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РЖД переводит тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена

ПО Бизнес Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

РЖД приобрели 22 тыс. лицензий российской ОС Astra Linux. Внедрением софта займется дочерняя структура «Росатома». Закупка была осуществлена безальтернативно, напрямую у компании-разработчика. Цену договора в РЖД сообщить отказываются.

Astra Linux для РЖД

Госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) приобрела 22 тыс. лицензий на операционную систему общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел», включенную в Реестр отечественного ПО при Минцифры.

Внедрение ОС в ИТ-систему РЖД осуществит компания «Гринатом» — дочерний ИТ-интегратор «Росатома». Как сообщили CNews представители РЖД и «Гринатома», договор о развитии системы базовых сервисов внутренней ИТ-инфраструктуры железнодорожного монополиста был заключен РЖД с «Гринатомом» еще в июне 2020 г. — по итогам открытых конкурсных процедур.

Что касается непосредственно приобретения лицензий, то РЖД закупили их напрямую у разработчика — группы компаний Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра»). Параметры этой закупки, включая ее формат и цену договора, и в РЖД, и в группе Astra Linux сообщить CNews отказались. Поставщик софта при этом сослался на соглашение с заказчиком о неразглашении информации. Представители РЖД причину невозможности предоставить комментарии не пояснили.

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РЖД приобрели 22 тыс. лицензий Astra Linux

По данным источника CNews на рынке, процедура приобретения ПО была осуществлена в рамках безальтернативной закупки у единственного поставщика. Стандартные средства поиска данные о ней или о договоре по ее итогам на сайте госзакупок не обнаруживают.

Некоторые подробности проекта

Представители госкомпании в разговоре с CNews отметили, что ОС Astra Linux ранее была протестирована специалистами РЖД наряду с другими отечественными операционными системами по методологии и при непосредственном участии АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИТ).

Участники рассматриваемого проекта отмечают, что в рамках подготовки к нему сотрудниками «Гринатома» была разработана и введена в опытную эксплуатацию система базовых ИТ-сервисов РЖД для управления импортонезависимой инфраструктурой (ПО поддержки сетевых служб, централизованного управления автоматизированными рабочими местами и пр.).

Теперь предстоит миграция 5 тыс. автоматизированных рабочих мест сотрудников РЖД на ОС Astra Linux, которая начнется в марте 2021 г. Оставшиеся 17 тыс. лицензий будут использованы в виртуальной инфраструктуре рабочих мест.

«Сотрудничество с РЖД для “Гринатома” — важный и ответственный проект, — говорит первый замгендиректора “Гринатома” Александр Мартыненко. — Мы более 10 лет развивали нашу экспертизу в атомной отрасли и теперь делимся лучшими практиками с внешними заказчиками».

Импортозамещение софта в РЖД

По данным РЖД, план по переходу на отечественное ПО, включенное в Реестр при Минцифры, реализуется в организации с 2018 г. Проектным офисом, созданным для его реализации, организовано взаимодействие с отечественными компаниями по разработке в интересах РЖД информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам в функциональности и надежности.

За прошедшее время было проанализировано и протестировано свыше 200 отечественных продуктов и платформ различного назначения, включая системы электронного документооборота и управления данными, EAM- и ERP-системы, офисные системы, антиспам-продукты и др. «Успешно прошедшие нагрузочное тестирование программные продукты одобряются для дальнейшей эксплуатации в информационной инфраструктуре холдинга», — говорится в сообщении РЖД.

По результатам выполненных в 2020 г. мероприятий, отечественное ПО было внедрено в общей сложности для более 277 тыс. сотрудников РЖД. Речь в том числе идет о системах бизнес-аналитики, управления данными и активами, а также системах электронной почты и антиспам-продуктах.

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