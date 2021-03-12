Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании

Адвокаты совладельцев компании Merlion, обвиняемых в покушении на ее гендиректора Вячеслава Симоненко, попытались оспорить решение суда о продлении их ареста до 23 апреля 2021 г., но потерпели неудачу. Тогда они попросили суд завести дело против Симоненко, утверждая, что его целью был рейдерский захват компании, ради чего он инсценировал покушение на самого себя и обвинил в нем совладельцев Merlion.

Нападение – лучшая защита

Судебная тяжба между сооснователями российского ИТ-дистрибьютора Merlion (Олег Карчев, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов) и его бывшим гендиректором Вячеславом Симоненко вышла на новый уровень. Их адвокаты попросили возбудить уголовное дело против него – по их мнению, он инициировал уголовное преследование против них с целью рейдерского захвата Merlion.

Напомним, что Мангутов, Карчев и Абрамов подозреваются в организации покушения на жизнь Симоненко путем поджога его дома под Красногорском (Московская область), и в настоящее время двое из них (Алексей Абрамов и Владислав Мангутов) находятся в СИЗО под стражей. Третий, Олег Карчев, в начале февраля 2021 г. был переведен на домашний арест.



Также, по данным Forbes, адвокаты просят возбудить в отношении «Симоненко и группы лиц» уголовные дела еще по нескольким статьям УК РФ. В список вошли: ч. 5 с. 128.1 УК РФ (клевета в СМИ, сопряженная с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК РФ (клевета в отношении суда, прокурора и следователя, сопряженная с обвинением этих лиц в совершении особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложные доносы с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления) и ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления).

Слева направо в нижнем ряду: Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Вячеслав Симоненко - второй слева в верхнем ряду

Защита, как стало известно CNews, утверждает, что в настоящее время материалы дела против их клиентов содержат доказательства, указывающие на то, что Вячеслав Симоненко инсценировал попытку поджога дома на его участке. По мнению адвокатов, он сделал это якобы с целью создать искусственные доказательства для обвинения Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на его убийство и в дальнейшем путем ложных доносов в правоохранительные органы и клеветы в средствах массовой информации, добиться незаконного привлечения к уголовной ответственности с целью последующего захвата их бизнеса.

Неудача с апелляцией

Адвокаты совладельцев Merlion, как стало известно CNews, также попытались обжаловать решение суда о продлении срока их ареста до 23 апреля 2021 г. Они отметили, что достоверных доказательств, подтверждающих вину их клиентов, предоставлено не было, и попутно заявили о, напротив, наличии «многочисленных сведений», указывающих на вину самого Вячеслава Симоненко.

Защита Абрамова и Мангутова, находящихся под арестом вместе с Борисом Левиным (топ-менеджер Merlion, отвечавший за безопасность), считает, что в ходе расследования не установлено само событие преступления, в котором обвиняются их клиенты. Адвокаты обратились в Московский городской суд с апелляцией на решение Пресненского райсуда Москвы о продлении сроков ареста их подзащитных. Суд отклонил жалобу, хотя о незаконности содержания совладельцев ИТ-дистрибьютора под стражей стал говорить и руководитель следственной группы – Владимир Меньшов.

Мнение Симоненко

Вячеслав Симоненко, по данным Forbes, отреагировал на происходящее – он назвал запрос адвокатов о возбуждении уголовного дела против него по целому списку статей УК РФ «попыткой перевернуть конкретную уголовную историю в какую-то экономическую и помочь предполагаемым заказчикам покушения уйти от ответственности». «Я ничего не захватывал и не клеветал. Пусть разбирается, надеюсь, объективное следствие», – заявил он Forbes.

История с поджогом

В конце января 2021 г. Вячеслав Симоненко рассказал о покушении на его жизнь – по его утверждению, оно заключалось в нападении на его дом под Красногорском в ночь на 5 сентября 2015 г. В этом же доме могли находиться его жена и двое детей, но ту ночь они, как и сам Вячеслав Симоненко, провели в новом, недостроенном на тот момент доме, который располагается на том же участке.

Вячеслав Симоненко

Бывший гендиректор Merlion объяснил ночевку всей семьей в недостроенном здании приездом к нему родственника. «Тогда ко мне приехал брат, и мы оставили его ночевать в старом доме. А я, жена и дочери отправились в недостроенный двухэтажный дом», – рассказал он.

Нападавших было двое – их зафиксировали камеры наблюдения, установленные, по утверждению владельца дома, при участии службы безопасности Merlion. «Уверен, что этих двоих проконсультировали насчет камер. Однако ночью прошел дождь, и дорога у дома превратилась в грязь, поэтому мужчинам пришлось подойти ближе к дому, где их и зафиксировала одна из камер», – сообщил Вячеслав Симоненко.

Причины споров с сооснователями Merlion

Симоненко объяснил, какие именно события могли привести к покушению на его жизнь. «После того как в 2013 г. я покинул пост гендиректора Merlion, меня назначили руководителем нового подразделения Merlion Project (в будущем – Tegrus), ставшего независимым интегратором в группе компаний Merlion», – рассказал он «Коммерсанту».

Бизнесмен добавил, что за время его работы на новой должности он смог увеличить оборот компании на 60%, но в начале 2015 г. учредители Merlion сообщили ему, что им «надо расходиться», так и не объяснив причин. По мнению Симоненко, что акционеры компании «решили вернуть бизнес Tegrus в Merlion».

Для мирного прекращения деловых отношений, по словам бизнесмена, нужно было, чтобы он продал свою долю в Tegrus другим ее акционерам. «За мою 17-летнюю карьеру в компании было накоплено около $5 млн, которые я хранил на счетах Merlion. Поэтому я хотел, чтобы мне вернули мои деньги и активы на эту сумму. Совладельцы Merlion сначала не спорили, обещая все вернуть. Но после того как я получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО “Тегрус” ценой $2 млн на их человека, выплаты прекратились», – сообщил он изданию, добавив, что в итоге недополучил как минимум $4,5 млн.

Симоненко хотел прояснить ситуацию, но его бывшие партнеры заявили, что тот сам украл Merlion крупную сумму. «В 2015 г. совладельцы Merlion не объяснили, в чем конкретно меня подозревают. И лишь позже я узнал, что они получили от Бориса Левина выписки с каких-то зарубежных счетов, которые якобы принадлежали мне. Но я ответил, что готов с адвокатами Merlion посетить эти банки, чтобы они убедились, что никаких счетов не существует», – сообщил потерпевший изданию.

Решение Симоненко докопаться до сути претензий, по его утверждению, соучредителей Merlion не устроило, хотя в итоге он так и не стал судиться с ними, опасаясь за безопасность своей семьи.

Спустя несколько лет с момента попытки поджога дома Вячеслава Симоненко в Красногорске на него, заявил он «Коммерсанту», снова напали. «В июне 2019 г. я снова подал заявление о поджоге и покушении 2015 г. в красногорский отдел СКР, там его приняли и начали проверку, но закончилось она тем, что через пару месяцев на меня напали у ресторана “Загородный очаг” в подмосковном Одинцово. Когда я вышел на улицу, на меня набросились двое, но я смог отбиться. Мне просто повезло», – рассказал он. Он утверждает, что обратился в отдел СКР по Одинцово, но расследование произошедшего, по его словам, зашло в тупик.

Симоненко считает, что отсутствие результатов расследования нападения в Одинцово тоже связано с Melion. «По моим данным, осенью 2019 г. Олег Карчев встречался с тогдашним заместителем начальника ГСУ СКР по Московской области Александром Сарафановым», – рассказал он «Коммерсанту».

Подозреваемые задержаны

Владислав Мангутов, Олег Карчев и Алексей Абрамов оказались под арестом 26 октября 2020 г., а тремя днями ранее был задержан и Борис Левин. Поводом для этого стали показания одного из поджигателей дома под Красногорском.

Им, как сообщал CNews, оказался один из участников боевых действиях на Донбассе. Он совершил явку с повинной в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) и рассказал, что в 2015 г. Борис Левин связался с ним и предложил помочь ему «наказать» одного из бизнесменов, работающего (или работавшего) в Merlion. Левин предложил ему за вознаграждение напасть на дом этого бизнесмена, который, как и штаб-квартира Merlion, находится в Красногорске.

Исполнитель подтвердил, что под «наказанием», о котором говорил Левин, подразумевался поджог дома, и что исполнителей «заказа» было двое – он и еще один участник войны. Он добавил, что у них были бутылки с зажигательной смесью, но лично он бросал их в стены дома, тогда как его «напарник» метил исключительно в окна.

После явки поджигателя с повинной совладельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Если их вина будет доказана, то по первой статье им грозит тюрьма на срок до пяти лет, по второй – до 20 лет.

На момент публикации материала Мангутов, Абрамов и Левин по-прежнему находились в СИЗО. Олег Абрамов по решению Мосгорсуда находится под домашним арестом с начала февраля 2021 г.