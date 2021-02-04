Спецпроекты

Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур
Аналитики Mercury Research по предварительным итогам последнего квартала 2020 г. отметили рост доли Intel на рынке процессоров для десктопов и ноутбуков, чего не случалось уже три года. Несмотря на квартальную «просадку» общей доли AMD на рынке процессоров x86, годовые продажи компании на серверном рынке показали стабильный последовательный рост.

Фрагментированное возвращение

В четвертом квартале 2020 г. Intel нарастила долю рынка процессоров для настольных ПК (без устройств интернета вещей) на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 80,7%, и долю процессоров для мобильных ПК (кроме устройств интернета вещей и планшетов) на 1,2% к предыдущему кварталу, до 81,0%, сообщил портал Tom's Hardware со ссылкой на данные нового исследования Mercury Research.

Intel при этом потеряла 0,5% (квартал к кварталу) на рынке CPU для серверных систем, но по-прежнему сохраняет здесь подавляющее преимущество с долей 92,9% и удерживает конкурентов с показателями в однозначных числах.

Аналитики отмечают, что в последнем квартале 2020 г. Intel впервые за три года смогла частично «отбить» долю в сегментах процессоров для настольных ПК и ноутбуков, которую в последнее время настойчиво забирала AMD. AMD, в свою очередь, потеряла за квартал часть доли на рынке x86-процессоров, но в годовом исчислении ожидается значительный прирост ее показателей, особенно на рынке CPU для серверов.

Пир во время пандемии

В целом аналитики Mercury Research называют четвертый квартал 2020 г. нетипичным для процессорного рынка – главным образом, за счет пандемии, которая подхлестнула глобальные продажи ПК и, соответственно, привела к взрывному росту продаж CPU архитектуры x86 сразу на 20,1%. AMD потеряла часть рыночной доли в течение квартала, но по итогам года нарастила ее на 6,2% год к году, до 19,6%. В целом, рост спроса на процессоры оказался выгоден как Intel, так и AMD.

cpu2.jpg
AMD нарастила долю рынка CPU до 19,6% (Mercury / Tom's Hardware)

«Новые рекордные максимумы по выручке от продаж процессоров были установлены как в четвертом квартале, так и в целом за весь 2020 год, – сказал Дин Маккаррон (Dean McCarron), президент Mercury Research. – В четвертом квартале также установлен новый рекорд по количеству отгрузок, которые составили более 125 млн процессоров за квартал».

По мнению главы Mercury Research, квартальный прирост доли Intel и потеря доли AMD совсем не означают снижения продаж AMD в условиях взрывного роста – тем более что в прошлом году компания нарастила выручку от продаж процессоров сразу на 50%. По данным Mercury Research, только за отчетный квартал на рынок было поставлено более 1 млн процессоров AMD Ryzen 5000.

Передел рынка продолжается

По мнению Маккаррона, недостаток продуктов AMD в рознице свидетельствует о высоком спросе и возникает из-за постоянных проблем с цепочкой поставок. Отсутствие альтернатив по наращиванию объемов выпуска процессоров до запуска дополнительных производственных мощностей означает, что дефицит поставок процессоров AMD продлится все первое полугодие 2021 г., при этом ограничения затронут как чипы для ПК, так и для игровых консолей, считает аналитик.

Рыночная доля CPU AMD по сегментам

К4-2020 К3-2020 К2-2020 К1-2020 К4-2019 К3-2019 К2-2019 К1-2019 К4-2018
Доля рынка CPU AMD для декстопов 19,3% 20,1% 19,2% 18,6% 18,3% 18,0% 17,1% 17,1% 15,8%
Изменение (кв. к кв. / год к году) -0,8% / 1% 0,9% / 2,1% 0,6% / 2,1% 0,3% / 1,5% 0,3% / 2,4% 0,9% / 5% 0 / 4,8% 1,3% / 4,9% 2,8% / 3,8%
Доля рынка CPU AMD для ноутбуков 19,0% 20,2% 19,9% 17,1% 16,2% 14,7% 14,1% 13,1% 12,2%
Изменение (кв. к кв. / год к году) -1,2% / 2,8% 0,3% / 5,5% 2,9% / 5,8% 0,9% / 3,2% 1,5% / 4,0% 0,7% / 3,8% 1,0% / 5,3% 0,9% / - -
Доля рынка CPU AMD для серверов 7,1% 6,6% 5,8% 5,1% 4,5% 4,3% 3,4% 2,9% 3,2%
Изменение (кв. к кв. / год к году) 0,5% / 2,6% 0,8% / 2,3% 0,7% / 2,4% 0,6% / 2,2% 0,2% / 1,4% 0,9% / 2,7% 0,5% / 2,0% -0,3% / - 1,6% / 2,4%
Суммарная доля рынка CPU AMD 21,7% 22,4% 18,3% 14,8% 15,1% 14,6% 13,9% 12,3% 10,6%
Изменение (кв. к кв. / год к году) -0,7% / 6,2% 4,1% / 6,6% 3,5% / 1,2% -0,7% / - 0,9% / 3,2% 0,7% / 4,0% - - -

Источник: Mercury Research / Tom's Hardware

Дефицит чипов AMD в сезон праздничных покупок на фоне широкой доступности процессоров Intel, зачастую доступных со скидкой, помог Intel вернуть некоторую часть доли на рынке – не в последнюю очередь за счет увеличение собственных производственных мощностей. Отчасти этому способствовал акцент на поставках процессоров начального уровня – таких как, например, чипы для хромбуков.

Согласно официальному отчету Intel, компания нарастила поставки процессоров для ПК в четвертом квартале на 33%. В октябре 2020 г. CNews также рассказывал о том, что новые бюджетные процессоры Intel Pentium Gold и Celeron получили ряд «продвинутых» технологий, которые ранее использовались только в более дорогих чипах серий Intel Core.

В первом квартале 2021 г. ситуация также будет не в пользу AMD, считают в Mercury Research, поскольку недавно представленные ею процессоры Ryzen 5000, которые сейчас в дефиците, обгоняют по многим показателям имеющиеся в продаже чипы Intel Comet Lake, но появление новых чипов Intel Rocket Lake в первом квартале 2021 г. вновь обострит конкуренцию.

В Mercury Research отмечают значительный рост продаж по всему рынку процессоров, но наиболее резкие увеличения поставок произошли в сегменте мобильных чипов – почти на 60% год к году. Это связано с ростом спроса на ноутбуки по мере ухода удаленных работников с настольных ПК в период COVID-19, и в основном покрывалось увеличением предложения Intel в сегменте начального уровня.

В целом, по данным аналитиков, максимальный спрос в этом сегменте пришелся на чипы класса Intel Celeron и AMD Stoney Ridge серий A4 и A6, которые часто используются в хромбуках и недорогих ПК.

AMD также продолжает наращивать свою долю на рынке процессоров для серверов благодаря удачным продажам CPU Rome и перспективным возможностям Milan. В Mercury Research полагают, что в конце 2020 г. некоторые клиенты могли отказаться от закупок нынешнего поколения серверных чипов AMD в надежде дождаться поставок новых процессоров EPYC Milan.

В начале января 2021 г. CNews рассказал о предварительных прогнозах аналитиков PassMark, которые пророчили AMD место нового лидера на рынке процессоров для настольных компьютеров по итогам первого квартала 2021 г. Согласно их расчетам, AMD захватит сегмент с долей 50,8%, тогда как Intel достанется 49,2% рынка.

Пока что эти прогнозы не подтвердились другими аналитиками рынка. В последний AMD удалось вырваться на первое место в сегменте чипов для десктопов 15 лет назад – в первом квартале 2006 г., с долей 53,9% против 46,1% у Intel.

Другие материалы рубрики

«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей

Xiaomi станет выпускать смартфоны дороже самых топовых iPhone

Знаменитый российский музыкальный сайт под угрозой запрета из-за песен Шнурова

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

Арестован бывший топ-менеджер Beeline

Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Техноблог

Как записать экран сессии на Windows 10

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров