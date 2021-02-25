Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники

Джозеф Байден приказал сократить зависимость поставок в США микросхем, аккумуляторов для электрокаров и других важных для страны товаров от других государств, чтобы исключить их дефицит. В первую очередь это коснется поставок из Китая, то есть Байден решил продолжить торговую войну с этой страной, начатую Дональдом Трампом. В настоящее время США испытывает нехватку микросхем для автомобилей, вызванную пандемией коронавируса, и многие крупные автозаводы вынуждены простаивать, снижая объемы производства.

Импортозамещение по-американски

Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) подписал указ о запуске проверки цепочек поставок американским компаниям микроэлектроники и ряда других товаров, в том числе из Китая. Глава государства, пишет издание LA Times, планирует сократить зависимость США от поставок из КНР, чтобы не допустить повторного дефицита этой продукции, который сложился в настоящее время.

Другими словами, Байден пошел по пути своего предшественника Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с КНР и сильно ухудшившего отношения между странами. При этом многие эксперты ждали от него прямо противоположных действий – укрепления взаимоотношений США и Поднебесной.

При этом Китай в указе Байдена не был упомянут напрямую. Однако, пишет LA Times со ссылкой на свои неназванные источники, в администрации нового президента считают, что США «чрезмерно зависят» от этой страны.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США (Semiconductor Industry Association, SIA), на долю американских полупроводниковых компаний приходится 47% мировых продаж микросхем, но лишь 12% мирового их производства приходится на Соединенные Штаты.

Байден хочет в кратчайшие сроки развить полупроводниковое производство на территории США

Исследование, запущенное указом Байдена, рассчитано на 100 дней. Его проведением займутся различные федеральные агентства США, и оно коснется не только полупроводниковой продукции, но и, помимо прочего, аккумуляторов повышенной емкости, используемых в электромобилях, и редкоземельных элементов.

Что затевает Байден

Поиск и устранение недостатков в наработанных системах поставок в США Байден инициировал с целью избавления американской промышленности от проблем, с которой она сталкивается в настоящее время. К примеру, производители автомобилей страдают от нехватки микросхем для электроники, используемой в их продукции.

Притом нехватка микроэлектроники для американских автомобилей вызвана вовсе не торговой войной между США и Китаем. Проблема кроется в глобальной пандемии коронавируса, вынудившей десятки миллионов людей по всему миру перейти на удаленную работу.Это подхлестнуло спрос на компьютеры и ноутбуки, что вынудило производителей ПК нарастить их выпуск и попутно увеличить объемы заказов микросхем. Компании, выпускающие полупроводниковую продукцию, включая тайваньскую TSMC, отдали приоритет компьютерным микросхемам, снизив производство автомобильных чипов.

Одной из пострадавших стала компания Ford – по заявлениям ее представителей, нехватка чипов может привести к сокращению объемов выпуска ее автомобилей на 20% по итогам I квартала 2021 г. General Motors заявила, что была вынуждена сократить объемы производства на заводах в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Ford одобрительно отозвалась о плане Байдена по снижению зависимости от Китая в плане поставок микроэлектроники. В своем заявлении представители компании заявили, что это решение «невероятно важно для ее рабочих, клиентов и бизнеса в целом». «Мы обязаны как можно скорее покончить с этим дефицитом», – добавили они.

Свой указ о 100-дневном исследовании цепочек поставок в США Байден, пишет Reuters, подписал под давлением представителей американской полупроводниковой индустрии. Они потребовали от него и Конгресса начать. «Мы призываем президента и Конгресс вложить большие средства в разработку и производство микросхем внутри страны», - заявили представители SIA.

На Байдена также давили и республиканские законодатели, требуя, чтобы тот делал больше для защиты американских цепочек поставок из Китая, инвестируя в отечественное производство полупроводниковых чипов следующего поколения. «Я настоятельно призываю администрацию Байдена сделать приоритетом защиту новых и критически важных технологий, таких как полупроводники, от захвата Коммунистической партией Китая», – заявил конгрессмен Майкл МакКол (Michael McCaul).

100 дней мало, нужно 365

Администрация Байдена подтвердила планы по проведению 100-дневного исследования цепочек поставок микросхем, аккумуляторов и редкоземельных элементов для устранения уязвимостей в ней. Однако указ нового Президента США этим не ограничивается.

В документе, пишет Engadget, содержится призыв к проведению аналогичных проверок «более широкого спектра цепочек поставок в США», на которые стоит выделить уже не 100 дней, а все 365, то есть целый год. Проверки коснутся шести секторов – оборонно-промышленного, энергетического и транспортного, а также общественного здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и цепочки поставок для нужд сельского хозяйства США.

Полупроводниковые заводы в США

Дональд Трамп на посту Президента США предпринял несколько попыток снизить зависимость своей страны от поставок микроэлектроники из-за рубежа. Одна из них – это переговоры с TSMC крупнейшим производителем полупроводниковой продукции. Они прошли в мае 2020 г. и, как сообщал CNews, завершились успехом.

TSMC намерена построить свою новую фабрику в штате Аризона. На ее возведение компания затратит $12 млрд, но эту сумму она намерена вкладывать постепенно. TSMC собирается израсходовать ее в период с 2021 по 2029 гг., и вероятнее всего, завод будет запускаться частями – компания готовится начать первое производство на нем не позднее 2024 г.

Компания Intel тоже выразила готовность к сотрудничеству с американскими властями и строительству новых фабрик на территории США, притом она сделала это еще до начала переговоров. Об этом сообщил лично бывший глава компании Роберт Свон (Robert Swan), занявший пост СЕО Intel в феврале 2019 г. и оставивший его в феврале 2021 г.

О своем согласии на строительство американских фабрик Свон написал 28 апреля 2020 г. в своем письме в Минобороны США, в котором он заявил о готовности Intel к строительству в Штатах завода по производству микросхем, но только в партнерстве с Пентагоном. «Сейчас это важнее, чем когда-либо, особенно с учетом той неопределенности, что создает сложившаяся геополитическая обстановка», – добавил тогда глава Intel.

В октябре 2020 г. Intel сообщила о запуске завода Fab 42 в США по производству 10-нанометровых процессоров. Он строился с 2011 г. и изначально должен был быть 14-нанометровым.

Полупроводниковые фабрики на территории США есть и у компании Samsung. Два из них расположены в Остине (штат Техас) – один она построила в 1996 г., а второй заработал в 2007 г. В феврале 2021 г. из-за слишком низкой для Техаса температуры и ряда других климатических аномалий в штате возникла нехватка электроэнергии, и обе фабрики Samsung были принудительно отключены от городской электросети. Простой заводов может обойтись компании в миллионы долларов и усилить нехватку микросхем на мировом рынке.