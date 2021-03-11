Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»

Как разбогатеть на удаленке

Соискатели вакансии на должность менеджера по продажам косметологического оборудования могут рассчитывать на одну из самых высоких зарплат среди сотрудников в удаленном режиме работы – до 300 тыс. руб., рассказали CNews в пресс-службе сервиса «Работа.ру» для поиска работы и подбора персонала (входит в экосистему Сбербанка).

Следующие несколько строчек в списке наиболее высокооплачиваемых сотрудников на удаленке, по данным базы вакансий «Работа.ру» на начало марта 2021 г., заняли соискатели в ИТ-индустрии, преимущественно программисты.

Так, претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад в размере 200-250 тыс. руб. в месяц, инженер DevOps в «Сберавто» может рассчитывать на сумму от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

Вакансии и критерии дистанционной работы

Все предложения, приведенные в выборке вакансий, подразумевают работу на удаленке, пояснили CNews в «Работа.ру», однако в некоторых случаях соискатель самостоятельно может выбрать между дистанционным и очным офисным форматом работы. Некоторые вакансии также предусматривают бонусы в виде дополнительного обучения сотрудника за счет компании, однако для получения высокооплачиваемой работы, как правило, требуется профильный стаж работы и соответствующие навыки.

Наиболее высокооплачиваемые ИТ-вакансии в марте, по данным «Работа.ру», предлагались программистам Java

Так, например, претенденту на должность менеджера по продажам косметологического оборудования, помимо наличия опыта работы в удаленных продажах и дропшиппинге (прямых поставках) необходимо располагать собственной профильной клиентской базой.

Для кандидатов в разработчики Java обязателен профильный опыт работы от 1,5 лет, знания системы управления версий Git, систем сборки Maven и Gradle, программного интерфейса REST API. Максимальные ставки оплаты по этой профессии предлагаются для разработчиков backend-части веб-приложений, специалистов по доработке проектов, а также тестировщиков кода на наличие ошибок.

Для соискателей на должность сисадмина Devops в «Сберавто» обязателен опыт работы с Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга продокружения. Плюсами также будут знания ИТ-архитектур и опыт написания скриптов автоматизации рутинных задач.

Будущим программистам «1С-Битрикс», как правило, предстоит заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов на базе CMS «1С-Битрикс: управление сайтом». Успешные соискатели такой должности могут рассчитывать на обучение за счет компании.

Соискатели на должность архитектора паспорта фасада здания в сфере строительства, по данным «Работа.ру», могут рассчитывать на ежемесячный доход до 120 тыс. руб. Претенденты на эту должность должны иметь навыки разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, составления техзадания на проектирование. Вакансия подразумевает наличие у кандидата профильного образования, знания ГОСТов и опыта работы от двух лет.

На зарплату до 100 тыс. руб. в месяц могут рассчитывать претенденты на должность удаленного стилиста-консультанта интернет-магазина. В обязанности такого специалиста входит ведение клиентской базы, продвижение и реклама магазина, а также проведение онлайн-консультаций для клиентов по ассортименту и акциям. Среди дополнительных плюсов вакансии – персональная скидка в интернет-магазине и возможность самостоятельного выбора удобных часов работы.

Удаленные вакансии на должность веб-разработчика Wordpress предлагались на начало марта 2021 г. с уровнем оплаты до 90 тыс. руб. в месяц. Такие деньги работодатели готовы выплачивать специалисту с не менее чем двухлетним опытом работы, знанием принципов работы PHP, кросс-браузерности, адаптивной верстки и оптимизации сайтов. Именно для этой должности есть выбор между удаленным и офисным форматом работы.

ИТ-вакансии в России

В сентябре 2020 г. CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.