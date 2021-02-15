«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

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В России появится федеральный реестр с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих единую биометрическую систему (ЕБС). Проект соответствующего приказа Минцифры опубликован на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.

Оператором реестра участников ЕБС, как и оператором самой системы, будет назначен «Ростелеком», при этом перечень будет размещаться в открытом доступе на сайте bio.rt.ru, сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова представителей «Ростелекома».

Для участия в системе претенденту необходимо заключить договор с «Ростелекомом», подтвердить установленные законом требования по обеспечению безопасности персональных данных, а также установить и настроить биометрические терминалы. За факт включения организации или ИП в реестр плату взимать не планируется, однако платить придется за каждое обращение к ЕБС.

Еще в начале 2018 г. CNews рассказал о том, что оператор ЕБС будет продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку, из которых половину будет получать банк, разместивший биометрию пользователя.

Согласно проекту приказа Минцифры, размещенному на портале проектов правовых актов в конце декабря 2020 г. (есть в распоряжении CNews), оператор ЕБС будет получать 200 руб. за каждое обращение нотариусов. По данным «Ведомостей», «Ростелеком» также будет получать фиксированную сумму в 200 руб. за каждое обращение любого участника реестра ЕБС.

Организация и работа перечня

Оператор ведет перечень участников ЕБС в соответствии с п. 7 ч. 16 ст. 14.1 закона №149-ФЗ ‎«Об информации, ИТ и о защите информации» от 27 июля 2006 г., говорится в тексте проекта приказа Минцифры.

«Ростелеком» получит 200 рублей за любое обращение за биометрией граждан

В состав данных об участнике ЕБС, включаемых в перечень, входит полное и сокращенное наименование, адрес, дата начала использования ЕБС – для госорганов и муниципальных образований; полное и сокращенное (фирменное) наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, дата начала использования ЕБС – для юрлиц; ФИО, идентификационный номер налогоплательщика, адрес и дата начала использования ЕБС – для индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Внесение в реестр данных об участнике производится ‎не позднее пяти рабочих дней со дня начала использования ЕБС или не позднее трех рабочих дней при изменении данных. На оператора также возлагается обязанность еженедельной отправки реестра с обновлениями ‎в профильный контрольно-надзорный госорган.

Вышеупомянутая сумма в 200 руб. будет делиться между тем, кто регистрирует гражданина в ЕБС (например, банк или нотариус), производителем оборудования и ПО, который обеспечивает работу ЕБС, и «Ростелеком», пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию, полученную от оператора. Однако ясности относительно пропорций, в которых будут делиться комиссионные, пока нет.

В настоящее время в ЕБС используются решения нескольких разработчиков, например, VisionLabs и NTechLab. В одном из банков изданию сообщили, что его доля составляет 100 руб. за каждую идентификацию.

Мнение экспертов

По мнению опрошенных изданием экспертов, ЕБС станет востребованной при наличии «минимум 50 млн слепков». Для банков участие в ЕБС пока что невыгодно, поскольку им приходится собирать биометрию и получать всего 100 руб. за клиентов, которые пользуются сервисами других банков.

Эксперты также отмечают отсутствие интереса у коммерческих организаций в подключении к ЕБС. Они не видят в подключении преимущества для бизнеса, но видят финансовые издержки и риски, связанные с защитой данных. Некоторые эксперты не исключают, что в перспективе власти смогут сделать передачу данных в ЕБС обязательной по закону.

История и перспективы создания ЕБС

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г.; тестирование системы началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г. однако еще в марте 2018 г. CNews сообщил о том, что оператором ЕБС назначен «Ростелеком». Первыми пользователями системы стали банки.

После выхода приказа Минцифры №624 «Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица…» в ЕСИА и ЕБС, утвержденного 26 ноября 2020 г., сервисы удаленной идентификации через ЕБС стали доступны не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций, компаний из других секторов экономики.

Так, с 1 января 2021 г. к ЕБС подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др. В глобальных планах оператора — использование ЕБС для оказания гражданам любых электронных услуг.

Сейчас собирать биометрические данные могут 232 банка и МФЦ. На конец 2020 г. в ЕБС содержались образцы 160 тыс. пользователей. У некоторых банков есть собственные биометрические базы, которые развиваются быстрее и пользуются у клиентов большей популярностью и доверием, чем ЕБС, отмечают «Ведомости». Так, Сбербанк собрал биометрию у нескольких миллионов клиентов, ВТБ – у более чем 130 тыс.