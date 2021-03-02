Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.

Государство активно продвигает идею перехода государственных ведомств и компаний на отечественные продукты. Однако этот процесс еще не стал массовым — пока речь идет лишь об отдельных кейсах. Заказчики пытаются оценить их эффективность и понять, насколько новые продукты отвечают их требованиям. А параллельно получить представление о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе импортозамещения.

Российские ИТ-компании уже перестроили свои бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями. Они усиливают направления собственной разработки, выпускают собственные продукты и готовы к победе в конкурентной борьбе в самых разных направлениях. Рост спроса на импортозамещение со стороны ключевого заказчика российского ИТ-рынка — государства — стимулирует бизнес к созданию комплексных решений, и в этом процессе часто участвует несколько вендоров. Тем не менее, на рынке импортозамещения остается еще много нерешенных задач.

Основные вопросы конференции:

Рынок импортозамещения

Как развивалось импортозамещение в 2020 г.?

Какие крупные проекты по внедрению российских ИТ появились в госсекторе?

Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?

Есть ли на рынке полный спектр необходимых заказчикам решений?

Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?

Технологии

Какие существуют отечественные аналоги западного ПО?

Как развивается импортозамещение в сфере оборудования?

Удалось ли российским компаниям создать конкурентную экосистему?

Тренды и перспективы

Отечественное или локализованное: в чем разница?

Как российским разработчикам выйти на мировой рынок?

Как будет развиваться импортозамещение в 2021 г.?

Среди спикеров:

Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации, ИК «АСЭ», госкорпорация «Росатом»;

Денис Савенков, генеральный директор, «РК-Цифра»;

Игорь Ляшков, заместитель директора, ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России;

Дмитрий Крюков, генеральный директор, Российский фонд развития информационных технологий;

Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса»;

Михаил Хохлов, начальник департамента развития информационного общества Ивановской области;

Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;

Алексей Митенков, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности, Группа компаний «Калашников»;

Гагик Григорян, директор аналитического департамента, Авиакомпания «ЮТэйр»;

Тимур Колёскин, CIO, «Ак Барс» Банк;

Кирилл Ковалёв, руководитель направления цифровой холдинг, «Трансмашхолдинг»;

Сергей Сабуров, начальник отдела развития информатизации, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Сергей Шрейбер, заместитель руководителя ЦИТ, МОЭК;

Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.