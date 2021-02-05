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ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

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CNews приглашает 18 марта принять участие в онлайн-конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021».

CNews приглашает 18 марта принять участие в онлайн-конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021».

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Основные вопросы конференции:

ИТ и бизнес

  • Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру?
  • CAPEX или OPEX: что выгоднее?
  • Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов?
  • Как выбрать провайдера облачных услуг?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

  • Какие работы лучше передать на аутсорсинг?
  • Какую модель аутсорсинга выбрать?
  • Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки?
  • Насколько выгодно формирование комбинированных команд?

Технологии оптимизации

  • Когда выгоднее использовать облака?
  • Поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы?
  • Как наиболее эффективно использовать системы Service Desk.
  • Как организовать аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры.

Среди спикеров:

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;
Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, Банк «Зенит»;
Василий Стешов, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella;
Юрий Колесников, директор по информационным технологиям, «Столичные аптеки»;
Андрей Антонов, менеджер по продукту, Epson Europe B.V.;
Андрей Барашов, технический эксперт, Tripp Lite.

К выступлению приглашены:

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, ГК «Росатом»;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»;
Владимир Урбанский, директор, «Почтовые технологии»;
Юрий Шеховцов, директор департамента информационных технологий, «Норникель»;
Иван Стыщенко, руководитель департамента ИТ, «Евраз Металл Инпром»;
Александр Соколовский, директор по информационным технологиям, «М.Видео-Эльдорадо»;
Георгий Михайлов, заместитель президента, «Азбука вкуса»;
Владислав Беляев, директор по информационным технологиям, «Черкизово»;
Герман Эпштейн, вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа, «Балтика»;
Владимир Савицкий, ИТ-директор, The Boeing Company;
Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, Fesco;
Дмитрий Чибисов, начальник управления информационных технологий и связи, «Алроса»;
Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, Biocad;
Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «Технониколь»;
Олег Смирнов, директор по ИТ производственного блока, «Аскона»;
Богдан Калиновский, ИТ-директор, «Московский ювелирный завод»;
Дмитрий Будылин, директор департамента информации, «Нижфарм» (группа компаний Stada);
Иван Морозов, заместитель генерального директора по экономике, «Агросила»;
Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания».

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