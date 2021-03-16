МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона

Правительство предлагает внести в ряд российских законов изменения, способствующие развитию семи ИТ-проектов, три из которых развивают «Яндекс» и МТС. Они связаны с телемедициной, биометрией и беспилотными машинами, но их реализации мешают действующие нормы законов. Корректировкам подвергнутся законы, связанные с дорожным движением, здоровьем, персональными данными, а также Воздушный кодекс.

Изменения законов во благо ИТ

Правительство России выбрало первые семь ИТ-проектов, разработчикам которых может быть предоставлен особый правовой режим цифровых инноваций. Два проекта из семи развиваются оператором связи МТС, еще один – ИТ-гигантом «Яндекс». Остальные четыре подготовлены НКО «Ассоциация больших данных», компанией «Дата матрикс», Фондом перспективных исследований и «Национальной базой медицинских знаний».

Предоставление компаниям особого правового режима может быть закреплено в действующем российском законодательстве. Для этого Правительство подготовило специальный законопроект – набор поправок к имеющимся в стране законам.

Документ под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации”» был внесен на рассмотрение в Госдуму поздним вечером 15 марта 2021 г. На момент публикации материала дата его рассмотрения профильным комитетом Госдумы назначена не была.

Согласно тексту законопроекта, он вносит несколько поправок к действующим законам о связи и безопасности дорожного движения, о страховании и о техосмотре. Изменения также коснутся законов о персональных данных, об охране здоровья граждан и Воздушного кодекса России.

Проект «Яндекса»

В перечне проектов, заслуживающих, по мнению Правительства, особого правового статуса, есть одно детище «Яндекса» – проект коммерческого использования беспилотного наземного транспорта, так называемых «высокоавтоматизированных транспортных средств» (ВАТС). Его развивают компании ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс беспилотные технологии».

Беспилотникам «Яндекса» потребовались послабления в российских законах

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующее в России законодательство о безопасности дорожного движения запрещает эксплуатацию транспортных средств без водителя. В документе указано также, что «требования проводимого в настоящее время эксперимента по использованию ВАТС значительно ограничивают развитие этого направления. Эти требования прописаны в постановлении Правительства от 26 ноября 2018 г. №1415 «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования ВАТС».

Для реализации этого проекта российские власти предлагают скорректировать сразу три действующих закона – о безопасности дорожного движения, о страховании и о техосмотре.

Дуэт проектов МТС

Первый проект МТС, отмеченный Правительством России – это идея оказания медпомощи с использованием технологий телемедицины. В пояснительной записке к законопроекту указано: «В настоящее время не представляются возможными установление диагноза и назначение лечения с применением телемедицинских технологий; проведение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента возможно только после очного приема, также существенно ограничено проведение идентификации с применением телемедицинских технологий».

По оценке Правительства, сейчас россияне могут предоставить свое добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него исключительно с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Законопроект предлагает скорректировать действующий российский закон об охране здоровья граждан. В частности, предлагается прописать в нем, что «если пациент прошел идентификацию при помощи оператора мобильной связи или идентификатора, присвоенного медицинской организацией при заблаговременном очном посещении этой организации, то такие способы идентификации можно считать достаточными для выражения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство с применением телемедицинских технологий».

Второй проект МТС открывает россиянам возможность дистанционного заключения договоров при помощи биометрических технологий. «Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удаленной идентификации», – указано в пояснительной записке.

Для продвижения этого проекта Правительство предлагает изменить законов о связи и о персональных данных. Поправки, по мнению властей, нужны потому, что «В настоящее время положения законов не допускают реализации подобного проекта, строго ограничивая порядок заключения договора связи (преимущественно личным присутствием) и использование гражданином своих биометрических данных».

Предложения Фонда перспективных исследований и Национальной базы медзнаний

Следующие два проекта в перечне Правительства подготовили Фонд перспективных исследований (ФПИ) и ассоциация «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ). Предложение ФПИ – это проект сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем (беспилотных летательных аппаратов, БПЛА), обеспечивающих доставку грузов весом от 0,1 кг до 500 кг.

Законопроект находится на самой ранней стадии превращения в закон

Развитие проекта ФПИ требует корректировки Воздушного кодекса России, поскольку, как сказано в пояснительной записке законопроекту Правительства, «требования действующего авиационного законодательства направлены на регулирование пилотируемой авиации и предъявляют невыполнимые требования к некоторым видам БПЛА». «Учитывая принципиально новую инженерную конструкцию БПЛА, в настоящее время отсутствуют сертификационные требования, отвечающие современному виду БПЛА в их многообразии, что является препятствием для развития рынка БПЛА», – обосновали депутаты необходимости изменений в воздушном законодательстве.

Ассоциация НБМЗ предложила проект по внедрению систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ). Подобные системы созданы с целью обеспечения помощи врача при отслеживании состояния пациентов, диагностировании заболеваний и принятии решений о назначении и корректировке лечения.

«Текущее нормативное регулирование в сфере госрегистрации, оценки качества и безопасности медицинских изделий не учитывает специфику технологий ИИ, в связи с чем существенно затрудняются процессы экспертизы качества и безопасности, а также госрегистрации новых медицинских изделий с применением технологий ИИ. При этом на отечественном рынке медтехнологий ИИ уже существует более десяти готовых к коммерческой реализации решений», – говорится в пояснительной записке.

Для реализации этого проекта нужны корректировки закона об охране закона граждан. Кроме того, предлагается внести изменения в закон о персональных данных. «Медицинское изделие с ИИ так или иначе будет работать с массивом данных пациентов (результатами анализов и иных тестов, жалобами и т. п.). Ввиду этого разработчикам таких изделий необходим доступ к данным пациентов. Действующее законодательство не предусматривает эффективного способа обработки таких данных ввиду отсутствия возможности получения так называемого бесшовного согласия, которое давалось бы субъектом персональных данных лишь один раз», – отметили авторы законопроекта.

Идеи «Ассоциации больших данных» и компании «Дата матрикс»

Последние два проекта из списка разработали компания «Дата матрикс» и НКО «Ассоциация больших данных» (АБД).

АБД предложила проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных. Власти хотят внести поправки в закон о персональных данных, который в настоящее время не позволяет реализовать подобную систему. «Законопроект должен обеспечить ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации за счет оптимизации бизнес-процессов и обеспечения доступа к продуктам продвинутой бизнес-аналитики, что особенно актуально в условиях восстановления экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции», – считают авторы законопроекта.

Проект подразумевает сбора и объединения в единой базе обезличенных данных (с последующей обработкой) о клиентах из различных источников (банковских, абонентских и иных клиентских данных). В дальнейшем это должно обеспечить возможность работы системы предиктивной аналитики, рекомендации которой могут быть использованы предпринимателями для выбора сферы и места открытия своего нового предприятия, а также для повышения эффективности уже имеющегося бизнеса.

Компания «Дата матрикс» разработала проект по исследованию рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт. Этот проект требует внесения изменений в закон о персональных данных, поскольку в своем нынешнем виде он запрещает (с некоторыми исключениями) обработку специальных персональных данных, к которым относятся и сведения о состоянии здоровья пациента.