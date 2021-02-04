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Арестован бывший топ-менеджер Beeline

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, Текст: Игорь Королев

В Киргизии арестован бывший глава сотового оператора Sky Mobile (местная «дочка» группы Veon), гражданин Украины Евгений Кражан. Его подозревают в даче взяток чиновникам местного правительства с целью переоформления частот для Sky Mobile в обход аукционных процедур.

Арестован гражданин Украины, руководившей киргизской «дочкой» Veon

В Киргизии арестован бывший гендиректор местного сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline), гражданин Украины Евгений Кражан. Об этом сообщает Генпрокуратура республики. Sky Mobile вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon.

Кражан долгое время работал на украинском телекоммуникационном рынке, в том числе занимал руководящие посты в сотовом операторе «Киевстар» (также входит в группу Veon). Последние годы он руководил Sky Mobile и лишь недавно покинул этот пост.

В чем обвиняют Евгения Кражана

Сейчас Кражан находится в изоляторе временного содержания Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Из сообщения Генпрокуратуры следует, что Кражан был арестован в рамках начавшегося в 2020 г. расследования в отношении отдельных должностных лиц Государственного агентства связи, Аппарата Правительства и ГКНБ.

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В Киргизии арестован бывший глава сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline) Евгений Кражан

Указанных лиц подозревают в коррупции и сговоре с частными компаниями, которые пролоббировали переоформление и трансформацию лицензии на использование радиочастотного спектра. Кражан, согласно сообщению Генпрокуратуры, лоббировал интересы Sky Mobile и передал взятку в денежном виде высокопоставленному должностному лицу аппарата Правительства за оказание содействия в переоформлении и трансформации лицензии на право пользования радиочастотным спектром.

Скандал вокруг переоформления частот для Sky Mobile разгорелся в Киргизии в 2020 г. и уже получил серьезные последствия. Выяснилось, что Sky Mobile за $1,8 млн приобрел полосу частот шириной 200 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц у оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ». Данные частоты предназначались для технологии беспроводного телевидения стандарта MMDS, однако Госагентство связи разрешило переоформить их для технологии сотовой связи четвертого поколения ( 4G) стандарта LTE.

Благодаря такому решению Sky Mobile избежал необходимости покупать частоты для технологии LTE на аукционе. Ранее полоса часто шириной 15 МГц в диапазоне 800 МГц для технологии LTE была продана на аукционе за сумму 1 млрд сомов ($25 млн).

Кого уже посадили по делу о частотах для киргизской «дочки» Veon

Осенью 2020 г. после начатой генпрокуратурой проверки, Госагентство связи отменило решение о переоформлении частот для Sky Mobile. Глава агентства Наталья Черногубова ушла со своего поста и оказалась под арестом.

Затем последовала череда арестов: под стражей оказались бывший заместитель Черногубовой на посту главы Госагентства связи, двое сотрудников ГКНБ, заместитель председателя Госкомитета по информационным технологиями и связи (ГИТС, в его подчинении находится Госагентство связи) Максат Джалышбаев, директор по развитию и стратегии «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин и учредитель данной компании Артур Халдаров.

Премьер-министр республики Мухаммедкаллый Абылгазиев сначала вынужден был уйти в отпуск, а затем все возглавляемое им правительство ушло в отставку.

В конце 2020 г. в Киргизии после парламентских выборов начались беспорядки, которые привели к смене власти. Президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Из тюрьмы был выпущен политический деятельно Садык Жапаров, который сначала стал и.о. президента страны, а в начале 2021 г. выиграл президентские выборы.

После смены власти аресты по радиочастотному делу продолжились. Так, в конце 2020 г. были арестованы бывший глава аппарата Правительства Самат Кылжыев и замглавы аппарата Правительства Азамат Араев.

Позиция Veon

К моменту публикации этого материала пресс-служба группы Veon не ответила на запрос CNews относительно ареста Евгения Кражана. До этого группа Veon заявляла, что сделка по покупке Sky Mobile частот у «Ала-ТВ» «соответствовала высочайшим этическим и корпоративным стандартам». При этом компании не было известно о каких-либо проблемах с регулирующими органами из-за данной сделки.

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