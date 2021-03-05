Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина

Зарубежные ИТ-компании могут попасть под действие еще одного российского налога. Их могут обязать платить НДФЛ с каждого сотрудника с российским гражданством, занимающегося разработкой ПО. Это одна из мер стимулирования отечественной ИТ-отрасли – она может уравнять условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний, поскольку первые уже сейчас платят НДФЛ за своих российских сотрудников, а вторые – пока нет.

Нужно еще больше налогов

Российские власти могут заставить иностранные компании, нанимающие российских разработчиков, платить налог за каждого из них. Представители «Минцифры» сообщили CNews, что новая мера «позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране». Они добавили, что идея по дополнительному налогообложению иностранных ИТ-компаний поступила от представителей отечественной ИТ-сферы, но не уточнили, от кого конкретно.

Новые меры, как пишут «Ведомости» со ссылкой на предложения Минцифры по стимулированию развития отечественной ИТ-отрасли, подразумевают обязательную выплату зарубежными ИТ-компаниями НДФЛ с зарплаты каждого сотрудника-россиянина, занимающегося разработкой ПО. Отвечать за исполнение новых требований в случае их принятия будет сразу несколько ведомств – Минцифры, Минэкономразвития, а также Минфин и Федеральная налоговая служба России (ФНС).

Согласно предложению Минцифры, данная мера нужна для увеличения количества «физических лиц, ведущих деятельность в области ИТ в правовом поле» и прироста отчислений от такой деятельности в бюджет России.

Истинные цели

Наличие вероятности включения в него нового налога подтвердил ТАСС 5 марта 2021 г. неназванный представитель отрасли. «Во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли может войти мера, предусматривающая обязанность для иностранных юридических лиц, привлекающих в дистанционном режиме российских разработчиков, уплачивать за данных специалистов НДФЛ в бюджетную систему России», – сообщил он.

Российские программисты станут обходиться иностранным компаниям дороже, чем сейчас

Введение нового налога может негативно сказаться на российских ИТ-специалистах, работающих на зарубежные компании. Источник ТАСС заявил: «Иностранные ИТ-компании могут предложить лучшие условия по зарплатам – ведь налоги с этих сумм не взимаются». На основе этого можно сделать вывод, что появление необходимости платить НДФЛ за каждого сотрудника может определенным образом отразиться на зарплатах таких специалистов.

«Наконец условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний в этой части будут равными», – добавил собеседник агентства.

Ждать осталось недолго

Предложения Минцифры по стимулированию российской ИТ-отрасли, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные неназванные источники, в обозримом будущем будет направлено на рассмотрение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. В его аппарате сообщили, что план поддержки пока не был внесен в правительство: «Пакет мер готовится в тесной связке с представителями отрасли, и в рамках обсуждения звучат самые разные предложения».

Мера по дополнительному налогообложению иностранных ИТ-компаний, по информации ТАСС, стала частью второго пакета предложений по поддержке отрасли, о котором еще в середине февраля 2021 г. сообщал Дмитрий Чернышенко. «В настоящий момент уже подготовлен “второй пакет” мер, участие в его разработке принимали более 250 представителей ИТ-компаний. Во второй пакет включены около 50 инициатив, в том числе утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и др», – заявил тогда вице-премьер.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил тогда же, что Правительство России может утвердить второй пакет мер поддержки российской ИТ-сферы до конца марта 2021 г. «По результатам обсуждения с разработчиками мы сформировали “второй пакет” мер поддержки отрасли, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты. Подготовлен план мероприятий по реализации, его согласование в настоящий момент завершается. Рассчитываем, что Правительство утвердит этот план в марте (2021 г. – прим. CNews)», – отметил министр.

Отметим, что в середине февраля 2021 г., когда Максут Шадаев и Дмитрий Чернышенко говорили о втором пакете мер помощи отрасли, про необходимость уплаты зарубежными компаниями НДФЛ с каждого сотрудника-россиянина речь не шла.

Другие методы борьбы с иностранными компаниями

Российские власти разработали несколько методов поддержки российской ИТ-отрасли за счет иностранных компаний. Так, буквально 4 марта 2021 г. стало известно о вероятности появления в стране так называемого «цифрового налога», под действие которого попадут именно зарубежные предприятия.

Этот налог, как и НДФЛ с каждого российского сотрудника, включен во второй пакет мер поддержки отрасли. Он предполагает взимание дополнительной платы с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России, например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы. Решение по этому налогу может быть принято в ближайшее время.

В России также действует «налог на Google» - сперва 18-процентный, а теперь и 20-процентный НДС на продажу западными компаниями своего софта и услуг через интернет. Он вступил в силу 1 января 2017 г. и сразу спровоцировал рост цен на ПО иностранных компаний.

Иностранные компании также заставят открывать представительства на территории России – это условие станет частью пакета требований к иностранным компаниям, разработать который в первой половине декабря 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Владимир Путин распорядился выполнить поставленное требование не позднее 1 августа 2021 г., однако первые подвижки начались значительно раньше – в первых числах февраля 2021 г. Тогда стало известно о готовности законопроекта, обязывающего иностранные ИТ-компании открывать представительства в России. Рассказал об этом руководитель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

На тот момент документ готовился к внесению на рассмотрение в Госдуму. «Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем», – заявил тогда Александр Хинштейн. На начало марта 2021 г. его дальнейшая судьба оставалась неизвестной.