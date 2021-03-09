В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров IaaS уровня Enterprise, выпущенный 29 января 2021 г. В него добавилось несколько новых участников. Новый лидер рейтинга — компания Softline.

Softline — глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, обладает передовой экспертизой в сфере облаков, облачных сервисов и виртуализации. Компания ведет комплексные проекты с заказчиками в 55 странах мира. Облачные сервисы компания предоставляет под брендом Softline Cloud. Softline Cloud — это отказоустойчивая инфраструктура с большим выбором дополнительных сервисов и возможностью быстрого развертывания и оперативного управления.

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Преимущества Softline Cloud

В рейтинге IaaS Enterprise 2021, подготовленном аналитиками ИТ-маркетплейса Market.CNews, Softline выделяется большим количеством облачных дата-центров, самым многочисленным штатом ИТ-специалистов, низкой стоимостью услуг по сравнению с конкурентами.

Так, облако Softline Cloud базируется в 7 дата-центрах, два из которых расположены в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Алмате. Один из центров обработки данных имеет полный комплект сертификатов Uptime Institute — за проект, монтаж и обслуживание.

Штат облачного подразделения Softline насчитывает более 200 ИТ-инженеров, что говорит о возможности выполнения самых крупных проектов по миграции в облако и его адаптации под нужды клиента. Ключевыми являются компетенции в области доработки систем под 1С, а также создания гибридных и мультиоблачных решений.

Накопленный за 10 лет работы в cloud-сегменте помогает экспертам провайдера находить инструменты для оптимизации работы сервисов, что делает их стоимость максимально доступной для заказчиков. При этом облако Softline создано с применением аппаратных решений ведущих мировых вендоров на базе платформы виртуализации одного из лидеров рынка компании VMware и с использованием технологий Intel.

Кроме того, Softline Cloud выделяется большим числом платформ виртуализации, среди которых все три базовых варианта — VMware, Hyper-V и Openstack KVM, а также глобальные облака от трех мировых гигантов — Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Это позволяет создавать мультиоблачные решения и совмещать преимущества каждой из платформ, создавая, например, холодное хранилище данных в AWS, обработку информации в Microsoft Azure, а хранение персональных данных в Softline Cloud.

Обновленная мишень CNews облачных провайдеров IaaS Enterprise 2021

Один из международных мультиоблачных заказчиков компании — Министерство здравоохранения Коста-Рики. Изначально клиент использовал Azure от Microsoft, но в результате модернизации и автоматизации процессов, приобрел несколько приложений, которые размещены в AWS (Amazon Web Services). Таким образом, заказчик сформировал мультиоблачную инфраструктуру, а Softline, как сервисный провайдер, предложил услуги по управлению и контролю за ней. Это позволило заказчику за один год сократить затраты на облачные ресурсы на 15%.

Multicloud-инфраструктура очень популярна и среди банков Азиатско-тихоокеанского региона. Банки, благодаря более сдержанному законодательству по контролю за сохранением персональных данных, а также различным системам обезличивания данных, частично переносят инфраструктуру, особенно производительно нагруженную, в облако. Но для различных систем нужны разные облачные среды, поэтому через пару лет у таких банков формируется четкая потребность в управлении разнообразной мультиоблачной инфраструктурой. И Softline, как ведущий поставщик облачных услуг, предоставляет таким клиентам сервис по управлению ими.

Softline Cloud становится все более популярным у российских заказчиков. В прошлом году провайдер предоставил облачные ресурсы десяткам крупнейших компаний для решения самых разнообразных задач.

Мировой производитель строительных материалов и разработчик технологий их эффективного применения компания MC-Bauchemie в конце 2020 г. перенесла часть своих информационных ресурсов в облако Softline. Выбрав cloud-сервисы Softline, заказчик получил финансовые гарантии неукоснительного соблюдения всех положений SLA, а также возможность построить отказоустойчивую и экономически эффективную ИТ-инфраструктуру.

Совместно с одним из лидеров южного финансового рынка компанией «Платинум Консалтинг» Softline перенесла в облако систему 1C одного из крупнейших клиентов заказчика — сети «Вкуснолюбов». В связи с ежегодным ростом бизнеса компании необходимо наращивать ресурсы для стабильного функционирования и высокой производительности всей базы 1С, а также модернизировать собственный парк серверного оборудования.

Оптимальным решением стало использование cloud-сервисов в рамках модели IaaS, предложенной компанией Softline. В итоге реализации проекта компания получила современную отказоустойчивую инфраструктуру и сумела повысить производительность системы на 30%. Экономическая эффективность модели IaaS, предложенной Softline, особенно ярко проявила себя в период ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

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О рейтинге IaaS Enterprise 2021

Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2021 составлен аналитиками Market.CNews на основе балльной системы. Первая версия рейтинга была опубликована 29 января 2021 г. Во главу угла поставлены семь критериев:

Применяемые средства виртуализации — гипервизоры. Позволяют оценить технические возможности облака и их разнообразие (при наличии нескольких гипервизоров). Наличие сертификатов ФЗ-152, PCI DSS 3.2, ISO 27001 позволяет оценить облако на предмет соответствия российским требованиям по защите персональных данных и международным стандартам качества Количество, статус и уровень надежности центров обработки данных, на базе которых построено облако — позволяют оценить надежность облачной инфраструктуры и возможности провайдера по резервированию данных. По негласному правилу к провайдерам уровня Enterprise относят компании, облако которых построено на базе, как минимум, двух дата-центров. Наличие услуг по миграции в облако, настройке и доработке софта — позволяет оценить гибкость и возможности провайдера с точки зрения предоставления инфраструктуры крупным заказчикам. Количество инженеров в штате департамента облачных решений — косвенно позволяет оценить уровень сложности выполняемых ИТ-проектов, а также возможности индивидуального подхода и время реакции провайдера на заявки и инциденты. Заявленный уровень надежности — уровень надежности , в рамках которого провайдер не несет финансовой ответственности за перебои с оказанием услуг. На самом деле, сама по себе эта цифра мало о чем говорит и должна быть рассмотрена вкупе с компенсациями, которые готов выплачивать провайдер при малейшем отклонении от заявленного уровня надежность (см. рейтинг SLA IaaS 2020). Стоимость облачной инфраструктуры. За основу взяты две конфигурации, характерные для заказчиков из сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) и крупных компаний. Подобный подход позволяет достаточно точно оценить уровень цен провайдера.

По каждому критерию компаниям начислены баллы в соответствии с правилами (приведены на странице рейтинга).

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