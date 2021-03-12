Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России
Элита системного администрирования
На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от двух лет, с навыками программирования сложных скриптов, опытом администрирования серверного оборудования и ПО в крупных компаниях, работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми веб- и почтовыми сервисами, рассказали CNews в сервисе по поиску работы Superjob.
Уровень зарплат для вакансий сисадмина Unix значительно зависит не только от опыта и уровня знаний, но также от географического расположения места работы. Согласно данным исследования Superjob, зарплатный потолок сисадмина Unix в ИТ-компаниях Москвы достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи и Екатеринбурге – 210 тыс. руб.
Минимальные ставки по вакансиям на должность сисадмина Unix – от 40 тыс. руб. – предлагаются в Оренбурге. Усредненный уровень ежемесячных зарплат по вакансиям на должность системного администратора Unix по российскому рынку колеблется в пределах 75-130 тыс. руб.
Опыт и квалификация
По данным Superjob, в марте 2021 г. работодатели, разыскивающие претендентов на позицию «системный администратор Unix», предлагали исполнение таких должностных обязанностей как конфигурирование, настройка и администрирование серверов под Unix/Linux, ПК и периферии, инсталляция, настройка и обновление ОС и прочего ПО, поддержка LAN, WAN и телефонной сетей, резервное копирование и восстановление данных, обеспечение конфиденциальности и сохранности служебной информации.
В обязанности претендентов на должность сисадмина Unix также, как правило, входит ведение техдокументации, консультирование пользователей, взаимодействие с интернет-провайдерами и поставщиками оборудования, координация закупок оборудования.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|Неполное высшее образование (IT/техническое); знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; базовые знания в области защиты информации; знание принципов организации сетей и сетевых протоколов, серверного и сетевого оборудования, английского языка на уровне чтения технической документации
|II
|Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPSec, DNS; базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); опыт администрирования Unix-/Linux-систем, работы сисадмином/помощником сисадмина Unix от 1 года
|III
|Высшее образование (ИТ/техническое); уверенные знания в области защиты информации; наличие профессиональных сертификатов; знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; опыт администрирования веб-серверов и баз данных, работы с системами резервного копирования; опыт работы сисадмином Unix от 2 лет
|IV
|Опыт администрирования серверного оборудования и обеспечения в компаниях с персоналом от 500 чел.; опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами, сетевым оборудованием, системами виртуализации, распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga); опыт работы сисадмином Unix от 3 лет
Источник: Superjob
В Superjob потенциальных претендентов на должность сисадмина Unix разделяют по четырем категориям, где учитывается уровень их знаний и степень профессиональной подготовки. От категории напрямую зависит уровень минимальных и максимальных зарплат специалистов.
Зарплатная география
Согласно выводам исследования Superjob, даже начинающие сисадмины Unix из наименее подготовленной первой категории могут рассчитывать в Москве минимум на 70-80 тыс. руб. Чаще всего в других российских городах соискателям этой категории предлагают начать с 45-55 тыс. руб. в месяц, хотя в ряде крупных городов начальная ставка достигает 65-70 тыс. руб.
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I, тыс. руб.
|II, тыс. руб.
|III, тыс. руб.
|IV, тыс. руб.
|В среднем по рынку, тыс. руб.
|Москва
|70-80
|80-100
|100-150
|150-250
|130
|Санкт-Петербург
|60-70
|70-80
|80-130
|130-210
|110
|Архангельск
|45-55
|55-65
|65-100
|100-170
|85
|Астрахань
|43-50
|50-60
|60-90
|90-150
|80
|Белгород
|45-55
|55-67
|67-100
|100-170
|87
|Владивосток
|60-67
|67-80
|80-125
|125-210
|110
|Волгоград
|50-55
|55-70
|70-105
|105-170
|90
|Воронеж
|52-60
|60-75
|75-110
|110-180
|95
|Екатеринбург
|60-67
|67-80
|80-130
|130-210
|110
|Казань
|50-57
|57-73
|73-110
|110-180
|95
|Кемерово
|45-52
|52-65
|65-100
|100-160
|85
|Краснодар
|55-65
|65-80
|80-120
|120-200
|100
|Красноярск
|55-62
|62-77
|77-115
|115-200
|100
|Набережные Челны
|45-52
|52-65
|65-100
|100-160
|85
|Нижний Новгород
|55-62
|62-77
|77-120
|120-200
|100
|Новосибирск
|55-62
|62-77
|77-120
|120-200
|100
|Омск
|53-60
|60-75
|75-110
|110-180
|100
|Оренбург
|40-45
|45-57
|57-85
|85-140
|75
|Пермь
|50-57
|57-72
|72-110
|110-180
|95
|Псков
|45-55
|55-67
|67-100
|100-170
|87
|Ростов-на-Дону
|55-63
|63-80
|80-120
|120-200
|105
|Рязань
|50-55
|55-70
|70-105
|105-180
|90
|Самара
|55-62
|62-78
|78-120
|120-200
|100
|Смоленск
|45-55
|55-67
|67-100
|100-170
|87
|Сочи
|55-65
|65-85
|85-125
|125-210
|110
|Тверь
|52-60
|60-75
|75-110
|110-180
|95
|Уфа
|50-55
|55-70
|70-105
|105-180
|90
|Хабаровск
|55-65
|65-80
|80-120
|120-200
|105
|Челябинск
|53-60
|60-75
|75-110
|110-180
|100
|Ярославль
|50-57
|57-72
|72-110
|110-180
|95
Источник: Superjob
Высокий уровень ежемесячного дохода по вакансиям сисадмина Unix четвертой категории, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи и Екатеринбурга также наблюдается в Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске, где встречаются предложения до 200 тыс. руб.
Российский сисадмин Unix: усредненный портрет
Подавляющее большинство системных администраторов Unix, по данным Superjob, представлено мужчинами, уже покинувшими молодежную возрастную категорию.
|Систадмин Unix
|Усредненный показатель
|Средний возраст
|37 лет
|Мужчины
|99%
|Высшее образование
|80%
|Готовы к переезду
|28%
|Без работы на момент размещения резюме
|32%
|Средний срок работы на последнем месте
|5 лет
Источник: Superjob
Как правило, это специалисты с высшим образованием, предпочитающие подолгу оставаться на одном месте работы и чаще всего консервативно воспринимающие идею переезда в другой город ради смены работы.
ИТ-вакансии в России
В сентябре 2020 г. CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.
В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.
В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.
В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.