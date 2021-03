Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО

Разработчики свободного ПО восстали против основателя Фонда СПО Ричарда Столлмана. В сентябре 2019 г. он покинул его из-за травли по поводу своих высказываний в Сети, но 21 марта 2021 г. вновь вернулся в него. Разработчики видят в нем угрозу для всего сообщества из-за его предвзятого отношения к инвалидам и трансгендерам и требуют его ухода из Фонда, но на деле их доказательства «вины» Столлмана вырваны из контекста.

Вернуться, чтобы уйти

Главный евангелист идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) столкнулся с невероятных масштабов травлей сразу после своего возвращения в совет директоров Фонда свободного программного обеспечения (СПО, Free Software Foundation, FSF), им же и основанного. Он вернулся в него 21 марта 2021 г., и буквально через два дня на принадлежащем Microsoft ресурсе GitHub адепты СПО разместили открытое письмо за его увольнение из совета Фонда и заодно со всех руководящих должностей, включая проект GNU.

Авторы письма также требуют отставки всего нынешнего совета директоров Фонда. На момент публикации материала письмо собрало свыше 650 подписей разработчиков ПО с открытым кодом, и еще 115 подписей ждали утверждения.

Столлману не дали спокойно вернуться в собственный Фонд

Как сообщал CNews, Столлман покинул собственный Фонд, основанный им в 1985 г., в сентябре 2019 г. до этого момента он был не только членом его совета директоров, но и президентом. Столлман был вынужден оставить свое детище тоже из-за травли – на него ополчились за его высказывания относительно секса с несовершеннолетними.

Открытое письмо против Ричард Столлмана

Основателю FSF пришлось завершить еще и карьеру в Массачусетском технологическом институте, где он был приглашенным лектором в Лабораторию компьютерных наук и искусственного интеллекта.

В чем обвиняют Столлмана

Со слов некоторых из подписавшихся, Ричарду Столлману, с учетом его личных убеждений, совершенно не место ни во главе Фонда СПО, ни в целом в сообществе разработчиков такого софта. Они обвиняют его в женоненавистничестве, трансфобии и аблеизме (предвзятое и негативное отношение к трансгендерам и инвалидам соответственно).

«Доказательства» вины Столлмана

Авторы письма привели несколько примеров нетерпимости Столлмана. В частности под аблеизм они подвели его высказывание «если у плода синдром Дауна, вы должны сделать аборт и попробовать еще раз» (when a fetus has Down’s syndrome, you should abort it and try again).

По мнению авторов, Столлман потратил годы на некую свою кампанию против использования «правильных местоимений» для гендерной нейтральности. «Это плохо замаскированная трансфобия», – утверждают они, приводя в пример оригинальную версию публикации GNU Kind Communication Guidelines. В ней Столлман сказал, что «существуют различные способы выражения гендерной нейтральности в местоимениях единственного числа от третьего лица в английском языке», и что «вовсе не обязательно использовать местоимение “они”».

Чего хотят подписавшиеся под письмом

Авторы размещенного на GitHub открытого письма и все подписавшиеся под ним призывают объявить массовый бойкот Фонду Столлмана и его совету директоров. Они просят всех программистов, в той или иной степени связанных с СПО, полностью прекратить любое взаимодействие с FSF, включая участие в имеющих к нему отношение проектах и мероприятиях, связанных с ним.

Если сам Столлман обвиняется в нетерпимости к меньшинствам, инвалидам и женщинам, то в совете директоров FSF подписавшиеся видят людей, на протяжении многих лет способствовавших усилению «негативного» влияния Столлмана на сообщество разработчиков свободного программного обеспечения. В документе прямо сказано, что таким как он не место в этом сообществе.

Кто восстал против Столлмана

Среди почти 700 человек, оставивших свои виртуальные подписи под открытым письмом против Ричарда Столлмана, есть как никому неизвестные разработчики, так и весьма значимые в среде СПО личности. Среди них есть и исполнительный директор и один из основателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC) Брэдли Кун (Bradley Kuhn). В дополнение к этому SFC сообщила о полном прекращении всей своей деятельности, связанной с Фондом Столлмана, и разрыве отношений с ним.

Брэдли Кун

К слову, за пару дней до подписания открытого письма против Столлмана Брэдли Кун стал лауреатом премии Free Software Awards за продвижение и развитие свободного ПО. Примечательно, что эту премию учредил непосредственно FSF.

Лидеры организации Open Source Initiative (OSI, в сферу ее деятельности входит проверкой соответствия лицензий программного обеспечения критериям Open Source) тоже подписались под письмом. OSI тоже отказалась от сотрудничества с FSF с пометкой, что восстановит отношения с Фондом сразу после отстранения Столлмана от руководства им.

Нежелание видеть Ричарда Столлмана во главе FSF выразил также бывший руководитель проекта Debian и нынешний руководитель GNOME Foundation Нил МакГоверн (Neil McGovern), а вместе с ним и Джоан Тузет (Joan Touzet), экс-глава Apache Software Foundation (ASF) – организации-фонда, занимающейся развитием проектов ПО Apache, к которым относится среди прочего и веб-сервер Apache.

Что стало причиной

По данным портала Vice, травля Столлмана, из-за которой он был вынужден оставить FSF осенью 2019 г., стала следствием его высказываний о деятельности Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), известного американского миллиардера, обвиненного в торговле молодыми девушками, в том числе несовершенолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. В своей личной переписке, находящейся в свободном доступе на сайте documentcloud.org, Столлман высказывал предположения, что жертв Эпштейна не принуждали к сексуальному контакту – по словам Столлмана, они «были полностью готовы» к нему.

Столлман попытался оправдаться, но тщетно

14 сентября 2019 г., после резонанса в прессе, но еще до ухода из FSF, Столлман опубликовал на своем официальном сайте заметку, в которой признавал неправоту своих высказываний о сексе с несовершеннолетними.

Он добавил, что ни в коем случае не защищал Эпштейна – он говорил о нем как о «серийном насильнике», заслуживающем тюремного заключения.