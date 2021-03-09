Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис»

Компания «Новые облачные технологии» наняла на пост коммерческого директора Сергея Земкова – бывшего главу российского представительства «Лаборатории Касперского». В этой компании Земков на различных руководящих должностях проработал 18 лет – с 2003 г.

Новый этап карьеры

Экс-глава российского офиса «Лаборатории Касперского» Сергей Земков перешел на работу в компанию «Новые облачные технологии» (НОТ). Представители НОТ сообщили CNews, что он занял пост коммерческого директора.

НОТ занимается разработкой и продвижением офисного ПО «Мой офис» – отечественного аналога Microsoft Office.

На новой работе Земков будет заниматься в первую очередь организацией российских и глобальных продаж НОТ. Также в его ведении будет организация полного цикла работ с новыми и имеющимися клиентами и партнерами компании.

Сергей Земков посвятил работе в «Лаборатории Касперского» 18 лет своей жизни. В НОТ сообщили CNews, что новым коммерческим директором был выбран именно он потому, что он «обладает огромным и максимально релевантным для "Мой офис" опытом по выстраиванию системы продаж софта, как на российском, так и на международном рынке». Редакция CNews выяснила, что с Сергеем Земковым был заключен бессрочный трудовой договор.

Сергей Земков пришел в НОТ на смену Армену Кочарову, который был коммерческим директором компании с сентября 2017 г. Кочаров покинул НОТ, но причины его ухода из компании на момент публикации материала известны не были. Представители НОТ отметили лишь, что он пришел в компанию на этапе, когда продажи российского офисного ПО только начинались. В НОТ сообщили CNews, что за короткий срок он сумел нарастить ее выручку до нескольких сотен миллионов рублей.

Сергей Земков

Между тем, «Лаборатория Касперского» и «Новые облачные технологии» связаны между собой. Как сообщал CNews, в конце июля 2020 г. «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером НОТ – она выкупила 17,5% акций компании, тем самым увеличив свой пакет до 47%. Ценные бумаги «Лаборатория Касперского» приобрела у теперь уже бывшего основного акционера НОТ – Андрея Чеглакова, в прошлом вице-президента «Ростелекома». После сделки его доля в компании снизилась до 30,55%.

18 лет в одной компании

Сергей Земков перешел в «Новые облачные технологии» из «Лаборатории Касперского», в которой работал с 2003 г. Его карьера в этой компании началась сразу с управляющей должности – он занял пост начальника корпоративных продаж на территории бывшего СССР.

Спустя пять лет, в 2008 г., Земков стал директором по продажам «Лаборатории Касперского» в России и Закавказье. Осенью того же 2008 г. он был назначен управляющим директором российского офиса компании.

Январь 2011 г. ознаменовался для Сергея Земкова расширением зоны его ответственности – в нее вошли страны Центральной Азии. В дальнейшем он стал управляющим директором «Лаборатории Касперского», в России, странах СНГ и Балтии, и на этой должности он оставался вплоть до апреля 2020 г.

Следующим и последним этапом карьеры Земкова в «Лаборатории Касперского» стал отказ от руководящей должности – CNews писал, что он стал советником гендиректора «Лаборатории Касперского» по вопросам развития перспективных проектов в России. В его компетенцию вошли развитие проектов по созданию иммунных решений на базе операционной системы KasperskyOS, а также выстраивание партнерской экосистемы и коммерциализации новых решений компании.

Причины перехода Земкова на пост советника представители «Лаборатории Касперского» CNews так и не раскрыли. Новым управляющим директором в России, станах СНГ и Балтии стал Михаил Прибочий – он пришел в «Лабораторию Касперского» из «Аксофт» (Axoft) – глобального сервисного ИТ-дистрибутора, где на протяжении последнего десятилетия он занимал пост генерального директора компании.

Карьера до «Лаборатории Касперского»

Сергей Земков родился 11 декабря 1973 г., а в 1996 г. окончил Российский государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе (до 2002 г. – Московская государственная геологоразведочная академия).

После выпуска Сергей Земков устроился на работу в ЗАО «Корпорация “Парус”». Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в 2016 г., а ее основным видом деятельности была разработка программного обеспечения.

Сергей Земков начал работать в этой компании руководителем департамента продаж. В 1998 г. он возглавил ее.

Еще одной строчкой в резюме Земкова до прихода в «Лабораторию Касперского» стала компания «РБК софт». Здесь в его ведении был департамент корпоративных продаж.

Немного о НОТ

Компания «Новые облачные технологии» была основана в 2013 г., ее основной продукт – это офисный пакет «Мой офис». В число ее разработок также входят облачный сервис «Мой офис частное облако» и почтовый клиент – «Мой офис почта». ПО компании НОТ внесено в реестр отечественных программ, имеет сертификацию ФСТЭК и Минобороны России на соответствие требованием информационной безопасности и используется в ряде государственных структур. Например, в конце декабря 2020 г. CNews писал, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приобрела порядка 6300 компьютеров российской сборки с предустановленными на них отечественными ОС «Альт рабочая станция 9» и офисным пакетом «Мой офис стандартный».

В 2019 г. НОТ отчиталась о пятикратном росте выручки в сравнении с 2018 г. – она достигла 773,3 млн руб. Также в отчете копании говорилось о двукратном (до 640) росте числа заключенных контрактов. В то же время чистый убыток компании по итогам 2019 г. тоже увеличился с 251 млн руб. в 2018 г. до 301 млн руб.