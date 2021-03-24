ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

ВЭБ.РФ продал обанкротившейся ЦОД в Санкт-Петербурге

Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила о продаже на торгах имущества центра обработки данных (ЦОД) «Стек Дата Нетворк» (торговая марка Xelent, ранее работал под торговой маркой Stack Data Network). Продажа была осуществлена по стартовой цене 2 млрд руб.

Покупателем выступила компания «Атомдата-центр», которая является «дочкой» «Росэнергоатом». Эта структура, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Росатом».

Как был построен и почему обанкротился Xelent

ЦОД Xelent был открыт в 2014 г. Он является единственным в Санкт-Петербурге ЦОД, сертифицированным по стандарту Tier III Design. Нынешняя емкость ЦОД составляет 984 стойки, общая мощность присоединения к сетям - 10 МВт с возможностью расширения до 14 МВт.

В настоящее время услугами ЦОД пользуется более 350 организаций. В рейтинге CNews крупнейших поставщиков ЦОД Xelent по итогам 2020 г. занимает 11 место.

ЦОД Xelent, бывший Stack Data Network

ВЭБ являлся основным кредитором Xelent. Размер предоставленного госкорпорацией финансирования составил 2,2 млрд руб. В 2019 г. ВЭБ.РФ инициировал процедуру банкротства Xelent из-за неисполнения обязательств по обслуживанию долгов. В начале 2020 г. Арбитражный суд Москвы признал Xelent банкротом и ввел в компании процедуру конкурсного производства.

В рамках соответствующей процедуры ВЭБ.РФ принял решение сохранить действующий менеджмент компании и найти нового стратегического инвестора для финансирования деятельности дата-центра. О

Для чего «Росатому» новый ЦОД

В «Росэнергоатоме» сообщили, что сделка по покупке Xelent был осуществлена в рамках реализации программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатом». В 2019 г. «Росатом» запустил в коммерческую эксплуатацию ЦОД «Калининский» в городе Удомля в Тверской области вблизи Калининской АЭС мощностью 48 МВт. В 2020 г. был дан старт началу строительства ЦОД «Иннополис» в Республике Татарстан общей мощностью 16 МВт.

Мнение аналитиков

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что «Росэнергоатом» совершил выгодную покупку, так как если бы компания начала строительство собственного ЦОД, то она понесла бы сопоставимые расходы. «Ростелеком» потратил примерно 1,2 млрд руб. на строительство ЦОД в Санкт-Петербурге, схожие затраты были у «Гознака» при строительстве ЦОД в этом же городе. Сам «Росэнергоатом» также планировал строить ЦОД в Санкт-Петербурге на 1-1,5 тыс. стойкомест, то есть с похожими характеристиками».

Другое дело, что после покупки часть клиентов ЦОД покинет его, так как они держались за счет связей с менеджментом Xelent, добавляет Брюквин. Аналитик IKS-Consulting Станислав Мирин отмечает, что Xelent – второй по величине ЦОД в Санкт-Петербурге. С учетом ЦОД в Удомле и строящегося ЦОД в Москве «Росэнергоатом» может войти в пятерку крупнейших операторов ЦОДов в России, полагает аналитик.