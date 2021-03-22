Спецпроекты

Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A
, Текст: Игорь Королев

Канадский фонд HGG Investment Management собрал 5,9% акций компании Kismet, созданной экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным и находящейся в процессе слияния с разработчиком игр Nexters. Рыночная стоимость данного пакета составляет $18,4 млн.

Вхождение HGG в Kismet

Канадский фонд HGG Investment Management приобрел 5,9% акций зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Kismet Acquisitions One. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета акций на текущий момент составляет $18,4 млн.

Фонд HGG расположен в канадском Торонто. Он принадлежит своим сотрудникам. Согласно информации на сайте HGG, «хедж-фонды должны иметь узкие полномочия для ясности инвестора, давать некоррелированную доходность на рынке, иметь низкий уровень волатильности и высокую степень ликвидности». Под управлением фонда находятся активы на общую сумму $750 млн.

Для чего Kismet провела IPO

Компания Kismet была создана известным на российском телекоммуникационном и медиа-рынке бизнесменом Иваном Тавриным. Он активно скупал региональные радиотелестанции, часть из которых позже была перепродана «ТВ-3». Затем Таврин вместе с Алишером Усмановым создал телевизионный холдинг ЮТВ. В 2012-2016 гг. Таврин возглавлял подконтрольный Усманову сотовый оператор «Мегафона».

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Фонд HGG Investment Management вложился в компанию Ивана Таврина

В конце 2020 г. Kismet провел первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещения было привлечено $250 млн. Таврин через компанию Kismet Sponsor владеет 21,3% акций Kismet.

Kismet относится к так называемым SPAC (Special-purpose acquisition company — компания по приобретению специального назначения); на момент размещения она не имела активов, а все привлеченные средства были переданы в траст. Средства привлекались с целью инвестирования в будущие сделки.

Слияние Kismet с Nexters

О первой и последней сделке в истории Kismet стало известно в феврале 2021 г. Kismet осуществит слияние с кипрской компанией Nexters, разрабатывающей мобильные игры.

Создателями игровой компании являются россияне Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Совладельцами компании также выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика игр — Playrix. Основная разработка компании — мобильная игра RPG Hero Wars.

По итогам сделки у основателей и менеджмента Nexters, включая Фадеева и Герцовского, будет 42% объединенной компании, у братьев Бухманов (через кипрскую компанию Everix Investments) — 40%, у акционеров Kismet — 12%, у структуры Таврина — 6%.

Денежные затраты на данную сделку составят $300 млн. Из этой суммы $250 млн — средства, привлеченные Kismet в ходе IPO, остальное доплатит структура Ивана Таврина.

Какие еще фонды покупали акции Kismet

Послевыхода Kismet на IPO егоакционерамисталиещенесколькосеверо-американскихфондов: канадскийфонд Polar Asset Management приобрел 8% акцийкомпании, американскийфонд Millenium Management — 7,8% акций, другойамериканскийфонд — Sculptor Capital — собрал еще 5,6% акций.

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