Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке

Крупный игрок на рынке контакт-центров

Как стало известно CNews, четыре ведущих участника российского рынка аутсорсинговых контакт-центров – Beeper, Comfortel, Telecomexpress и «Лоджиколл» – объединились в компанию под брендом Voxys. Условия сделки, которую участники характеризуют как «крупнейшую за всю 20-летнюю историю рынка», не разглашаются.

Voxys называет себя текущим лидером российского рынка аутсорсинговых контактных центров по выручке, ссылаясь на данные международного консалтингового агентства iKS-Consulting (подробности – ниже).

География Voxys на сегодняшний день охватывает 30 городов России, а количество рабочих мест операторов превышает 5 тыс. Общая численность штата при этом составляет более 8 тыс. человек. В компании заявляют, что принадлежащие ей контакт-центры ежедневно обрабатывают не менее 1 млн входящих обращений.

По словам Алексея Мосунова, директора Voxys, одним из ключевых конкурентных преимуществ компании является ее гибридная технологическая платформа. Компания одновременно использует ПО и «железо» зарубежных производителей – Cisco Systems и Genesis, российского вендора Oktell, а также технические решения собственной разработки.

«Наш фронтенд один из самых молодых, он высоко оценен специалистами компании, разрабатывающей решения для рынка колл-центров, – заявил представитель Voxys в разговоре с CNews. – У нас есть все программные средства: от операторского места, поддерживающего интеллектуальную омниканальность до системы роботизированного контроля качества».

Лидеры рынка

В рейтинге iKS-Consulting «Крупнейшие аутсорсинговые контакт-центры России», составленном в 2020 г., Voxys занимает первое место в стране по выручке. Ей принадлежит наиболее крупная доля отечественного рынка аутсорсинговых контактных центров – 18,4%. В лидерах также оказались французская Teleperformance с 16% и «Телеконтакт» с 12,1%.

доли контакт-центров на рынке по выручке от аутсорсинговых услуг, итоги 2019 г.

Годом ранее ни одна из компаний, позднее вошедших в состав Voxys, не попала в топ-3 рейтинга. Тройку лидеров с суммарной долей рынка в 37% тогда сформировали Teleperformance, «Телеконтакт» и «Ростелеком контакт-центр». Стоит отметить, что Teleperformance занимала первую позицию в данном рейтинге как минимум с 2015 г.

Доли контакт-центров на рынке по выручке от аутсорсинговых услуг, итоги 2018 г.

Компания Beeper была основана в 1997 г. и на момент слияния с Voxys занимала 8% российского рынка. «Комфортел», созданная в 2007 г. располагала долей в 5%, Telecomexpress – один из самых «молодых» участников в проекте слияния контактных центров, оказывающий услуги с 2010 г., занимал 8%. «Лоджиколл», компания с более чем 10-летней историей, специализировалась на работе с банковским и финансовым сектором, ее доля на российском рынке составляла 5%.

На вопрос CNews о том, кого Voxys считает своим главным конкурентом на российском рынке, в компании ответили, что по накопленному опыту, масштабу присутствия и используемых решений на данный момент конкуренты у нее отсутствуют.

Наиболее жесткую конкуренцию Voxys, по признанию представителя компании, испытывает в борьбе за кадры. На рынке труда компания соперничает с бизнесами, которые производят массовый наем сотрудников (от интеграторов различных сервисов до FMCG). «Это важно, потому что развитие контактного центра во многом зависит от скорости, с которой он формирует рабочие места, нанимает и адаптирует сотрудников», – отмечают в Voxys.

Первые итоги работы Voxys

По данным Voxys, совокупная выручка компании в 2020 г. выросла на 9,8% и составила 4,2 млрд руб. Для сравнения, общая выручка всех объединенных компаний в 2019 г. составила 3,8 млрд руб.

Значимый вклад в рост выручки обусловлен привлечением 15 новых клиентов и масштабированием проектов действующих партнеров, отмечают в компании.

Информацию о своих клиентах в Voxys не раскрывают, отмечая, что это компании финансового сектора, транспорта, путешествий, ритейла, FMCG и медицины. На официальном сайте компании вскользь упоминаются Альфа-банк, РЖД, ВТБ и Сбербанк, но клиентами прямо не называются.

Портфель компании, по словам ее представителя, полностью диверсифицирован, доля каждого клиента в структуре выручки не превышает 10%. В общей сложности в портфеле компании сейчас находится свыше 200 проектов.

Планы на будущее

Как рассказали CNews в Voxys, пятилетняя стратегия компании предполагает проведение IPO, а также развитие ИТ-направления. Кроме того, Voxys собирается увеличивать долю рынка не только за счет консолидации активов, но и благодаря органическому росту: через пять лет Voxys планирует вырасти вдвое за счет увеличения портфеля клиентов.

В Voxys считают, что в данном бизнесе необходимо следить за трендами и оперативно разрабатывать, либо внедрять новые технологии, например, в области искусственного интеллекта, синтеза/распознавания речи и др.

Компания также сообщила, что создаст собственный центр ИТ-разработки на базе новой площадки в Калининграде. В настоящий момент компания ведет набор технических специалистов, которые будут задействованы в новом центре.

Voxys рассматривает возможность зарубежной экспансии. «Voxys интересны такие страны как Казахстан, Узбекистан, Литва и Венгрия – они привлекательны в первую очередь рынком труда. По нашим ожиданиям, именно в этих странах мы увидим хороший поток кандидатов», – заявил в разговоре с CNews представитель компании.

О компании Voxys

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Voxys, компания начала свою историю в 2017 г., когда для создания крупного игрока российского рынка дистанционного сервиса ее основателями были привлечены средства от некоего крупного европейского инвестиционного фонда.

На первом этапе в 2018 г. были консолидированы Beeper и Comfortel. В 2019 г. завершилось приобретение Telecomexpress. Позднее, в 2020 г., была присоединена компания «Лоджиколл».

В январе 2021 г. «Коммерсант» сообщил о том, что Сбербанк выдал компании Voxys (ООО «Инфо-контент») льготный кредит в размере 50 млн руб. на цифровизацию бизнеса по программе Минцифры России. Средства, по данным издания, компания рассчитывала направить на развитие собственной ИТ-инфраструктуры.



По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инфо-контент» (фигурирует на официальном сайте Voxys) зарегистрировано 3 мая 2007 г. в Екатеринбурге. Руководителем организации выступает директор Алексей Мосунов. Уставный капитал общества составляет 12,8 млн руб. Организация является правопреемником ООО «Телеком-экспресс», которое прекратило свое существование в результате реорганизации в форме присоединения в июне 2020 г.

ООО «Инфо-контент» также выступает учредителем ООО «Лоджиколл» и владеет в ней долей в 99,99%. Оставшиеся 0,01% принадлежат Алексею Мосунову.

Учредителем и владельцем 100-процентной доли в ООО «Инфо-контент» числится кипрская компания «Тахион комм лтд», зарегистрированная в Лимассоле.

Инвестиционная компания Tachyon Comm Ltd, согласно информации, опубликованной на сайте tachyon.cy, «была создана под эгидой частного инвестора и крупнейшего скандинавского инвестиционного фонда CapMan путем консолидации активов с целью развития рынка услуг и расширения возможностей клиентов для использования современных передовых технологий связи». На странице проектов компании сообщается, что Tachyon Comm в 2018 и 2019 гг. инвестировала в Beeper, Comfortel и Telecomexpress. Также отмечается, что группа занимает 27% российского рынка аутсорсинга бизнес-процессов (BPO, Business Process Outsourcing).