Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

Перешедшая под контроль холдинга Сергея Мацоцкого ИБ-компания «Аванпост» по итогам 2020 г. увеличила свою выручку на 24% — до примерно 400 млн руб. При участии партнеров ее решений за отчетный год на рынке было реализовано более чем на 700 млн руб.

Итоги года компании «Аванпост»

Известный на рынке российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM) «Аванпост» подсчитал, что в 2020 г. совокупная стоимость проектов по внедрению ее продуктов превысила 700 млн. руб. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Конусов.

Как рассказал CNews Андрей Конусов, эта сумма приведена с учетом канальных продаж, в которых часть денег (30-40%) остается у партнеров-интеграторов. Что касается непосредственно выручки «Аванпоста», то она составляет примерно 60% от приведенного объема продаж решений компании — то есть около 400 млн руб. По сравнению с 2019 г. выручка «Аванпоста» выросла на 24%.

При этом в ключевом для компании сегменте аутентификации и управления правами доступа к началу 2021 г. ее доля в России составила порядка 22%, что позволяет ей считать себя лидером в данной сфере. Аналитики «Аванпоста» считают рассматриваемый сегмент одним из ключевых направлений развития рынка информбезопасности, оценивая его общий объем в нашей стране в 3,3 млрд руб.

Андрей Конусов: В 2020 г. новых угроз информбезопасности не появилось, но сильно возросла значимость старых

Основными драйверами роста своего бизнеса в «Аванпосте» считают массовый переход предприятий на фоне пандемии коронавируса на удаленный режим работы и вытекающую отсюда необходимость обеспечить более высокий уровень контроля и снизить сопутствующие риски, а также актуализацию новых типов угроз и неизбежный на этом фоне рост активности злоумышленников.

В компании полагают, что дополнительным стимулом роста спроса на средства многофакторной аутентификации, интегрируемые с различными инфраструктурными решениями, стали необходимость исправлять ошибки, допущенные при «срочном» внедрении в первой половине 2020 г. средств удаленного доступа многими ИТ-подразделениями крупных компаний и сторонними поставщиками для бизнеса — без достаточной квалификации и опыта.

«Очевидно, что в такой ситуации предприятия были вынуждены перераспределять свои ИТ-бюджеты в пользу построения действительно надежных ИБ-систем, с целью создания долгосрочных механизмов защиты критически важных корпоративных информационных ресурсов, тем более что любая крупная организация ставит во главу угла только стратегические интересы, направленные на повышение эффективности управления и устойчивое развитие бизнеса», — отмечают в «Аванпосте».

Новые бенефициары бизнеса «Аванпоста»

Как следует из базы ЕГРЮЛ, в отчетном году у «Аванпоста» радикально изменился состав учредителей. До 3 сентября 2020 г. основным соучредителем ООО «Аванпост» выступал Александр Чачава, основатель «Лета груп» (в недавнем прошлом организация была главным владельцем «Аванпоста») с долей в 52,9%. Долями по 18,3% владели Андрей Гриценко и Дмитрий Василевский, оставшимися 10,5% — Андрей Конусов.

Начиная с 4 сентября 2020 г., стопроцентным учредителем стало ООО «Аванпост холдинг», зарегистрированное в Москве 24 апреля 2020 г. Изначально учредителями данной структуры выступали ее гендиректор Василий Белов с долей в 40% и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий с долей в 60%. Однако 6 августа 2020 г. доля Белова сократилась до 0,1% (сумма уставного капитала при этом осталась на уровне 10 тыс. руб.), в то время как 99,9% долей завладело АО «ГС-инвест», учрежденное 6 мая 2020 г. «Контур.фокус» полагает, что оно принадлежит Мацоцкому, однако официальной информации о составе акционеров общества в наиболее популярных реестрах сведений об АО не представлено.

Напомним, 17 июля 2020 г. CNews писал, что «ГС-инвест» — это название совместного предприятия (СП) в сфере разработки ПО и ИТ, которое договорились организовать Сергей Мацоцкий и Газпромбанк.

Комментируя CNews смену бенефициаров бизнеса «Аванпоста», Андрей Конусов подтвердил, что компания с конца 2020 г. входит в холдинг Сергея Мацоцкого. При этом он подчеркнул, что в «Аванпосте» все руководство и ключевые менеджеры остались на своих постах, а сама компания продолжает работать в прежнем ключе.

По его словам самого начала переговоров с новыми владельцами все стороны согласились с тем, что ключевая ценность вендора для партнеров — это его абсолютная независимость.

«Правила для клиентов старые, — отмечает Конусов. — В самой компании несколько выросла отчетность, но для основного пула работников ничего не изменилось». При этом он не отрицает, что с появлением новых бенефициаров «Аванпост» получил выход на клиентов, связей с которыми раньше не имел.

Представители Сергея Мацоцкого на момент публикации данного материала прокомментировать CNews вхождение в круг его бизнес-влияния компании «Аванпост» не смогли.

От продуктов — к экосистеме управления доступом

2020 г. стал для «Аванпоста» первым годом реализации трехлетней стратегии развития, предусматривающей создание «единой экосистемы управления доступом». В компании указывают, что данная стратегия направлена на быстрое предоставление отечественным предприятиям полного набора корпоративных и облачных решений, закрывающих все потребности организации в средствах аутентификации и управления доступом.

Теперь каждый продукт линейки Avanpost призван решать четко определенный перечень конкретных непересекающихся задач, а их комплексное внедрение в рамках ИТ-инфраструктуры обеспечивать полностью безопасный пользовательский доступ. По мнению компании, такой подход позволяет соответствовать самым строгим требованиям к защите инфраструктуры заказчика и одновременно дает возможность постоянно развивать и совершенствовать процессы и технологии системы информбезопасности предприятия.

Теперь оптимизированный продуктовый портфель «Аванпоста» включает в себя четыре основных продукта: Avanpost IDM, Avanpost PKI, Avanpost Web SSO и новую систему адаптивной аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM, а на конец 2021 и начало 2022 гг. намечен вывод на российский рынок еще двух решений, дополняющих существующую линейку и закрывающих недостающие связанные сегменты рынка IAM.

Avanpost FAM, как полагают в компании, объединяет все существующие на сегодняшний день технологии аутентификации и обеспечивает решение задач для одно- и многофакторной аутентификации, в том числе, для систем удаленного доступа. По итогам 2020 г. именно он стал наиболее быстрорастущим в продуктовом портфеле компании.

Также в 2020 г. «Аванпост» добавил в свое флагманское решение Avanpost IDM инструменты риск-ориентированного управления доступом IGA (Identity Governance and Administration) — впервые на отечественном рынке. Новая модель соответствует быстро становящейся популярной концепции управления доступом на основе оценки рисков, позволяя своевременно выявлять комплексные риски (такие, как компрометация учетной записи или злонамеренное поведение пользователя), оценивать уровень возможного ущерба от действия злоумышленника, получившего неправомерный доступ к одной или нескольким учетным записям, закладывать вариативные сценарии реагирования.

При этом Avanpost FAM и Avanpost IDM являются самостоятельными продуктами, совместно решающими задачу безопасности корпоративных информресурсов, именно поэтому большая часть заказчиков принимает решение об их совместном внедрении.

«Аванпост» и облака

«Аванпост» отмечает, что за последний год значительно увеличилось число компаний, воспринимающих SaaS и другие облачные сервисы как реальную и относительно безопасную альтернативу традиционным архитектурам. Нынешние реалии потребовали и от заказчиков, и от поставщиков решений внедрения надежных технологий обеспечения безопасности корпоративных ресурсов в облаке, причем без урезания функциональных возможностей. Это тем более важно, поскольку такие системы призваны гарантировать защиту корпоративных ресурсов как при доступе из сети компании, так и при удаленной работе.

Опираясь на собственные разработки, связанные с развертыванием максимально защищенной инфраструктуры управления доступом к корпоративным ресурсам в облачной среде (такими исследованиями и созданием соответствующих прототипов компания занимается с 2018 г.), «Аванпост» приступил к созданию полнофункционального облачного решения — платформы Avanpost Cloud Identity.

«Прошедший год, несмотря на все его сложности, стал драйвером развития действительно профессионального рынка ИБ: как на уровне поставщиков решений, так и заказчиков любого масштаба, — говорит Конусов. — Удаленная работа уже стала и будет оставаться неотъемлемой частью нашей жизни. Виртуальное взаимодействие рабочих и проектных групп, необходимость обеспечивать дистанционное сотрудничество большого числа предприятий и организаций заставили рынок в самые короткие сроки переосмыслить свои подходы к обеспечению ИБ, выделить главное, перераспределить приоритеты. Неудивительно, что именно адаптивная аутентификация стала играть столь важную роль в защите корпоративных инфраструктур и, без преувеличения, закрепилась как один из основных компонентов эшелонированной защиты предприятия. Считаю, что это не просто долгосрочный тренд, а безальтернативный вектор обеспечения эффективной и безопасной совместной работы организаций по всей стране».