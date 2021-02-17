«Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды

Большие планы на сегмент E-commerce

«Яндекс» намерен инвестировать до полумиллиарда долларов США (порядка 36,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 17 февраля 2021 г.) на развитие собственного направления электронной коммерции, включая маркетплейс «Яндекс.маркет», сервис заказа продуктов «Яндекс.лавка» и сервис доставки еды из ресторанов «Яндекс.еда».



Об этом заявил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», отвечая на вопрос представителя инвестиционной структуры Goldman Sachs о планах компании на 2021 г. по развитию направления доставки товаров потребительского спроса.

«Мы намерены инвестировать $400-500 млн в развитие своего направления электронной коммерции, в том числе в развитие «Маркета», «Лавки» и продуктового направления «Еды», – отметил Грабовский. – Мы стремимся в ближайшие несколько лет войти в число лидеров этого рынка».

По словам Тиграна Худавердяна, управляющий директора «Яндекса», суммарная выручка «Яндекс.маркета», «Лавки» и «Еды» составила по итогам 2020 г. 56 млрд руб., увеличившись втрое по сравнению с предыдущим годом.

Вдохновляющая база для дальнейшего рывка

Как ранее рассказал CNews, финансовый IV квартал и весь 2020 г. «Яндекс» завершил ростом консолидированной выручки – 71,6 млрд руб. (+39% год к году) и 218,34 млрд руб. (+24% год к году) соответственно. Чистая прибыль компании составила 4,2 млрд руб. за IV квартал 2020 г. (+130% год к году) и 24,1 млрд руб. за 2020 г. (+116% к 2019 г.).

«Яндекс» инвестирует до $500 млн в развитие электронной коммерции

Тем не менее, впервые в истории компании результат почти наполовину, на 46% обусловлен успехами нерекламных сервисов (43% кварталом ранее). Выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах «Яндекса» за 2020 г. выросла на 9%, за IV квартал 2020 г. – на 17%, при этом на сайтах рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) эти показатели упали на 9% и 16% соответственно, что в компании связывают с негативным воздействием пандемии на активность рекламодателей и сокращением рекламного инвентаря партнерских площадок.

В то же время, сегмент «Яндекс.такси», который также развивает сервисы «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка», принес по итогам 2020 г. почти треть (более 31%) всей выручки группы компаний «Яндекс», то есть, порядка 67,96 млрд руб., показав 49% рост в годовом исчислении (54% рост год к году в IV квартале 2020 г., до 22,25 млрд руб.).

Выручка «Яндекса», млн руб., % (слайд из презентации конференц-колла)

В настоящее время, в «Такси», помимо каршеринга «Яндекс.драйв» и сервисов онлайн-заказа такси «Яндекс Go» и Uber в России и 17 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, входят логистические и другие B2B-сервисы, а также фудтех-сервисы «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка».

По словам Даниила Шулейко, CEO «Яндекс.такси», суммарная выручка «Лавки», «Еды» и «Маркета» в сегменте продуктов питания достигла по итогам 2020 г. 24 млрд руб., что почти в пять раз превышает показатели 2019 г. По его словам, только в IV квартале 2020 г. выручка «Яндекс.лавки» достигла 4,1 млрд руб., или 18% от выручки всего сегмента.

Сегмент «Яндекс.маркет», в который входят маркетплейс, сервис выбора товаров и сравнения цен, а также ряд экспериментальных направлений, принес компании выручку в размере 8,66 млрд руб. за IV квартал 2020 г. (+17% год к году) и 13,87 млрд руб. за весь 2020 г. (+49% год к году).

Как отметил Грег Абовский в рамках конференц-колла с инвесторами, уже сейчас на «Яндекс.маркете» представлен ассортимент из более чем 2 млн наименований товаров, которые могут быть доставлены «на следующий день или позже».

Прогноз на 2021 год

Согласно общему прогнозу развития компании, представленному в рамках отчетной финансовой конференции по итогам 2020 г., общая выручка группы компаний «Яндекс» оценивается на уровне 305-320 млрд руб. за весь 2021 г. – при условии, что ситуация с пандемией COVID-19 не ухудшится и со II квартала ситуация будет постепенно улучшаться.

Прогнозируемый рост в компании в «Яндексе» в первую очередь связывают с ростом выручки в сегменте электронной коммерции – то есть, в «Яндекс.маркете», «Яндекс.лавке» и доставке «Яндекс.едой» товаров повседневного спроса из партнерских магазинов, ростом логистического бизнеса, а также восстановлением показателей в сегментах «Поиска», портала и «Такси».

По мнению Даниила Шулейко, на протяжении 2021 г. число заказов «Яндекс.еды» будет увеличиваться «двузначными темпами», при этом порядка половины роста будет обеспечена за счет заказов из продуктовых сетей.