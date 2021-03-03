ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России

Уголовное дело в отношении гендиректора «Екатеринбург – 2000»

Против гендиректора сотового оператора «Екатеринбург – 2000» Алексея Артемасова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает екатеринбургское издание E1.ru со ссылкой на свои источники.

По данным издания, дело связано с уклонением от уплаты налогов: якобы оператор заключил фиктивные договоры на поставку телекоммуникационного оборудования. Также издание утверждает, что в рамках расследование в офисе компании проводились следственные действия.

Издание «Накануне.ру» сообщает, что следственные действия проводятся Следственным комитетом и Федеральной службой безопасности (ФСБ). Компанию якобы подозревают в заключении фиктивных сделок с компаниями-однодневками на общую сумму 2,6 млрд руб. Пресс-служба «Екатеринбург – 2000» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Гендиректор сотового оператора «Мотив» Алексей Артемасов

В 2020 г. ФСБ уже проводила обыски в офисе «Екатеринбург – 2000». Целью была выемка документов, связанных с одним из контрагентов компании.

Что представляет из себя «Екатеринбург – 2000»

Компания «Екатеринбург – 2000», работающая под брендом «Мотив», начинала свою работу с оказанием услуг сотовой связи стандарта GSM в Свердловской области. В 2011 г. она выиграла конкурс на получение GSM-частот в Курганской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Позднее компания на GSM-частотах запустила сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

В 2016 г. компания выиграла аукцион на получение LTE-частот в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, а также Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округе. В 2011 г. компания обслуживала 2 млн сотовых абонентов и с тех пор не раскрывала показатели своей абонентской базы.

По данным базы «Контур-Фокус», в 2019 г. выручка компании составила 6,8 млрд руб. при чистом убытке 68 млн руб. Владельцами компании в равных долях являются индийские фирмы Milton Invest, Kollinz International и Glendfield Management.

Источник CNews на уральском сотовом рынке считает, что реальными владельцами «Екатеринбург – 2000» являются семья основателя и бывшего гендиректора компании Вячеслава Юхимовича, который скончался в 2016 г., а также менеджмент компании.

Один из последних региональных сотовых операторов

«Екатеринбург – 2000» - один из последних независимых сотовых операторов в России, не связанных с так называемой большой четверкой: «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн»), «Мобильными телесистемами» (МТС), «Мегафоном» и Tele2. Помимо Урала независимые сотовые операторы остались только в Чечне и Татарстане.