«Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения

Перестановки в Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение Правительства (№557-р от 6 марта 2021 г.) опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru). Согласно документу, Белановский покинул пост по собственному желанию.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил CNews, что увольнение Белановского связано с серьезными семейными обстоятельствами. «За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству», - сказал министр.

Владимир Белановский был назначен замминистра Минцифры 29 декабря 2020 г., а в должность, по данным сайта Минцифры, вступил 25 января 2021 г. Таким образом, в ранге замминистра Белановский пробыл менее трех месяцев.

Владимир Белановский покинул должность замглавы Минцифры по собственному желанию

До этого Белановский был заместителем руководителя Федеральной службы охраны (ФСО). На этом посту он отвечал за работу Спецсвязи – Службы специальной связи и информации, входящей в структуру ФСО и обеспечивающей правительственную связь, в том числе Президента России.

Краткая биография Белановского

Согласно информации, опубликованной на странице экс-замминистра на сайте Минцифры (на момент публикации материала страница удалена, но доступна в кэше поисковой системы Google; – прим. CNews), Владимир Белановский родился в 1965 г. в Воронеже.

В 1986 г. окончил Орловское высшее военное командное училище связи имени М.И. Калинина (сегодня Академия ФСО России), в 1994 – Военную академию связи имени С.М. Буденного, в 2006 – Северо-Западную академию государственной службы (Северо-Западный институт управления).

С 1994 по 2020 гг. проходил военную службу в Федеральной службе охраны России. Руководил Службой охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, затем работал заместителем директора ФСО России – руководителем Спецсвязи ФСО России. Имеет звание генерал-полковник.

Изменения в структуре Минцифры

В начале 2020 г. Минцифры (на тот момент Минкомсвязи; – прим CNews) возглавил Максут Шадаев, сменив на этом посту Константина Носкова.

После ухода Константина Носкова министерство впоследствии также покинули четверо его заместителей: Алексей Волин, Алексей Соколов, Михаил Мамонов и Олег Войтенко.

С января по сентябрь 2020 г. должность замминистра занимала сенатор Людмила Бокова, известная как соавтор многих законопроектов об ИТ, включая резонансные законы о суверенном интернете и о штрафах за оскорбления властей в интернете.

Также в 2020 г. заместителями Шадаева стали (и по-прежнему остаются) выходец из Сбербанка Дмитрий Огуряев, отвечающий за развитие ГИС в рамках федпроекта «Цифровое государственное управление» и государственных электронных сервисов на сторонних ресурсах и внедрение суперсервисов на портале госуслуг, а также уже имевшие на тот момент опыт работы в министерстве Андрей Черненко и Олег Качанов. Черненко курирует развитие ГИС в рамках федпроекта «Цифровое государственное управление», внедрения ЭДО в органах власти, разработки платформ «Гособлако» и НСУД. Качанов отвечает за внедрение цифровых технологий в работу госорганов, выработку и реализацию госполитики цифровой трансформации, цифровую трансформацию министерства, развитие портала госуслуг.

В конце октября 2020 г. CNews писал о назначении Бэллы Черкесовой новым куратором медиасферы в ранге замминистра. В министерство Черкесова пришла из Управления Администрации Президента по общественным связям и коммуникациям.

Свои должности сейчас сохраняют несколько человек из команды Константина Носкова. Это Олег Пак, отвечающий за координацию информатизации госорганов, Олег Иванов – телекоммуникации, Максим Паршин – цифровые технологии и Евгений Кисляков – планирование мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика».

В марте 2021 г. CNews сообщил о том, что в структуре Минцифры появится три новых департамента, а число заместителей главы ведомства увеличится с девяти до десяти.

По информации «Ведомостей», Минцифры планирует открыть новый департамент микроэлектронной промышленности, который займется реализацией «сквозных» индустриальных проектов и обеспечит комплексное решение проблем отрасли.

Кроме того, изменение структуры министерства связано с упразднением Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати (Роспечать). Их функции, согласно подписанному Президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2020 г. указу, передаются в Минцифры.