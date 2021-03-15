Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн

Акционеры казахстанской финтех-компании Kaspi.kz - Baring Vostok, Goldman Sachs и Вячеслав Ким продали часть пакетов стоимостью $460 млн в рамках SPO. Сама компания в октябре 2020 г. провела IPO на Лондонской бирже.

Миллионные сделки акционеров Kaspi.kz

Акционеры казахстанского финтех-холдинга Kaspi.kz раскрыли стоимость продажи ценных бумаг компании в рамках процедуры вторичного размещения (SPO). Согласно сообщению, размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), в ходе размещения стоимость одной GDR (глобальной депозитарной расписки) на акции компании составила $61.

В частности, председатель совета директоров компании Вячеслав Ким продал 655 тыс. GDR на общую сумму $40 млн. Гендиректор компании Михаил Ломтадзе, наоборот, купил 820 тыс. GDR на $50 млн.

SPO Kaspi.kz

Ранее агентство «Интерфакс» сообщало о намерении провести SPO Kaspi.kz в рамках процедуру ускоренного букбилдинга (ABB). Организаторами размещения выступили Morgan Stanley и Citigroup.

Помимо Вячеслава Кима, участие в размещение приняли другие акционеры Kaspi.kz - Baring Vostok (через компанию Asia Equity Partners) и Goldman Sachs (через ELQ Lux Holding). На продажу выставлялись около 6 млн GDR (примерно 3% капитала). Исходя из цены размещения $61 за одну GDR, объем размещения составил $366 млн.

Акционеры финтех-холдинга Kaspi.kz в ходе SPO продали акций на $360 млн

Как отмечается в сообщении Kaspi.kz, неисполнительный директор, председатель совета директоров компании Вячеслав Ким продал 655,7 тыс. GDR. Учитывая цены за одну расписку в $61, сумма сделки составила $40 млн. В свою очередь, CEO Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, как и планировал, купил 819,67 тыс. GDR на $50 млн.

До совершения сделки Baring Vostok Funds владел 31% в компании, Киму принадлежало - 25%, у Ломтадзе - 23%, Goldman Sachs - 3%. Free float по итогам прошлогоднего IPO был равен 15%.

О Kaspi.kz

Kaspi.kz - это платежная, рыночная и финтех-экосистема в Казахстане с долей рынка в каждом из своих ключевых сервисов и продуктов. В 2020 число пользователей мобильного приложения за год выросло на 72%, до 7,8 млн пользователей ежемесячно.

В октябре 2020 г Kaspi.kz провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. IPO прошло на фоне высокого спроса инвесторов по цене $33,75 за акцию, что соответствовало капитализации всей компании в $6,7 млрд. За прошедшие месяцы компания подорожала вдвое - по данным на 11 марта котировки находились на уровне $70 за акцию.