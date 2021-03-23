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Онлайн-защита диссертаций легализована в России навсегда

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, Текст: Владимир Бахур
Правительство утвердило дистанционный порядок проведения заседаний диссертационных советов по присуждению ученых степеней. Ранее онлайн-участие членов совета и оппонентов допускалось лишь в качестве временной меры в период коронавируса. Ожидается, что нововведения разгрузят экспертную систему и обеспечат прозрачность процедур аттестации.

Защита диссертаций онлайн

Правительство России разрешило диссертационным советам проводить заседания по защите диссертаций в онлайн-режиме. Соответствующее постановление Правительства №426 от 20 марта 2021 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на правительственном портале government.ru.

Норма проведения заседаний диссертационных советов в онлайн-формате отныне закрепляется в Положении о присуждении ученых степеней на постоянной основе. Удаленный режим присутствия в работе советов теперь допустим для всех или некоторых членов совета, а также для оппонентов.

Этим же документом признается утратившим силу постановление Правительства №751 от 26 мая 2020 г., которое допускало работу диссертационных советов в России на временной основе в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Документ также законодательно закрепляет ряд новых мер, направленных на совершенствование системы научной аттестации. Так, например, вводится еще одна форма защиты докторских диссертаций – в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ.

Новая практика присуждения ученых степеней, по мнению авторов документа, позволит «разгрузить экспертную систему и обеспечить прозрачность процедур аттестации». Положения постановления вступают в силу с 1 августа 2021 г.

Какие процедуры защиты диссертаций будут доступны онлайн

Документ расширяет действие Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. в отношении порядка защиты диссертаций форматом дистанционного присутствия членов диссертационного совета «с использованием видеоконференцсвязи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

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Власти утвердили онлайн-заседания диссертационных советов на постоянной основе

В дополнение, заседание диссертационного совета записывается в виде стенограммы и аудиовидеозаписи, с обязательной фиксацией на аудиовидеозаписи присутствия всех членов диссертационного совета и оппонентов, а также выступления соискателя ученой степени, оппонентов, членов диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании, отмечено в документе.

Оппоненты могут принимать участие в заседании диссертационного совета по ряду причин, таких как состояние здоровья, отпуск, командировка и другие, признанные диссертационным советом уважительными причинами. Для этого оппоненту необходимо подать заявление о согласии на участие в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме не менее чем за день до начала заседания.

В случае онлайн-присутствия членов диссертационного совета после окончания защиты диссертации проводится раздельное тайное онлайн-голосование по присуждению ученой степени.

В дополнение, в документе на нескольких страницах также изложены условия, порядок, сроки и действия физических и юридических лиц при подаче заявлений о лишении научного звания, соответствующие действия диссертационных советов и Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки). Инициация процесса лишения научного звания возможна с подачей заявления как в традиционной письменной форме, так и в электронном формате.

Новые аттестационные форматы

Принятие новых форматов позволит ученым, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сфокусировать внимание на своей работе, и использовать результаты для получения докторской степени, отмечается в пояснении к постановлению.

Требования к таким соискателям очень высоки. Так, например, при соискании ученой степени доктора наук число публикаций в рецензируемых изданиях должно быть не менее 15 по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии, по остальным отраслям науки – не менее 10 публикаций.

Для соискателей ученой степени доктора наук число публикаций за последние 10 лет в виде научного доклада должно быть не менее 50 в научных изданиях международного уровня по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии, и не менее не менее 30 по остальным отраслям науки.

Для соискателей ученой степени кандидата наук число публикаций с изложением основных научных результатов диссертации должно быть не менее трех по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии, и не менее двух по остальным отраслям науки.

Для сравнения: традиционный формат защиты предполагает 10 публикаций в рецензируемых изданиях для естественно-научных и технических специальностей, и 15 для гуманитарных и социально-экономических отраслей.

К формату публикаций, излагающих основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук (кроме научного доклада) и кандидата наук также приравниваются «патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем», отмечается в тексте постановления.

Новые правила также допускают оформление диссертации на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, «подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных соискателем работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение для науки, техники и технологий».

Постановлением также внесло изменения в положение о Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В частности, полномочия по утверждению положения об экспертных советах ВАК, в том числе, требований к кандидатам и порядку их формирования, отныне возлагаются на Минобрнауки.

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