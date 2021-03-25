Спецпроекты

Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица

Бизнес Законодательство ИТ в банках
, Текст: Дмитрий Степанов
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, дающий возможность компаниям и предпринимателям получать услуги финансовых платформ, доступ к которым сейчас имеется только у физических лиц. Инициатива призвана поддержать малый и средний бизнес в коронакризис.

Финансовые платформы для бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение деятельности финансовых платформ. Одобренный нижней палатой российского парламента документ дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) получать услуги финансовых платформ (маркетплейсов). На сегодняшний день доступ к ним имеют исключительно физические лица.

Доступ к финансовым платформам позволит бизнесу находить наиболее выгодные предложения финансовых организаций и дистанционно заключать сделки на банковские и страховые услуги, вклады, услуги на рынке ценных бумаг или сделки с фининструментами.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью предложенных в нем изменений является «дальнейшее развитие отношений на финансовом рынке при участии операторов финансовых платформ за счет вовлечения в процесс финансового инвестирования широкого круга лиц, повышения конкуренции в финансовой сфере, а также за счет совершенствования подходов по дистанционному обслуживанию клиентов финансовых организаций и увеличения числа реализуемых через финансовую платформу продуктов и услуг».

duma600.jpg
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о доступе МСП к услугам финансовых маркетплейсов

Инициаторы рассчитывают, что принятия закона также позволит расширить продуктовую линейку финансовых платформ, а их сервисы дистанционного обслуживания получат стимул для дальнейшего развития.

Проект закона был подготовлен в конце декабря 2020 г. группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (фракция «Справедливая Россия»). Аксаков также является одним из сооавторов нового механизма поддержки стартапов, основанном на конвертируемом займе. Соответствующий законопроект, был предложен к рассмотрению Госдумой в июне 2020 г.

Зачем нужны финансовые платформы

Финансовые платформы выступают агрегаторами финансовых услуг, которые позволяют наглядно сравнивать предложения различных организаций. Подобрав оптимальные условия пользователь маркетплейса имеет возможность заключить сделку с предложившей их финансовой организацией через интернет.

Отношения между пользователями платформ и финорганизациями, а также основы деятельности операторов платформ регулируются Федеральным законом №211-ФЗ от 20 июля 2020 г. «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Согласно закону, с использованием финансовой платформы могут быть совершены сделки по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и сделки с финансовыми инструментами. К примеру, при помощи финансовых платформ можно оформить полис ОСАГО, открыть банковский вклад или приобрести внебиржевые облигации.

С момента вступления этого закона в силу в конце июля 2020 г. Банк России зарегистрировал в качестве финансовых маркетплейсов три организации: «Финуслуги» (финплатформа «Московской биржи»), «ВТБ регистратор» и специализированный депозитарий «Инфинитум».

К перечисленным платформам, по сведениям авторов инициативы по расширению деятельности финансовых маркетплейсов, подключилось более 30 участников. В их числе банки, страховые и управляющие компании, а также эмитент региональных государственных облигаций.

Доступ к маркетплейсам как мера поддержки

Авторами инициатива рассматривается как одна из форм поддержки предпринимателей, испытывающих трудности, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса. Как отмечается в пояснительной записке, со стороны представителей малого и среднего бизнеса по-прежнему сохраняется высокий спрос на получение заемных средств.

Предоставление малому и среднему бизнесу доступа к сервисам операторов финансовых платформ позволит расширить линейку предложений по кредитованию, сравнить условия от большого количества финансовых организаций и предоставить возможность дистанционного совершения сделки с использованием механизма делегированной идентификации, считают авторы закона.



Другие материалы рубрики

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру

«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Техноблог

Как усилить прием сигнала сотовой сети, если очень нужно?

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота