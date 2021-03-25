Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица

Финансовые платформы для бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение деятельности финансовых платформ. Одобренный нижней палатой российского парламента документ дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) получать услуги финансовых платформ (маркетплейсов). На сегодняшний день доступ к ним имеют исключительно физические лица.

Доступ к финансовым платформам позволит бизнесу находить наиболее выгодные предложения финансовых организаций и дистанционно заключать сделки на банковские и страховые услуги, вклады, услуги на рынке ценных бумаг или сделки с фининструментами.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью предложенных в нем изменений является «дальнейшее развитие отношений на финансовом рынке при участии операторов финансовых платформ за счет вовлечения в процесс финансового инвестирования широкого круга лиц, повышения конкуренции в финансовой сфере, а также за счет совершенствования подходов по дистанционному обслуживанию клиентов финансовых организаций и увеличения числа реализуемых через финансовую платформу продуктов и услуг».

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о доступе МСП к услугам финансовых маркетплейсов

Инициаторы рассчитывают, что принятия закона также позволит расширить продуктовую линейку финансовых платформ, а их сервисы дистанционного обслуживания получат стимул для дальнейшего развития.

Проект закона был подготовлен в конце декабря 2020 г. группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (фракция «Справедливая Россия»). Аксаков также является одним из сооавторов нового механизма поддержки стартапов, основанном на конвертируемом займе. Соответствующий законопроект, был предложен к рассмотрению Госдумой в июне 2020 г.

Зачем нужны финансовые платформы

Финансовые платформы выступают агрегаторами финансовых услуг, которые позволяют наглядно сравнивать предложения различных организаций. Подобрав оптимальные условия пользователь маркетплейса имеет возможность заключить сделку с предложившей их финансовой организацией через интернет.

Отношения между пользователями платформ и финорганизациями, а также основы деятельности операторов платформ регулируются Федеральным законом №211-ФЗ от 20 июля 2020 г. «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Согласно закону, с использованием финансовой платформы могут быть совершены сделки по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и сделки с финансовыми инструментами. К примеру, при помощи финансовых платформ можно оформить полис ОСАГО, открыть банковский вклад или приобрести внебиржевые облигации.

С момента вступления этого закона в силу в конце июля 2020 г. Банк России зарегистрировал в качестве финансовых маркетплейсов три организации: «Финуслуги» (финплатформа «Московской биржи»), «ВТБ регистратор» и специализированный депозитарий «Инфинитум».

К перечисленным платформам, по сведениям авторов инициативы по расширению деятельности финансовых маркетплейсов, подключилось более 30 участников. В их числе банки, страховые и управляющие компании, а также эмитент региональных государственных облигаций.

Доступ к маркетплейсам как мера поддержки

Авторами инициатива рассматривается как одна из форм поддержки предпринимателей, испытывающих трудности, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса. Как отмечается в пояснительной записке, со стороны представителей малого и среднего бизнеса по-прежнему сохраняется высокий спрос на получение заемных средств.

Предоставление малому и среднему бизнесу доступа к сервисам операторов финансовых платформ позволит расширить линейку предложений по кредитованию, сравнить условия от большого количества финансовых организаций и предоставить возможность дистанционного совершения сделки с использованием механизма делегированной идентификации, считают авторы закона.