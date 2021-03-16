Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за продажу смартфонов, компьютеров и других гаджетов без софта, разработанного в России и странах ЕАЭС. Их размер достигает 200 тыс. руб. Предустановка такого софта станет обязательной 1 июля 2021 г.

Еще больше штрафов

Государственная Дума в третьем и финальном чтении одобрила директиву о штрафах за продажу умной техники без российских приложений, а также софта от компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Наказание будут нести юридические и должностные лица – с их счетов будут списывать в пользу государства десятки и даже сотни тысяч рублей.

Теперь законопроекту предстоит получить одобрение Совета Федерации (СФ, дата рассмотрения пока не назначена), а затем – подпись Президента России Владимира Путина. Если он будет принят, размер штрафа за продажу гаджетов без российского ПО и софта из стран ЕАЭС составит от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.

В случае принятия законопроекта СФ и Президентом России он вступит в силу 1 июля 2021 г.

Власти одобрили еще один законопроект о штрафах

Документ, принятый Госдумой – это законопроект «О внесении изменения в ст 14.8 КоАП (об установлении ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского программного обеспечения)» Он был внесен на рассмотрение еще в середине июля 2019 г. и прошел первое чтение в конце октября 2019 г. Второе чтение, как сообщал CNews, состоялось спустя лишь полтора года – 9 марта 2021 г., и документ успешно прошел его.

Штрафы законны

Производители умных гаджетов, желающие продавать свою технику на территории России, будут обязаны ставить на них софт из ЕАЭС и России – это требование закона № 425-ФЗ о предустановке отечественного ПО, получившего «народное» название «Закон против Apple». Как сообщал CNews, Владимир Путин подписал его 3 декабря 2019 г., и изначально он должен был вступить в силу еще 1 июля 2020 г. Впоследствии эта дата многократно переносилась, в том числе из-за пандемии коронавируса, и в итоге, как сообщил CNews в начале декабря 2020 г., Госдума и Совет Федерации в очередной раз перенесли дату начала обязательной предустановки российского ПО, на этот раз на 1 апреля 2021 г. Принятые сегодня Госдумой поправки к КоАП снова перенесли вступление закона в силу – теперь на 1 июля 2021 г.

Отметим, что изначально закон требовал предустанавливать только ПО российских разработчиков, но поправки к КоАП, принятые Госдумой, еще ко второму чтению получили изменения – в них появилось упоминание софта из ЕАЭС.

Кроме того оригинальный закон № 425-ФЗ изначально включал лишь общие формулировки – в нем не было ни списка приложений, обязательных к установке, ни перечня устройств, на которые распространяются новые требования. Все это на протяжении более года определялось подзаконными актами.

Софт от Mail.ru и «Яндекса»

Итоговый список приложений, которые требуется устанавливать на умные гаджеты, был сформирован Правительством России лишь в начале января 2021 г., спустя год после принятия закона Президентом России, и в нем нет ни одной программы от разработчиков из ЕАЭС (кроме российских). В этот союз, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Закон не предусматривает обязательное пользование российским ПО - его можно будет удалить

Тогда же был обнародован и финальный список гаджетов, подпадающих под его действие – это смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, ноутбуки и компьютеры. Изначально упоминались и смарт-часы, но в итоге закон их не затрагивает.

На смартфонах, продаваемых в России, теперь будет сразу 16 отечественных программ, 11 из которых предоставили Mail.ru и «Яндекс». В списке также есть платежная система MirPay (притом только для Android), приложение «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), антивирус Kaspersky Internet Security от «Лаборатории Касперского» (только для Android) и приложение Applist.ru – агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры России.

На ПК будет ставиться только отечественный офисный пакет компании НОТ, и то исключительно под Windows. Покупатели смарт-ТВ после 1 апреля 2021 г. увидят в их меню 11 российских программ – «Кинопоиск» и поисковик «Яндекса», Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.

Предустановленное ПО, в большинстве случаев, можно будет удалять из памяти устройства, чтобы оно не занимало в ней место и не потребляло системные ресурсы. Но не исключено, что некоторые производители решат сделать их неудаляемыми, и тогда для избавления от них потребуется специализированное ПО.

«Закона против Apple» больше нет

Закон № 425-ФЗ был назван «законом против Apple» потому, что эта компания известна запретом на предустановку стороннего софта на свои гаджеты. Вступление в силу этого закона могло повлиять на ее работу в России, вплоть до полного ухода ее с российского рынка, но в итоге компания решила пойти навстречу властям и выполнить их новые требования.

Как сообщал CNews, в середине марте 2021 г. Apple обсудила с Минцифры особенности выполнения российского законодательства и приняла решение о внесении в прошивку iPhone и iPad ряда изменений. В частности, с 1 апреля 2021 г. в ее новых смартфонах и планшетах появится новое меню выбора российского ПО для установки – оно будет отображаться в момент первого запуска устройства после покупки, то есть при активации. Изменения затронут и ее фирменный магазин приложений App Store – в него Apple добавит специализированную подборку российских приложений. Пользователи, разумеется, смогут отказаться от их установки.

В компьютерах и ноутбуках Mac после 1 апреля 2021 г. никаких изменений в этом плане не будет, поскольку новый закон на них не распространяется – он касается только ПК и лэптопов на Windows, а не на macOS.