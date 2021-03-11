ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта
CNews приглашает 18 марта принять участие в онлайн-конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021».
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Задача оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру не теряет своей актуальности. Появляется все больше и больше примеров того, как сократить расходы, не потеряв при этом в качестве. Но для этого надо провести аудит, определить, что можно оптимизировать, какой эффект это даст и сколько это стоит.
В списке самых популярных решений — облачные технологии, позволяющие передать ответственность за работоспособность решений провайдеру и превратить капитальные затраты в оперативные. Неплохих результатов можно добиться путем перехода на Open Source продукты. В области оборудования существенной экономии можно добиться благодаря моновендорности. Имеет смысл просчитать и экономическую эффективность аутсорсинговой модели.
Спикеры конференции:
Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;
Павел Маляревский, директор департамента инфраструктуры и поддержки, SberCloud;
Дмитрий Галкин, руководитель направления VDI, «Инфосистемы Джет»;
Павел Санин, заместитель директора сервисного центра, «Инфосистемы Джет»;
Андрей Антонов, менеджер по продукту, Epson Europe B.V.;
Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Сергей Кондратьев, руководитель департамента облачных решений, «Билайн»;
Ольга Андрианова, директор по развитию бизнеса в России и Восточной Европе, Intel Software;
Игорь Логинов, генеральный директор, «Клевер Бразерс»;
Юрий Колесников, директор по информационным технологиям, «Столичные аптеки»;
Андрей Барашов, технический эксперт, Tripp Lite;
Василий Стешов, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella;
Максим Бобылев, заместитель директора по ИТ по управлению инфраструктурой и сервисами, Hoff;
Дмитрий Зудин, начальник отдела по ИТ-активам, НЛМК.
Основные вопросы конференции:
ИТ и бизнес
- Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру?
- CAPEX или OPEX: что выгоднее?
- Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов?
- Как выбрать провайдера облачных услуг?
Аутсорсинг VS собственные ресурсы
- Какие работы лучше передать на аутсорсинг?
- Какую модель аутсорсинга выбрать?
- Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки?
- Насколько выгодно формирование комбинированных команд?
Технологии оптимизации
- Когда выгоднее использовать облака?
- Поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы?
- Как наиболее эффективно использовать системы Service Desk.
- Как организовать аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры.