Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео

Конец игорных ИТ-клубов в Севастополе

Силовики Крыма пресекли в Севастополе деятельность двух подпольных игорных клубов, работающих с использованием игрового оборудования, подключенного к интернету. Об этом сообщил Следственный комитет России (СК). Как видно из видеозаписи рейда силовиков, оборот денежных средств внутри заведений осуществлялся при помощи карт со встроенными RFID-метками (от англ. Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация).

В пресечении работы нелегальных игровых залов участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.

В настоящее время Главным следственным управлением СК по Крыму и Севастополю возбуждены и расследуются уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере.

Рейд силовиков в подпольный игорный клуб Севастополя



Речь идет о нарушении частей 1 и 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Если будет доказано, что подозреваемые совершили инкриминируемые им преступления по предварительному сговору или с извлечением дохода в особо крупном размере, то в лучшем случае они будут наказаны штрафом в размере от 1 до 1,5 млн руб., в худшем — лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Некоторые подробности разбирательства

По данным следствия, два подпольных клуба работали в Севастополе в помещениях на проспекте Победы и на улице Леваневского, начиная с декабря 2018 г., то есть порядка двух лет.

Размер незаконно извлеченной выгоды оценивается в сумму порядка 8,5 млн руб., что и является особо крупным размером. Следователями уже установлена причастность к обеспечению деятельности клубов девять наемных работников.

В ходе обысков, которые были проведены как в помещениях клубов, так и по местам жительства их работников, было изъято свыше 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, наличные деньги и видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конспирацию.

В настоящее время следствием назначен ряд технических экспертиз и иных исследований, устанавливается круг лиц, причастных к организации подпольной игровой деятельности и извлечению дохода преступным путем. Расследование уголовного дела продолжается.

Забота об игроках в период пандемии



Примечательно, что внутри игровых залов, как видно из видеозаписи силовиков, администрация разместила для посетителей объявления с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим — в контексте пандемии коронавируса.

Более того, на видео можно заметить, что игровые терминалы как минимум в одном из заведений работали «через один» — в соседних с действующими терминалами нишах видны лишь болтающиеся провода с разъемами, в то время как сами терминалы отсутствуют.

