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За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS

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, Текст: Игорь Королев
В совете директоров «Вымпелкома» впервые за долгое время появились независимые директора. Ими стали сестра бывшего гендиректора компании Наталья Изосимова, гендиректор Qiwi Борис Ким и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.

Независимые директора в совете директоров «Вымпелкома»

Внеочередное собрание акционеров телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») избрало новый состав совета директоров компании. Численность совета увеличилась с пяти до семи человек, в него впервые за последние года были включены независимые директора.

Независимыми директорами стал Наталья Изосимова, Борис Ким и Сергей Мацоцкий. Наталья Изосимова – сестра бывшего гендиректора «Вымпелкома» Александра Изосимова.

Краткая биография новых членов совета директоров «Вымпелкома»

Изосимов возглавлял «Вымпеком» в 2003-2009 гг. Затем, в 2009 г., «Вымпелком» объединился с украинским сотовым оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom, которую до 2011 г. возглавлял Изосимов. Сейчас группа Vimpelcom называется Veon, она единственный акционер «Вымпелкома».

Борис Ким – гендиректор и один из основателей платежной системы Qiwi. Сергей Мацоцкий – один из основателей группы IBS. Недавно Мацоцкий покинул IBS и разделил активы с другим основателем группы – Анатолием Карачинским. Сейчас Мацоцкий владеет группой «ГС-Инвест».

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Первыми за долгое время независимыми директорами «Билайна» стали сестра бывшего гендиректора компании Наталья Изосимова, гендиректор Qiwi Борис Ким и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий

Совет директоров «Вымпелком» покинул финансовый директор Veon по странам Евразии Мурат Киргоз (Murat Kirgoz). В совете директоров компании остались два гендиректора Veon – Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero), а также финансовый директор Veon Серкан Окандан (Serkan Okandan) и вице-президент по стратегии Александр Казбеги.

Изменения в структуре управления активами Veon

Как пояснили CNews в пресс-службе «Вымпелкома», изменения в совете директоров соответствуют новой операционной модели Veon. «В 2020 г. группа завершила крупную трансформацию из централизованной структуры в структуру с полностью уполномоченными операциями в странах, управляемыми местными операционными советами, - пояснили в компании. Это позволило нам еще больше полагаться на местные знания и опыт и ускорить процессы принятия решений по всем местным направлениям бизнеса»

В начале 2021 г. Veon ввел независимых директоров и в совет директоров «Киевстара». Ими стали председатель совета директоров фармацевтической компании Darnitsa Group Димтрий Шимкив (в разное время он был заместителем главы Администрации Президента Украины и главой украинского представительства Microsoft), сооснователь инвестфонда Diligent Capital Partners Даниил Пасько и председатель правления «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

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