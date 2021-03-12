Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии

Известный спамер и пират Леонид Куваев, получивший в России длительный тюремный срок за педофилию, мог быть объектом разработки корпорации Microsoft. Американский журналист Брайн Кребс утверждает, что Microsoft нанимала российскую компанию Group-IB для поиска компромата на Куваева, но в самой Group-IB это не подтверждают.

Новая версия разоблачения Леонида Куваева

Американский журналист Брайн Кребс (Brian Krebs) в своей книге Spam Nation выдвинул версию того, как был разоблачен известный российский спамер и компьютерный пират Леонид Куваев.

Как Куваева разыскивали в США

Первое обвинение против Куваева было выдвинуто в 2005 г. в США, где он тогда жил. Суд штата Массачусетс присудил ему выплатить компенсацию ущерба в размере $37 млн из-за распространения спама с рекламой контрафактных копий Microsoft Windows и другой продукции.

Ежегодный доход Куваева тогда был оценен в $30 млн. Кроме того, Куваева тогда же обвинили в краже денег с банковских карт, организации DDos-атаки, создании порнографических сайтов и т. д. Куваев был объявлен в розыск в США, но он избежал наказания и вернулся в Россию.

Как Куваева арестовали в России за педофилию

Здесь в 2009 г. он был задержан за педофилию: оказалось, он совершал сексуальные оргии с несовершеннолетними воспитанницами одного из детских домов Москвы, многие из которых страдали психическими заболеваниями.

Появилась новая версия разоблачения русского хакера и педофила

Куваев сначала был арестован, но затем был отправлен на лечение в психиатрическую больницу. Откуда в 2011 г. он снова был отправлен в тюрьму, и в 2012 г. суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Как Microsoft и Group-IB разоблачали Куваева

Как пишет Кребс, заказчиком расследования в отношении Куваева была упомянутая Microsoft. Якобы корпорация наняла для этого специализирующуюся на расследовании киберпреступлений российскую компанию Group IB, которая и нашла компромат на Куваев. После этого, как пишет Кребс, компромат был передан правоохранительным органам, которые и возбудили уголовное дело в отношении Куваева.

В российском представительстве Microsoft не стали комментировать данную информацию. В пресс-службе Group IB не подтвердили данные о том, что Microsoft нанимала компанию для разработки Куваева, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

В чем было ноу-хау Куваева

Между тем, основатель Group IB Илья Сачков в ходе своих публичных выступлений подробно рассказывал о деле Куваева. Тот занимался распространением в интернете контрафактных материалов: пиратского ПО, поддельных фармацевтических препаратов и продукции лакшери-брендов. ПО упаковывалось в коробки в России, лекарства и одежда доставлялись из Индии и Китая. При этом прямым мошенничеством Куваев не занимался: потребители получали по почте реальную продукцию, хотя и не осознавали, что она поддельная.

Ноу-хау Кребса состояло в том, что для распространения контрафактной продукции он использовал системы искусственного интеллекта. Соответствующее ПО само создавало сайты для продажи контрафакта, регистрировало для них домены (на разные e-mail адреса), выбирало хостинг, в зависимости от домена создавало дизайн (с учетом антикорреляции), прикручивало биллинг для оплаты банковскими картами, рассылало спам-письма и т. д.

«Партнерки» русских хакеров

Кроме того, Куваев был одним из архитекторов партнерских программ («партнерок»), ставших популярными в теневом российском интернете в середине 2000-х. Идея «партнерок» состоит в том, что для распространения какой-либо нелегальной продукции создается сеть сайтов, участником которой может быть любой желающий веб-мастер. Приводя клиентов, участник «партнерски» получает с совершенных ими покупок комиссию.

Одна из созданных Куваевым «партнерок» называлась BadCow. О том, как созданные российскими теневыми кибердеятелями «партнерки» продавали поддельные фармацевтические препараты («дженерики») в зарубежном интернете, читайте в отдельном материале CNews.

Основным способом маркетинга такого рода сайтов является почтовый спам. Соответственно, Куваев в середине 2000-х входил в число крупнейших спамеров в мире. Более того, по данным организации Spamhause, Куваев был изобретателем технологии графического спама, которая позволяла обходить спам-фильтры.

Проблемы у Куваева появились после того, как американские клиенты заподозрили в покупаемом ими коробочном ПО что-то неладное. Поскольку в ряде американских штатов за использование контрафактного ПО предусмотрена ответственность, потребители стали массово отказываться от своих покупок. В результате на почте штата Массачусетс скопились тонны отправлений пиратского ПО, которые и привлекли внимание властей.

Как Куваев перемещался между тюрьмой и психбольницей

Вернувшись в Россию, Куваев занялся различными видами бизнеса, в том числе создал сеть кафе «Кофетун» и несколько риэлторских агентств. В России же Куваев, как уже отмечалось, попался не на комьютерных преступлениях, а на совращении несовершеннолетних. При этом по данным Сачкова, первая попытка привлечь Куваева к ответственности закончилась неудачно: он якобы дал взятку за свое освобождение.

Но второе дело, которым занимался женский состав Следственного комитета, было доведено до конца, и Куваева отправили за решетку на 20 лет. В деле было 11 потерпевших. По делу была осуждена и воспитательница детского дома Ольга Чернокозова, поставлявшая Куваеву своих воспитанниц — она получила четыре года условно. Отдельное дело в отношении Куваева было возбуждено из-за попыток подкупа потерпевших, оперативников и врачей.

Правда затем Верховный суд сократил данный срок до 10 лет. Как утверждает Сачков, адвокаты Куваева смогли убедить суд, что их подзащитный является не педофилом, а «эротоманом-шутником». Отметим, что Сачков сам рекомендовал слушателям своих выступлений изучать подробности дела Куваева по книге Кребса «Spam Nation».