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ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

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Эпидемия коронавируса и вызванный ей режим удаленной работы привел к ускорению цифровой трансформации, которая стала залогом выживания для многих предприятий.

Эпидемия коронавируса и вызванный ей режим удаленной работы привел к ускорению цифровой трансформации, которая стала залогом выживания для многих предприятий.

Многие компании были вынуждены выработать или переработать принципы организации удаленного подключения своих сотрудников к корпоративным бизнес-системам, усилив методы аутентификации и защиты каналов связи, а также пересмотрев качество предоставляемых услуг связи.

До самоизоляции многие предприятия относились к информационной безопасности как к набору средств для защиты корпоративного периметра. В 2020 г. понятие корпоративного периметра было размыто, и компании взяли курс на то, чтобы сделать кибербезопасность эластичной.

Неизбежным следствием пандемии стали сокращения ИТ- и ИБ-бюджетов. Однако для ИБ этот процесс оказался не столь критичным. В 2020 г. глобальный рынок информационной безопасности сохранил позитивную динамику, хотя рост оказал не столь внушительным, как прогнозировалось ранее. При этом Gartner отмечает глобальный рост интереса к облачным подпискам на сервисы по защите информации.

Рынок ИБ-услуг

  • Каким был 2020 г. для российского рынка информационной безопасности?
  • Как изменилась модель ИБ-угроз?
  • Как менялся спрос на различные ИБ-решения?
  • Насколько востребованы облачные ИБ-решения?

Технологии

  • Как технологии защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры представлены на рынке?
  • Можно ли обеспечить полную безопасность при помощи отечественных ИБ-решений?
  • Какие облачные ИБ-сервисы предлагаются в России?
  • Как убедиться в надежности облачного ИБ-провайдера?

Тренды и перспективы

  • Как снятие ограничений скажется на спросе на ИБ-решения?
  • Какие тренды будут определять развитие российского ИБ-рынка в 2021 г.?
  • Какие новые ИБ-решения или ИБ-сервисы появятся в России?

Среди докладчиков и участников:

Тимур Гусейнов, менеджер поддержки продаж, «Смарт Лайн Инк»;
Даниил Бориславский, руководитель отдела аналитики, «Атом Безопасность»;
Сергей Плотко, начальник отдела аналитики и интеграции, НПП «Цифровые решения»;
Иван Чернов, менеджер партнерского отдела, «Юзергейт»;
Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, Группа «Московская биржа»;
Илья Борисов, менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp ;
Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности, банк «Санкт-Петербург»;
Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;
Максим Мельников, CISO, «Сбермаркет»;
Сергей Чурсов, начальник отдела защиты информации, Управление информационной безопасности, НЛМК;
Олег Маслов, CISO, ФосАгро;
Максим Сяглов, начальник отдела информационной безопасности, «Зетта Страхование»;
Роман Попов, руководитель ЦИБ, «Илимский ЛТУС»;
Артем Воробьев, CISO, «Байер».

Приглашаются для выступления:

Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора ;
Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России ;
Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР ;
Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;
Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, Тинькофф Банк;
Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;
Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, Корпорация «Иркут»;
Лев Варназов, директор по ИБ, «Донстрой»;
Александр Гущин, руководитель направления по информационной безопасности, «РСХБ-Страхование жизни»;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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