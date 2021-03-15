«Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

Как «Ростелеком» покупал «Рдп.ру»

«Ростелеком» раскрыл в своем годовом отчете параметры сделок по консолидации 100% долей в ООО «Рдп.ру» - разработчика ПО и программно-аппаратных комплексов, позволяющего интернет-провайдерам управлять сетевым трафиком и блокировать нежелательный контент.

Впервые «Ростелеком» через созданный им венчурный фонд «Коммит Кэпитал» инвестировал в «Рдп.ру» в 2016 г. Тогда за 130 млн руб. была получена 15% доля в компании.

В начале 2020 г. «Ростелеком» через принадлежащую ему компанию «Башинформсвязь» приобрел 59,99% в «Рдп.ру» за 1,19 млрд руб. Из этой суммы 929 млн руб. были выплачены сразу, а оставшиеся 257 млн руб. нужно было выплатить в течение года после завершения сделки.

Летом 2020 г., «Башинформсвязь» приобрел еще 25,01% в «Рдп.ру» за 494 млн руб. Половина этой суммы (247 млн руб.) была выплачена сразу, а вторую нужно было выплатить в течение года.

Таким образом, в 2020 г. «Ростелеком» заплатил за 85% долю в «Рдп.ру» 1,68 млрд руб. С учетом ранее заключенной сделки по приобретению по покупке 15% доли в компании получается, что всего «Ростелеком» потратил 1,81 млрд на приобретение «Рдп.ру».

Кто заработал на продаже «Рдп.ру»

По данным базы «Контур – Фокус», на начало 2020 г. основатели «Рдп.ру» Сергей Никулин и Николай Гузаков владели в компании долями размером по 29,995% каждый. Еще 25,01% долей владела компания «Эдвансмент групп», которая принадлежала Антону Сушкевичу.

«Ростелеком» потратил 1,7 млрд руб. на покупку разработчика DPI-систем «Рдп.ру»

Антон Сушкевич - основатель системного интегратора «Энвижн Груп», в настоящее время принадлежащего АФК «Система». Таким образом, Никулин и Гузаков получили за свои доли в «Рдп.ру» по 595 млн руб., Сушкевич – 247 млн руб.

Чем известна «Рдп.ру»

Основными продуктами, которые «Рдп.ру» предлагает для интернет-провайдеров, являются EcoFilter (фильтрация запрещенного контента), EcoBRAS (контроль доступа абонентам к услугами передачи данных, включая ограничение скорости и переадресация пользователя на портал оператора), EcoDPI (анализ трафика, включая распознавание трафика отдельных протокола и приложений), ExoZR (обеспечение выполнение требований по бесплатному доступу к социально-значимым сайтам) и др. Также компания производит маршрутизаторы EcoRouter.

Несостоявшаяся битва с Telegram

DPI-системы – наиболее эффективный способ блокировки запрещенного контента. В 2019 г. рабочая группа Роскомнадзора признала соответствующую разработку «Рдп.ру» наилучшей для блокировки мессенджера Telegram.

Борьбу с Telegram российские власти начали еще в 2018 г.: блокировка доступа к мессенджеру велась самым простым образом, путем блокировки IP-адресов. Однако Telegram стал активно менять IP-адреса. Тогда Роскомнадзор стал блокировать целые подсети IP-адресов зарубежных хостинг-провйадеров, с которыми сотрудничал Telegram.

На пике борьбы с Telegram под блокировку попало 19 млн IP-адресов. Это привело к недоступности большого числа ресурсов, не связанных с Telegram, включая сервисы Google. Такой подход вызвал серьезное общественное недовольство и через некоторое время Роскомнадзор вынужден был сократить количество блокируемых IP-адресов.

В 2019 г. представитель «Рдп.ру» рассказывал CNews, что разработанное компанией решение может эффективно блокировать Telegram, не затрагивая при этом сторонние ресурсы: это происходило бы за счет выявления сигнатур трафика мессенджера. Однако в итоге в 2020 г. блокировка Telegram в России была отменена.

Телекоммуникационный эксперт и автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев сомневается, что решение «Рдп.ру» смогло бы эффективно блокировать Telegram, - говорит Климарев. - «Рдп.ру» тестировал свое решение на сетях ограниченного масштаба с небольшим число абонентов. Чем больше становится сеть, тем, по закону больших чисел, становилось бы сложнее блокировать трафик Telegram таким путем».

Как «Рдп.ру» связан с суверенным интернетом и замедлением работы Twitter

В 2019 г. в России был принят закон о суверенном интернете, в соответствии с которыми интернет-провайдеры должны устанавливать у себя специальные Технические средства предотвращения угроз (ТСПУ). При возникновении угроз сети Роскомнадзор с помощью данных средств вводит централизованное управление сетью, начиная самостоятельно определять маршруты трафика. При этом ТСПУ должны устанавливаться за счет государства.

Первое публичное применение закона о суверенном интернете состоялось на прошлой неделе: Роскомнадзор принял решение замедлить скорость доступа к Twitter, так как через данную соцсеть распространяется «запрещенный контент».

В 2019 г. издание РБК писало, что пилотный проект по разворачиванию суверенного интернета стартует на Урале. Интегратором проекта была компания «данные центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая внедряет решения от «Рдп.ру».

«Роскомнадзор присылает провайдерам письма о необходимости обеспечить стойки и электричества для установки ТСПУ, - рассказывает автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. - В тех случаях, когда провайдеры раскрывали соответствующие письма, известно, что в них фигурировали решения от «Рдп.ру». Но пока Роскомнадзор не может обеспечить за счет бюджета установку ТСПУ для всех провайдеров: ведомство само признало, что из фиксированных операторов такие средства есть только у половины. Но многие провайдеры и ранее в рамках исполнения требований о блокировке запрещенного контента, самостоятельно закупили продукты «Рдп.ру»».