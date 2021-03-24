Продажи серверов в России показали бурный рост

Удачный год для российского рынка

Российский рынок серверного оборудования по итогам 2020 г. достиг отметки в $1,319 млрд, продемонстрировав рост на 18,2% в сравнении с результатами 2019 г. Об этом CNews сообщили аналитики IDC Russia со ссылкой на результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

В заключительном, IV квартале 2020 г., по данным IDC, на российский рынок было поставлено 48237 серверов всех типов на общую сумму $411,85 млн. Это на 14,8% больше в деньгах, чем годом ранее.

Доля поставок RISC-систем составила 11,2% в денежном выражении. Доля традиционных серверов архитектуры х86 в поставках на российский рынок составила 88,8% в денежном выражении.

Отечественный рынок серверов вырос до $1,319 млрд в 2020 г.

Драйвером роста по традиции выступил крупный корпоративный сегмент, отмечают аналитики.

Лидеры российского рынка

В RISC-сегменте отечественного рынка серверного оборудования по итогам IV квартала вновь первенствует компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») с долей 78,6%. В III квартале 2020 г., напомним, Yadro возглавила данный сегмент с долей 78%, а также лидировала во II и I четвертях 2020 г. Впервые в лидеры российского рынка RISC-систем компания Yadro вышла в 2018 г.

Сегмент х86-серверов возглавила компания Dell Technologies как в штуках, так и в деньгах. Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно.

Напомним, что в IV квартале 2019 г. на российском рынке серверных решений лидирующая позиция принадлежала HPE. Конкуренцию ей составили Dell Technologies, Yadro и Huawei. При этом поставки систем архитектуры х86 в этом периоде заняли 99,4% рынка в штучном и 88,7% в денежном выражении.

Драйверы роста

Как отмечают аналитики IDC, расходы государственных организаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост рынка серверных систем архитектуры x86.

По словам Михаила Лебедева, менеджера программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ, в целом основным драйвером роста российского серверного рынка выступил крупный корпоративный сегмент. Эксперт также подчеркнул, что ведущие заказчики инвестировали именно в высокопроизводительные системы.

«Мы продолжаем наблюдать наращивание инвестиций в высокопроизводительные системы, что свидетельствует о продолжении инвестиций в масштабируемую и доступную инфраструктуру для поддержки программ цифровой трансформации и новых сервисов», – отметил Лебедев.

Ситуация на глобальном рынке

На глобальном серверном рынке ситуация не столь радужная, о чем свидетельствуют результаты исследования IDC Worldwide Quarterly Server Tracker за IV квартал 2020 г., представленные в середине марта 2021 г.

Объем поставок за указанный период достиг показателя в $25,8 млрд, что лишь на 1,5% превышает результаты IV квартала 2019 г. Причем выход в небольшой плюс – во многом заслуга рынка Китая, который увеличился на 22,7%, тогда как в остальном мире продажи упали на 4,2%. В количественном же выражении поставки серверов на глобальный рынок уменьшились на 3% – до 3,3 млн штук.

В лидерах по размеру выручки оказались HPE/New H3C Group и Dell Technologies. Тройку замкнула Inspur/Inspur Power Systems. Четвертое место осталось за IBM, а пятое между собой поделили Huawei и Lenovo.