017 г. путем слияния агрегаторов по заказу такси Rutaxi (использовала бренды «Везет» и «Лидеры») и Fasten (работала под брендами «Такси.Сатурн» и Redtaxi). Акционерами объединенной компании стали гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten $100 млн.

Как «Яндекс.Такси» пытался купить «Везет»

В 2019 г. сервис «Яндекс.Такси» уже анонсировал приобретение активов группы «Везет», включая call-центр и ИТ-платформу для управления заказами Rutaxi. Предполагалось, что продавцы получат за эти активы до $71,5 млн наличными и до 3,6% акций «Яндекс.Такси» в зависимости от достижения проданными компаниями ключевых целей по операционным и иным показателям.

yataxi1600.jpg
Сервис «Яндекс.Такси» нашел способ купить часть активов группы «Везет», против чего выступала ФАС

Сделка требовала согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Против выдачи разрешения на осуществление данной сделки выступал конкурент – сервис такси Gett.

Бывший глава ФАС Игорь Артемьев также выражал беспокойство относительно возможного ограничения конкуренции и предполагал, что, в зависимости от региона, ведомство может обязать владельцев «Везет» продать свои активы конкурентам «Яндекс.Такси».

В общей сложности «Яндекс.Такси» четыре раза направлял ходатайства в ФАС на покупку активов группы «Везет». Трижды компания сама отзывала свои ходатайства, меняя структуру сделки и предлагая ведомству собственную методику оценки рынка такси.

В апреле 2020 г. компания «Яндекс.Такси» отзывала свое ходатайство, так как в условиях пандемии коронавируса хотела сконцентрироваться на поддержке своих нынешних партнеров: водителей и таксопарков.

Однако в мае 2020 г. было подано очередное четвертое по счету ходатайство. Но оно было отклонено ФАС. Ведомство посчитало, что в случае слияния объединенная компания будет иметь долю на рынке заказа такси в размере 70% на всей территории России, свыше 80% в границах 19 субъектов и свыше 50% в границах 32 субъектов федерации.

В «Яндекс.Такси» заявляли о своем несогласии с выводами ФАС. В группе «Везет» предупреждали, что без осуществления сделки с «Яндекс.Такси» у компании не будет возможность получить необходимые инвестиции в размере 8-9,5 млрд руб., а это, в свою очередь, приведет к массовым сокращениям.

Почему сейчас сделка не потребует разрешения от властей

Сейчас в «Яндекс.Такси» заявили, что балансовая стоимость приобретаемых активов «Везет» попадает в диапазон, не требующий согласования с ФАС. В отличие от прошлой сделки, в этот раз «Яндекс.Такси» не будет приобретать ПО группы «Везет», а сама сделка будет распространяться на ограниченное число регионов.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что интеграция с группой «Везет» будет разбита на этапы по географии и срокам. График интеграции будет отдельно анонсирован для каждого региона. Благодаря сделке «Яндекс.Такси» улучшит клиентский сервис и ускорит развитие логистической платформы, в частности, предложит экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Пользователи «Везет» смогут, как и раньше, заказывать такси по телефону. Для заказа такси через приложение им будет предложено установить приложение «Яндекс.Go». Водителям, сотрудничающим с «Везет», предложат установить платформу «Яндекс.Про».

Источник, знакомый со структурой сделкой, сообщил CNews, что у группы «Везет» нет средств на развитие, она не планирует развитие оставшихся активов и будет их реструктуризировать. Представители группы «Везет» сообщили CNews, что поддержка приложений сервиса будет прекращена, а его владельцы сосредоточатся на другом бизнесе.

Другие материалы рубрики

Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений

ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля

Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки

Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как работает адаптивная частота обновления экрана в смартфоне?

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров