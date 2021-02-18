Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят

Telegram ищет миллиард

Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь не менее $1 млрд за счет выпуска облигаций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Организатором размещения ценных бумаг выступит сама Telegram Group, финансовыми агентами станут банки и брокеры России, Европы, Азии и Ближнего Востока. В России, по данным источников, это ВТБ и «Атон». Представителям США бонды Telegram доступны не будут.

Приобрести облигации сможет лишь ограниченный круг инвесторов – решающее слово при отборе инвесторов останется за владельцами Telegram. Сужает перечень возможных кандидатов и минимальная сумма инвестиций, которая составляет $50 млн, но в будущем может быть снижена до $10 млн.

Облигации будут выпущены сроком на пять лет. Купонная ставка, как отметил один из собеседников «Коммерсанта», ожидается на уровне 7-8%. Владельцам бумаг обещают возможность конвертации долга в акции с дисконтом в 10% к цене размещения в случае проведения IPO в ближайшие пять лет.

Telegram разместит конвертируемые облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что привлеченные средства Telegram необходимо будет тратить в первую очередь на расширение пользовательской базы и уже потом – на технологическое развитие платформы. Кроме того, деньги Telegram нужны на покрытие текущих расходов и закрытие долгов перед инвесторами в проект TON, которому помешала американская комиссия по ценным бумагам (SEC).

В конце декабря 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах по «мягкой» монетизации мессенджера, чтобы покрыть текущие затраты на обслуживание инфраструктуры и трафик. Дуров пообещал, что все основные функции Telegram останутся бесплатными, однако появятся дополнительные платные инструменты для бизнеса и собственная рекламная платформа для каналов. Альтернативой монетизации могла бы стать продажа мессенджера по примеру Viber или Whatsapp, однако этот вариант Дурова не устраивает. В середине января 2021 г. издание The Bell сообщило, что Дуров отклонил предложение консорциума западных инвестфондов о приобретении 5-10% доли в Telegram при оценке компании в $30 млрд.

Дуров против Америки

Мессенджер Telegram, за разработкой которого стоят братья Павел и Николай Дуровы, был запущен в 2013 г. В начале 2018 г. стало известно о планах Telegram по созданию собственной защищенной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и работающей на ней криптовалюты Gram. Под проект Telegram привлек $1,7 млрд инвестиций в ходе первичного размещения токенов (ICO), в котором принял участие 181 покупатель, в том числе 39 из США.

Успешное ICO Gram привлекло внимание комиссии по ценным бумагам США (SEC), которая сочла токены Gram ценными бумагами, которые Telegram вопреки правилам должным образом не зарегистрировал.

В марте 2020 г. суд южного округа Нью-Йорка (США) признал токены Gram ценными бумагами, приняв сторону SEC. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалюты инвесторам TON. Telegram просил суд ограничить действие запрета на приобретение Gram только американских инвесторов, однако получил отказ.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Telegram не приносит Дуровым прибыли, а все привлеченные в ходе ICO средства направляются на развитие сервиса. В общей сложности в период с января 2018 г. по январь 2020 г. было израсходовано около $410 млн. В 2018 г. было потрачено $190 млн, в 2019 г. – $220 млн.

В мае 2020 г. Павел Дуров заявил об отказе от выпуска Gram. В июне 2020 г. Telegram и SEC достигли мирового соглашения, по условиям которого компании необходимо вернуть инвесторам проекта TON $1,224 млрд и выплатить штраф в размере $16 млн.

Основатель Telegram в прошлом неоднократно критиковал США по различным поводам. В частности, Дуров заявлял о несправедливости, при которой власти США, страны, где живут всего 4% от мирового населения, диктуют правила поведения всему остальному миру. Кроме того, по мнению предпринимателя, США являются «полицейским государством». Он также нелестно отзывался об американском здравоохранения и среднем образовании и называл. Перспективы американского рынка Дуров охарактеризовал как «слабые».