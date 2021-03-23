Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры

На работу в Google перешел крупный специалист в сфере разработки центральных процессоров Юрий Фрэнк. Он проработал на Intel более 20 лет и даже участвовал в создании чипов Core. Google понадобился опыт Фрэнка – компания собирается создавать собственные процессоры для своих облачных сервисов, как это делают ее основные конкуренты в этом сегменте – Microsoft и Amazon.

Из Intel – в Google

Компания Google наняла на работу специалиста в области центральных процессоров и бывшего инженера Intel Юрия Фрэнка (Uri Frank). По информации CRN, Google намерена перейти к использованию чипов собственной разработки в своем облачном сервисе, и Фрэнк возглавит подразделение, которое приступит к работе над ними.

Юрий Фрэнк – это ветеран Intel. Согласно его странице в LinkedIn, он работал в компании с 2000 г. – например, в период с 2016 по 2020 гг. он принимал непосредственное участие в разработке мобильных и настольных процессоров линейки Core.

За годы своей работы в Intel он занимал несколько руководящих постов, в том числе и должность вице-президента подразделения Intel Platform Engineering Group. Google стала его вторым местом работы за более чем 20 лет. В области, связанной с вычислительными мощностями, Фрэнк работал и до Intel, на чем сделал акцент вице-президент подразделения системных инфраструктур Google Амин Вахдат (Amin Vahdat) – с его слов, пишет ZDnet, он высоко ценит 25-летний опыт Фрэнка в области проектирования процессоров.

Юрий Фрэнк

По данным CRN, Google планирует нанять «несколько сотен сотрудников» для своего нового центра разработки аппаратного обеспечения в Израиле. Юрий Фрэнк может возглавить его. Сам Фрэнк не сообщает, чем именно он займется в новой для него компании.

ARM для Google

Амин Вахдат не стал раскрывать все планы Google относительно создания собственных чипов для своих дата-центров. В то же время он подчеркнул, что интернет-гиганту нужны именно энергоэффективные процессоры, что может быть расценено как намек на заинтересованность в архитектуре ARM.

Свою карьеру Юрий до перехода в Google строил исключительно в Intel

ARM-процессоры действительно потребляют меньше энергии в сравнении х86, на что указывает их использование во всех современных планшетах и смартфонах – устройствах, работающих от аккумулятора. На ARM-чипы, притом тоже собственной разработки, перешла в ноутбуках и десктопах и компания Apple, презентовав в ноябре 2020 г. пару MacBook на новом процессоре M1 и рассказав об их способности работать десятки часов на одном заряде.

Сроки появления первых процессоров Google Амин Вахдат тоже не раскрыл. Про другие сферы применения чипов, помимо облаков, он не говорил, хотя у Google есть смартфоны и планшеты собственной разработки.

По примеру Amazon и Microsoft

Google – это, по данным Statista за 2020 г., один из крупнейших игроков в сегменте облачных сервисов. На мировом рынке компания занимает третье место с долей 9%, но она значительно уступает Microsoft (второе место, 20%) и мировому лидеру – Amazon (32%), попутно пытаясь не дать китайскому холдингу Alibaba со своим Alibaba Cloud (6%) сместить ее с третьей строчки.

Расстановка сил в облачном секторе

Со слов Доминика Данингера (Dominic Daninger), вице-президента по инжинирингу в компании Nor-Tech, системном интеграторе высокопроизводительных вычислений, есть одна основная причина желания Google перейти на собственные процессоры. По его мнению, это позволит Google усилить борьбу с Microsoft и Amazon в облачном секторе.

Amazon в настоящее время тоже использует в своих облаках процессоры собственной разработки – у нее есть чипы линейки Graviton, недавно обновившиеся до второго поколения. Они базируются на архитектуре ARM.

Microsoft пока что строит свои облака Azure на процессорах Intel, но тоже смотрит в сторону собственных чипов. Впервые о ее планах по отказу от решений Intel стало известно в конце декабря 2020 г. – CNews писал, что ее тоже интересует ARM-архитектура, и что Microsoft может оставить без Intel не только свои серверы, но и потребительскую электронику – планшеты и компьютеры Surface.

Известие о создании Microsoft своего CPU обрушило стоимость акций Intel более чем на 6%, и ситуация может повториться после аналогичного заявления Google. Но, как пишет CRN, достанется не только Intel, но еще и AMD – она активно продвигает свои серверные процессоры Epyc, в том числе и анонсированные в марте 2021 г. Epyc Milan на архитектуре Zen 3, в облачном сегменте.

Доминик Данингер добавил, что в будущем все больше крупных ИТ-компаний начнут переходить на процессоры собственной разработки. Как это повлияет на нынешних лидеров рынка CPU, он не уточнил.

Отметим, что в США с 2015 г. существует компания Ampere, основанная бывшим президентом Intel Рене Джеймс (Renee James). Она специализируется на выпуске именно серверных ARM-процессоров, и в 2021 г. ее инженеры создали 7-нанометровый CPU со 128 вычислительными ядрами. Это вдвое больше, чем у топовых AMD Epyc Milan, а у Intel есть максимум 56-ядерные процессоры.