Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Компания Schneider Electric объявила о проведении в столице Innovation Summit Moscow 2021. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2021 г. в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Schneider Electric проведет Innovation Summit Moscow 2021

Компания Schneider Electric, один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявила о датах проведения Innovation Summit Moscow 2021. Мероприятие пройдет в столице с 27 по 29 апреля 2021 г., местом выбран центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» в Москве. Главная тема предстоящего события — «Цифровое и устойчивое будущее сегодня». Ожидается, что Innovation Summit Moscow 2021 соберет мировых и российских экспертов на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях, а также на специальной онлайн-платформе.

Предыдущий Innovation Summit Moscow прошел в 2019 г.

Эксперты международного уровня обсудят целый ряд актуальных вопросов, в числе которых цифровая трансформация, инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса в условиях турбулентности, цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа.

Цифровая трансформация

Цифровой переход — одно из ключевых направлений деятельности Schneider Electric. Цифровизация многих процессов обеспечивает непрерывность бизнеса и делает компании более гибкими и устойчивыми перед лицом любых экономических и природных катаклизмов. Цифровые решения и инновации способны предвосхищать будущие события, помогают приспособиться к меняющимся условиям, а также могут оказать положительное влияние на состояние окружающей среды в общемировом масштабе. Существующие технологии и новинки в этой области будут продемонстрированы на стендах Innovation Summit, а также представлены экспертами компании в ходе тематических сессий.

Инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса

Schneider Electric предоставляет самые современные инструменты для создания устойчивой и эффективной бизнес-модели даже в период турбулентности и быстрых изменений.

Эффективность и экономическая рентабельность современного бизнеса немыслима без внедрения цифровых и экологически безопасных решений и технологий. В Schneider Electric видят будущее подключенным, более электрическим, устойчивым и углеродно-нейтральным. Основываясь на этом, компания разрабатывает решения, способные помочь бизнесу войти в новую эру максимально подготовленными и снабженными всеми необходимыми инструментами и технологиями.

На Innovation Summit будут представлены примеры внедрения таких технологий на различных объектах в России и в мире, ускоряющие наступление новой эпохи — автоматизированной, подключенной, умной, цифровизированной и цикличной.

Цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа

Schneider Electric — один из мировых лидеров в предоставлении инновационных решений для повышения эффективности и сокращения углеродного следа бизнесов. Этому способствует и успешный опыт компании, признанной самой устойчивой и социально ответственной корпорацией мира по версии Corporate Knights. Чтобы помочь клиентам и партнерам стать более эффективными и экологичными, Schneider Electric запустила глобальный сервис по декарбонизации цепочек поставок, который поможет корпорациям сократить косвенные выбросы (Scope 3) с помощью уникального комплекса измерений, стратегии и внедрения инновационных решений. Кроме того, Schneider Electric предоставляет современные программы по расчету энергоэффективности бизнеса. На Innovation Summit первые лица компании расскажут о будущем с нулевыми выбросами, современных системах энергоменеджмента и энергоаудита и других инструментах для борьбы с изменениями климата.

«Innovation Summit Moscow 2021 — мероприятие, которое объединит лидеров в сфере инноваций, экспертов с мировым именем, заказчиков и инвесторов, — говорит президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. — В этом году мы проводим мероприятие как онлайн, так и очно, и оно, безусловно, станет площадкой для бизнес-коммуникаций, нетворкинга и популяризации инноваций».

Уникальные спикеры и эксперты

Innovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров, которые выступят на более чем 75 семинарах и стратегических дискуссиях. Среди выступлений — пленарные сессии с ведущими экспертами и топ-менеджерами Schneider Electric: исполнительным вице-президентом компании по операциям в Европе Барбарой Фрей, президентом Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе, президентом Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности Робом Моффиттом, исполнительным вице-президентом подразделения Energy Management Филиппом Делормом, директором по стратегии и устойчивому развитию Оливье Блюмом и другими спикерами.

Innovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров

В рамках трехдневного цифрового марафона ведущие специалисты компании и приглашенные эксперты расскажут об инновационных решениях компании в области ЦОДов, периферийных вычислений, нефтегазовой промышленности, автоматизации производства, промышленного проектирования и коммерческой недвижимости. Отдельно будет уделено внимание вопросам кибербезопасности, устойчивого развития, распределения электроэнергии, BIM-проектирования, электроснабжения, электромониторинга и жилищного строительства.

В рамках Innovation Summit Moscow запланировано проведение мероприятий для студентов и молодых специалистов, а также сессии с приглашенными спикерами и представителями Schneider Electric на тему «Зеленая корпоративная культура», «Work-life balance: как все успевать и быть эффективным» и пленарная сессия «Работа будущего».

Программа сессий дополняется, а с ее актуальной версией можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Innovation Hub

В рамках Innovation Hub Tours все желающие смогут принять участие в живых и виртуальных экскурсиях по экспозиции на площади более 1500 м², где будут представлены инновационные решения Schneider Electric в области энергоэффективности, промышленной автоматизации, сервисов и ПО для различных сегментов.

Регистрация на Innovation Summit Moscow 2021 уже открыта. Участие в мероприятии бесплатное, при этом регистрация обязательна. Принять участие можно в любом удобном формате — в ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №7 в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм или онлайн.