Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео

Сотрудники магазинов и сервисов Apple могут на свое усмотрение помогать клиентам и ремонтировать (или даже менять на новые) их поломанные гаджеты. Это секретная программы лояльности компании – о ней в своем ролике на Tik-Tok рассказала одна из бывших сотрудниц Apple, а в комментариях под видео нашлись те, кому повезло стать участником такой программы.

Тайная программа лояльности

Компанию Apple уличили в секретной «программе лояльности» по отношению к некоторым посетителям ее магазинов и сервисных центров. Их сотрудники, которых в Apple называют «гениями» (genius) могут по своему желанию предоставить тем или иным посетителям различные льготы, вплоть до бесплатного ремонта поврежденной техники и, более того, бесплатной ее замены на новую.

Об этой политике, пишет портал Apple Insider, рассказала пользователь Tik-Tok под псевдонимом Tani (@tanicornerstone). С ее слов, она работала на Apple и знает об этой программе не понаслышке. Согласно ее странице в Tik-Tok, в настоящее время она занимает пост гендиректора в маркетинговой компании Cornerstone Projects.

Tani утверждает, что в рамках этой негласной политики, которую она назвала Surprise and Delight («Удивляй и восторгай» - англ.), «гении» Apple могли на свое усмотрение решать, кто из клиентов станет «участником» этой программы лояльности. Она сообщила, что если посетитель грубит или хамит им, то их вопрос, к примеру, ремонт разбитого планшета, с высокой степенью вероятности будет решен, однако им придется заплатить за это по прейскуранту, и бонусы им полагаться не будут. То есть для участия в программе нужно быть вежливым.

«Гении» Apple

Tani заявила, что много раз видела, как «гении» пользовались своим правом обеспечить клиенту особенное обслуживание. «Раньше я часто видела, как люди приходили с залитыми водой iPhone. Им нужно было заплатить за замену их на новые, однако “гении” пользовались своей секретной возможностью и меняли поврежденный мобильник бесплатно», – заявила она в ролике на своем канале в Tik-Tok.

Иными словами, сотрудники магазинов и сервисов Apple сами решали, какие клиенты заслуживают «удивления и восторга», а каким придется раскошелиться, если они хотят решить проблему с их гаджетом. Tani утверждает, что каждый «гений» имеет определенную квоту на количество клиентов, которых он может «удивить», но не уточняет, какую именно.

Программа существует

Ролик Tani был опубликован в Tik-Tok 18 декабря 2020 г. За три месяца он собрал более 870 тыс. просмотров, свыше 115 тыс. лайков и почти 880 комментариев, в которых специалисты Apple Insider обнаружили ответы тех, кому посчастливилось стать участником программы лояльности Apple.

Ролик с подробностями о программе лояльности Apple

«я был бедным студентом со стареньким MacBook, батарея которого требовала замены. “Гений” не стал брать с меня деньги за установку нового аккумулятора», – сказал один из комментаторов.

С подтверждением существования программы выступили не только клиенты магазинов Apple, получившие эксклюзивное обслуживание, но также бывшие сотрудники ритейл-сети Apple. Некоторые, однако, опровергли сказанное в ролике Tani, заявив, что такой программы не существует. По словам других, Apple действительно практиковала подобное в своих точках продаж, но в далеком прошлом.

Tani, раскрывшая секрет Apple

На момент публикации не было известно, действует ли такая программа сейчас, и на какие страны она распространяется. Apple сказанное в ролике Tani не прокомментировала.

Как Apple ремонтирует свою технику

У Apple есть довольно много правил и ограничений, касающихся ремонта своих устройств. Нередко она действительно проводит его совершенно бесплатно, но это не часть программы лояльности, а стремление исправить собственные просчеты.

Один из последних примеров – ситуация с часами Apple Watch SE и Series 5, которые не хотели заряжаться в эко-режиме (Power Reserve). Apple быстро выпустила прошивку watchOS 7.3.1 для устранения этой проблемы, но у некоторых пользователей часы по-прежнему не хотели заряжаться. Им компания предложила бесплатный ремонт.

Но так Apple поступает далеко не всегда. Летом 2019 г. CNews рассказывал о случае, произошедшем фотографом Грегом Бенцем (Greg Benz) и его MacBook. Ноутбук по неизвестной причине вышел из строя, и Бенц обратился в сервисный центр, где «удивление и восторг» ему никто не предложил. Ноутбук тоже не починили – специалисты центра не нашли неисправность.

После этого Бенц несколько раз обращался в разные авторизованные сервисы Apple, и нигде не столкнулся с бесплатным ремонтом. В итоге фотограф потратил на походы по сервисам компании $10 тыс. (около 741 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 марта 2021 г.). Ноутбук, правда, заработал, потому что за эти деньги в нем поменяли буквально все комплектующие – прежним остался только корпус.

В феврале 2020 г. CNews писал об изменениях условий Apple по поставке поставки оригинальных комплектующих независимым мастерским. Компания разрешила самой себе устраивать таким сервисам проверки, притом даже после прекращения действия договора, и заодно требовать с них персональные данные клиентов. Кроме того, компания собралась выписывать мастерским штрафы за использование запчастей сторонних производителей.