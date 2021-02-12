Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций

Из-за санкций США может резко сократиться объем поставок смартфонов Xiaomi в Россию. Пострадать могут и другие популярные китайские бренды, в том числе Huawei и Oppo – к концу 2020 г. объем ввезенных в страну мобильников этих марок может упасть почти вдвое.

США мешают продажам Xiaomi в России

Поставки смартфонов Xiaomi в Россию могут значительно сократиться из-за санкций, которые власти США вводят против этой компании и других китайских производителей. Как сообщили CNews аналитики GS Group, снижение объемов ввозимых в Россию смартфонов из-за США может затронуть также компании Huawei и Vivo вместе с Oppo и ее дочерним брендом Realme (все трое входят в холдинг ВВК).

По итогам 2020 г. суммарный объем поставок смартфонов в Россию составил 43,3 млн устройств, что на 10% меньше показателей 2019 г. Доля всех перечисленных компаний на российском рынке смартфонов за 2020 г. достигла 47%.

В 2021 г. под влиянием американских санкций, считают в GS Group, доля Huawei, Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo может упасть почти вдвое – до 25%. На момент публикации материала власти США открыто ополчились пока только против Huawei, которую они планомерно притесняют с 2019 г., и Xiaomi – ее они внесли в свой черный список в январе 2021 г., обвинив в работе на китайских военных. Теперь все ее американские инвесторы обязаны избавиться от своих активов в ней, и власти даже установили срок, в течение которого они должны сделать это – он истекает 11 ноября 2021 г.

Смартфоны Xiaomi могут стать в России дефицитом

Xiaomi предъявленные США обвинения отрицает – компания даже обратилась в суд, чтобы защитить свое имя.

Итоги 2020 года

Почти весь российский мобильны рынок поделили между собой четыре компании – Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. На них пришлось 28,4 млн всех везенных в Россию мобильников, и они заняли 82,6-процентную долю рынка, оставив всем остальным производителям, включая Oppo, Realme и Vivo, 17,4%.

Распределение долей на российском мобильном рынке по итогам 2020 года

2020 г. охарактеризовался 10-процентным падением объема импорта смартфонов в Россию – в одном только IV квартале 2020 г. он рухнул на 27% в сравнении с результатами последней четверти 2019 г. и составил 11,7 млн устройств. На смартфоны с расчетной ценой от 8 тыс. руб. пришлось 67% от всего объема поставок – 29,1 млн штук. Средний сегмент рынка (смартфоны стоимостью от 8 до 26 тыс. руб.) сократился на 2,7 млн штук, тогда как верхний сегмент, в котором смартфоны стоят от 26 тыс. руб., напротив, продемонстрировал рост на 2,3 млн.

Эксперты GS Group считают, что спад среднего сегмента (60% рынка смартфонов от 2 тыс. руб.) произошел именно из-за проблем Huawei. За рост верхнего ценового сегмента «ответственны» три компании – свои поставки нарастили Samsung (увеличение на 1,2 млн устройств), Xiaomi (плюс 0,9 млн) и Apple (плюс 0,6 млн).

Суммарное снижение поставок смартфонов на российский рынок обусловлено в первую очередь сокращением доли дешевых телефонов стоимостью от 2 тыс. до 8 тыс. руб. – за 2020 г. она упала на 30% и составила 5,5 млн штук. За последние три года их импорт сократился в два раза, притом снижение поставок таких устройств набирает обороты – если в 2020 г. их объем был на уровне 30%, то в 2019 г. – 20%, а в 2018 г. – и вовсе 16%.

В 2021 г., считают в GS Group, объем поставок дешевых смартфонов сократится еще больше. По прогнозам экспертов компании, он упадет до 4 млн штук.

Кто выиграет от проблем китайских производителей

Поставки смартфонов Huawei в Россию в 2020 г. сократились на 26% в сравнении с 2019 г. и составили 7,7 млн штук. Доля компании на российском рынке снизилась с 28% до 22,3%.

Поставки Xiaomi в 2020 г. достигли 5,9 млн штук (рост на 20% за год). Рост импорта продолжался первые три квартала – в последней четверти поставки рухнули на 27% в сравнении с IV кварталом 2019 г. Доля Xiaomi – 17,1%.

Корейская Samsung за весь 2020 г. привезла в Россию 11 млн смартфонов, и это на 7% больше, чем годом ранее. Ее итоговая доля рынка – 31,8%.

У Apple тоже наблюдается рост, притом еще более стремительный, чем у Samsung, но до Xiaomi в этом плане она не дотянула. Поставки увеличились на 17% на фоне 2019 г. и составили 4 млн iPhone, так что в итоге доля Apple на российском мобильном рынке за год выросла с 9,1% до 11,4%.

Что касается холдинга ВВК, бренды которого на российском рынке получили 4,2-процентную долю в поставках смартфонов от 2 тыс. руб., то он, по мнению GS Group, в будущем может занять в России нишу Huawei. В 2020 г. импорт смартфонов Oppo, Vivo и Realme вырос на 25% за год – с 1,16 до 1,45 млн устройств. Однако исследователи GS Group не исключают, что холдинг тоже может попасть под санкции США – по их прогнозам, это случится весной 2021 г.

Американские санкции пока не распространяются на корейскую Samsung, а Apple, являясь американским вендором, и вовсе под них не попадет. Эти две компании – единственные из числа основных игроков на рынке, кто имеет больше всего шансов выиграть от тех проблем, с которыми уже столкнулись Xiaomi и Huawei в их противостоянии с властями США, и которые, вероятно, скоро коснутся ВВК.

Что не так с Huawei

Если Xiaomi только начинает ощущать на себе давление со стороны США, то Huawei находится под их гнетом почти два года. Начало положил бывший Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), покинувший свой пост в январе 2021 г., и его преемник Джозеф Байден (Joseph Biden) пока не планирует отменять введенные им ограничения.

Трамп начал с запрета в мае 2019 г. американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei, в результате чего, помимо прочего, она лишилась доступа к мобильным сервисам Google. в мае 2020 г. Трамп вышел на новый уровень войны и, пользуясь законами своей страны, запретил тайваньскому производителю полупроводников TSMC выпускать процессоры для Huawei, что стало для нее не менее серьезным ударом.

Но если запрет на установку сервисов Google Huawei обошла еще в декабре 2019 г. путем запуска собственного их аналога (Huawei Mobile Services), а в августе 2020 г. она начала работать над созданием собственного полупроводникового производства, то следующий выпад властей США она пока не отразила.

В ноябре 2020 г., как сообщал CNews, под давлением США Huawei была вынуждена продать свой дочерний бренд Honor, под которым годами выпускала смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие виды устройств. Устройства Honor очень популярны в России – по итогам первой половины 2020 г. на рынке смартфонов Honor заняла 27%, разделив первое место с Samsung, у которой тоже было 27%. Дальнейшая судьба Honor на российском рынке пока остается неизвестной.