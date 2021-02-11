Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам

Жесткие сроки, недвусмысленная локализация

В реестр российского программного обеспечения (ПО) будут включать только продукты, исходный текст и объектный код которых локализован на территории России. Кроме того, все технические средства для выпуска, использования и обслуживания таких продуктов также должны находиться на российской территории. Об этом говорится в проекте постановления Правительства России, разработанного Минцифры и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Новые правила, нацеленные на оптимизацию порядка включения продуктов в реестр российского ПО, позволят «вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям», говорится в пояснительной записке к документу.

«Добавлены и важные требования к включению в реестр — технические средства хранения исходного текста и объектного кода программ и компиляции исходного текста в код должны находиться на территории России, — прокомментировал новые правила Дмитрий Комиссаров, гендиректор «Новые облачные технологии». — Таким образом, теперь средства активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами ПО на территории РФ, должны будут управляться российскими организациями либо гражданами России».

Что предлагается изменить и оптимизировать

Наряду с новыми требованиями по локализации исходников и производства ПО, в новых правилах также предлагается обеспечить свободную продажу продукта на всей территории страны – за исключением ПО, которое разработано для внутреннего использования органами власти, госструктурами и коммерческими компаниями.

Минцифры ускорит сроки регистрации в реестре отечественного ПО

Согласно новой редакции, исключительное право на ПО должно принадлежать юрлицам или ИП. За правообладателем предлагается закрепить ответственность за реализацию прав на ПО, в том числе в плане предоставления техподдержки и гарантийного обслуживания.

Компания, претендующая на включение ее ПО в реестр, должна обладать соответствующими техническими возможностями и квалифицированными сотрудниками. Такая организация «не должна иметь ограничение по территории оказания данных услуг», говорится в документе.

Процедура рассмотрения документов на включение продуктов в реестр отныне предполагает привлечение специализированных экспертных организаций. Для таких организаций устанавливаются такие требования как отсутствие коммерческого интереса (зависимости) от субъектов предпринимательской деятельности в сфере ИКТ и органов госвласти, регистрация и оказание услуги на всей территории России, включая Крым.

Соответствующая экспертная организация должна обладать технологической инфраструктурой для проверок ПО, в целях ее деятельности должны быть отражены, в том числе, предоставление услуг в сфере ИКТ, анализ ‎и систематизация информации о российских разработчиках в области информационно-коммуникационных технологий.

Проект постановления также предлагает правки в части уменьшения сроков административных процедур. В частности, сроки рассмотрения экспертным советом и экспертной организацией документов и материалов, прилагаемых к заявлению о включении в реестр, сокращаются с 30 дней в старой редакции до 15 дней в новой. Сроки отправки запроса заявителю по электронной почте от экспертного совета при обнаружении недостоверных сведений сокращены с трех дней до одного, при этом времени на ответ у заявителя теперь будет только 20 суток, а не 30 как ранее.

Сроки проверки заявления о включении сведений в реестр евразийского ПО сокращается еще больше – с 20 рабочих дней в старой редакции документа, до 5 дней в новой. В целом, большая часть сроков рассмотрения, изменения, внесения и информировании заявителя сокращено в новом документе вдвое и более.

Также документ предлагает внести изменения в правила определения оператора реестров конкурентными способами по закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. в части исключения имеющегося в нем требования о наличии у организации права получения обязательного экземпляра ПО.

Для правообладателей из государств – членов Евразийского экономического союза при подаче заявления на включение или внесение изменений в единый реестр ПО таких государств предлагается снять ограничения по использованию квалифицированной электронной подписи и использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись.

Предыстория вопроса

О внесении предыдущих изменений порядка включения ПО в единый реестр Минцифры CNews рассказал в августе 2020 г. Новый порядок предписывал введение профессиональной экспертизы сторонней организацией на соответствие критериям отечественного ПО для всех продуктов, которые претендуют на включение в реестр начиная с 1 октября 2020 г.

В мае 2020 г. CNews также сообщал о новых рекомендациях АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) по добавлению программ в реестр отечественного ПО, которые вводили запрет на внесение софта с компонентами под лицензиями свободного распространения GPL и MPL.

В апреле 2017 г. CNews рассказал о том, что Минкомсвязи засекретило отбор программного обеспечения в реестр российского ПО. В апреле 2018 г. Минкомсвязи также предлагало внести в правила процедуры апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и экспертным советом при министерстве.

В апреле 2019 г. правила дополнились дополнительными требованиями по гарантийному обслуживанию, техподдержке и модернизации программ из состава реестра, которыми могут заниматься исключительно российские компании без преобладающего иностранного участия или непосредственно граждане России (физлица).

Начиная с 2021 г. размещение продукта в реестре отечественного ПО позволяет компаниям принимать участие в программа господдержки ИТ-отрасли, предложенной российским премьером, в том числе в части снижения налога на прибыль и страховых взносов, освобождение от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС) при условии предоставления права на использование ПО из состава реестра на основании лицензионных договоров и по модели SaaS.