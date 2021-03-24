У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях

В доме топ-менеджера «Ростелекома» Александра Варева прошли обыски по делу о мошенничестве с тендерами компании. Он проходит по нему в качестве свидетеля, однако в ходе мероприятий следователи обнаружили документацию по многочисленным тендерам – причина ее нахождения в частном доме Варева не установлена. Топ-менеджер вызван на допрос, назначенный на 26 марта 2021 г.

Свидетель по делу

Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Варев стал участником уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании. По информации ТАСС, в марте 2021 г. правоохранительные органы при содействии ФСБ провели обыск в его загородном доме.

Дополнительно Александр Варев получил повестку на допрос – он предварительно запланирован на 26 марта 2021 г. Варев происходящее не комментирует.

По данным ТАСС, Варев проходит по этому делу о мошенничестве лишь в качестве свидетеля. По каким причинам было решено провести обыск именно в его доме, остается неизвестным, но, как сообщили агентству в правоохранительных органах, по итогу следственного мероприятия специалисты, проводившие обыск, изъяли у Варева бухгалтерскую отчетность по тендерам, проведенным в «Ростелекоме», а также некие «иные документы, имеющие значение для дела». Что они делали в его доме, остается неизвестным.

Александр Варев

Представители «Ростелекома» подтвердили ТАСС, что в отношении Александра Варева ведутся следственные мероприятия. По их словам, компания сотрудничает с правоохранительными органами, но детали происходящего они не стали раскрывать «в интересах следствия».

Тендеры «Ростелекома» в центре внимания

Расследованием в рамках уголовного дела о мошенничестве с тендерами «Ростелекома» занимаются сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России. По версии следствия, как сообщил ТАСС неназванный источник, аффилированные с российским телеком-гигантом компании искусственно завышали объемы выполненных работ и выставляли заведомо некорректные счета в рамках участия в его тендерах.

«При этом "кураторы" из "Ростелекома" закрывали глаза на противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой», – добавил источник ТАСС.

Как Варев оказался в «Ростелекоме»

Карьера Александра Варева в «Ростелекоме» началась восемь лет назад в феврале 2013 г., с должностей замдиректора макрорегионального филиала «Москва» и директора по информационному обществу. В 2015 г. он перешел на пост замдиректора макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома», на котором находится до сих пор.

До прихода в «Ростелеком» Варев работал в нескольких телекоммуникационных компаниях, включая «Национальные кабельные сети» (НКС), в которой в 2012 г. он был назначен заместителем гендиректора по информационному обществу. До НКС он был советником директора центра «Городские информационные технологии» - в эту организацию он пришел в мае 2010 г., первоначально заняв должность первого замгендиректора.

Правоохранители взялись за «Ростелеком»

За месяц до обыска в загородном доме Александра Варева макрорегиональный филиал «Центр» «Ростелекома» отметился в еще одном уголовном деле. CNews писал, что в середине февраля 2021 г. Басманный районный суд Москвы распорядился арестовать его бывшего технического директора Андрея Левакова по обвинению в коррупции. Арест санкционирован на срок до 17 апреля 2021 г.

Андрей Леваков

Андрею Левакову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано со злоупотреблениями в сфере закупок, выявленными в 2020 г. в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании.

За год до этого, в феврале 2020 г. ФСБ и МВД в ходе совместной операции арестовали сразу 10 сотрудников «Ростелекома» по центральному региону – они все получили обвинения в картельном сговоре в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Картельный сговор был организован при торгах на строительство линий связи, которые «Ростелеком» организовал в 2019 г. Сотрудников компании обвинили в нарушении ч.2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения»). Ущерб от их действий составил 788 млн руб.

«Ростелеком» привлекал к себе внимание правоохранительных органов и раньше. Например, в ноябре 2012 г. в особняках бывшего президента телеком-гиганта Александра Провоторова и основателя фонда Marshall Capital Константина Малофеева прошли обыски. Они проводились в рамках расследования по делу о хищении у британской «дочки» ВТБ - VTB Capital Plc. - кредита на сумму более $200 млн, выделенных компании «Русагропром» на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу «Нутритек»), ранее принадлежащей структурам Малофеева.

В сентябре 2012 г. полиция вскрыла преступную схему с участием бывших и действовавших на тот момент менеджеров «Ростелекома», по которой в 2008 г. более 20 государственные квартир было оформлено на «мертвые души» и передано в частную собственность. По данным полиции, менеджеры «Ростелекома», в чьем ведении находился фонд кооперативного жилья, оформили служебные квартиры, а также нежилые помещения в собственность умерших лиц. Для этого они направляли в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество поддельные документы и справки о том, что гражданин при строительстве жилья внес свою долю в кооператив, но не успел зарегистрировать причитающуюся ему квартиру по причине смерти.