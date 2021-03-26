Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России

Кто на кого учился

Самой высокооплачиваемым предложением в сфере ИТ в марте 2021 г. стала вакансия старшего Fullstack-разработчика в московском офисе компании TeamDirector с зарплатой 300-420 тыс. руб. до вычета налогов. Об этом CNews рассказали представители сервиса поиска работы и подбора персонала HeadHunter по итогам исследования вакансий за период с 1 по 25 марта 2021 г.

Всего на портале HeadHunter за этот период было опубликовано 112 тыс. вакансий для специалистов в сфере ИТ, из них для 7 тыс. вакансий нижний зарплатный уровень начинается со 190 тыс. руб. Как пояснили CNews представители сервиса, наибольший спрос на ИТ-специалистов отмечается среди компаний из отраслей ИТ, системной интеграции, интернета, телекоммуникаций, связи, финансового сектора, розничной торговли и услуг для бизнеса.

В HeadHunter также отметили, что спрос на ИТ-специалистов постоянно растет и составляет 35% год к году. Конкуренции в отрасли почти нет – показатель всего 1,8 человека на место говорит о серьезном дефиците сотрудников отрасли, пояснили CNews представители hh.ru. Для справки: оптимальным уровнем считается от четырех до восьми человек на место.

Специально для CNews в HeadHunter составили подборку наиболее высокооплачиваемых вакансий для ИТ-специалистов в марте 2021 г.

Элитные вакансии

Топ-10 наиболее высокооплачиваемых предложений марта 2021 г. в сфере ИТ по данным hh.ru возглавила вакансия старшего Fullstack- разработчика в московском офисе американской компании TeamDirector, с ежемесячной компенсацией в размере 300-420 тыс. руб. до вычета налогов.

В марте 2021 г. соискатели ИТ-вакансий могли рассчитывать на зарплату до 420 тыс. рублей

Соискателю предлагается полная занятость в удаленном режиме в сфере разработки B2B программного обеспечения этом от претендентов на должность требуется профильный опыт работы не менее 3-6 лет, не менее двух лет опыта работы с Node.js и Angular, опыт работы с PostgreSQL, SQL, Redis и Nginx, хорошее знание GIT.

Вакансию ИТ-директора/CTO с ежемесячной выплатой «от 300 тыс. руб. на руки» предлагает московская компания Qip.ru. На эту должность требуется опытный ИТ-руководитель со стажем 3–6 лет, который будет управлять командами разработчиков в сфере проектирования ИТ-решений и информационной безопасности.

От соискателя требуется стаж не менее 5 лет в разработке коммерческого ПО или интернет-сервисов из них не менее трех лет техническим директором, а также знание стека PHP/Web (Fullstack на уровне Senior), PHP (7+), YII2/Laravel, MySQL, JS, владение инструментами и подходами CI/CD (DevOps).

Омская телеком-компания TextMagic разыскивает на позицию Front End разработчика специалиста со знанием Vue.js, Typescript, SPA, и стажем не менее 3-6 лет. Предлагаемая ежемесячная компенсация – от $3 500 (примерно 265 тыс. руб.). Соискателю предлагается полная занятость в проекте по созданию B2B-платформы взаимодействия с клиентами с функциональностью CRM, Helpdesk и других инструментов для автоматизации маркетинга и продаж. От соискателя требуется знание жизненного цикла HTTP-запроса, понимание принципов работы REST, WebSocket, знания в области тестирования веб-приложений (Unit/E2E-тесты), а также понимание принципов SOLID и ООП.

Еще одна интересная вакансия старшего разработчика C# (.net, fullstack/backend) с предполагаемой зарплатой 250-320 тыс. руб. на руки размешена московским офисом компании Mindbox. От соискателя ожидают наличия навыков самостоятельного проектирования средних задач. BCL / CLR, чистого кода, шаблонов классической и распределенной архитектуры, DDD, оптимизации производительности SQL. Необходимо знание С# 8.0, .NET 4.8 / .NET Core, SQL Server 2017, Kafka, RabbitMQ, Redis, InfluxDb, ClickHouse, Cassandra; typescript, Redux, ReactJS; GitHub Actions, Octopus Deploy, Helm; Prometheus, Grafana, AlertManager, Graylog + Sentry, NewRelic, Amixr.io.

Компании JetBrains из Санкт-Петербурга на проект по разработке инструмента для ежедневной совместной работы команд программистов требуется Android / Desktop разработчик (JetPack Compose), которому предлагается зарплата от 250 тыс. руб. на руки. От соискателя требуется опыт разработки Android-приложений и/или desktop-приложений от трех лет, наличие фундаментальных знаний в сфере Computer Science, желание программировать на языке программирования Kotlin.

Выгодная вакансия с зарплатой от 230 тыс. руб. до вычета налогов также есть у самой компании HeadHunter, которая ищет в штат своего московского офиса старшего Front-end разработчика. От соискателя требуется профильный опыт от 3-6 лет, хорошее знание JavaScript и React, владение CSS, знакомство с Node.js, Python или другим серверным языком.

Вакансию старшего Python Backend разработчика с удаленным режимом работы и зарплатой от $3 000 на руки (примерно 228 тыс. руб.) предлагает московская GenX, Компания занимается разработкой и внедрением решений для анализа генетических и медицинских данных. Соискателю предстоит заниматься развитием сетевого протокола и работы с командой биоинформатиков над интеграцией с аналитической частью системы, с фреймворками, Trusted Execution Environment (Intel SGX, AMD SEV), Confidential Computing. Необходим опыт коммерческой разработки на Python от 5 лет, создания REST API сервисов (Flask, FastAPI), хорошие знания SQL, опыт работы с базами данных (Postgres); уверенные знания Linux, Git, Docker и понимание принципов работы веб- и криптографических протоколов TLS/SSL.

Компания Wazzup, разрабатывающая SaaS B2B-сервис для интеграции WhatsApp и Instagram с CRM-системами, разыскивает в штат на удаленную работу тимлида Backend разработки с ежемесячной компенсацией от 220 тыс. руб. до вычета налогов. От соискателя требуется профильный опыт в стеке Node.js от года, опыт управления командой 1 года, понимания стандартов написания кода. Работать предстоит с микросервисами и CI/CD, Kubernetes и PostgreSQL, Node.js и Vue.js, RabbitMQ и Tarantool, Redis и Sentry, Highload-приложениями.

Компания ZAVOD Games разыскивает на полный рабочий день старшего Backend-разработчика (Golang), с зарплатой 200-250 тыс. руб. на руки. На этой должности предстоит заниматься разработкой архитектуры высоконагруженных сервисов, игровой логики, поддержкой существующего кода, оптимизацией сервисов. Претенденту на должность предстоит работать со стеком Golang, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, Clickhouse, писать на Golang, проектировать схемы баз данных, готовить Docker-контейнеры.

Московская компания Linked Helper ищет в штат на удаленную работу разработчика React.js, Node.js, PostgreSQL, предлагаемая зарплата составляет 180-300 тыс. руб. на руки. На этой должности предстоит заниматься проектированием и разработкой модулей сервиса и приложения Linked Helper. От кандидата требуется отличное знание современного React.js, умение настроить Webpack или аналог, уверенные знания ES6, Async/Await, SASS / LESS, PostgreSQL, плюсом будет знание SQLite, TypeORM, TypeScript.

Удаленную вакансию тимлида – старшего Fullstack Node.js React разработчика с зарплатной вилкой 150-300 тыс. руб. на руки предлагает московский офис международной я компании Frementa SL. От соискателя требуется профильный опыт работы 3-6 лет с высоким уровнем знаний Node.js и React, стаж не менее года на должности тимлида. Работа предстоит, в частности, с базами данных PostgreSQL на AWS Server.

Рынок ИТ-вакансий в России

Судя по рейтингу Топ-10, почти все высокооплачиваемые вакансии в ИТ ориентированы на трудоустройство программистов, однако в целом по отрасли картина несколько иная. Как рассказали CNews представители HeadHunter, в целом на программирование/разработку ориентирована каждая четвертая вакансия в ИТ.

По данным hh.ru, в марте 2021 г. в тройку регионов-лидеров по числу открытых вакансий в ИТ вошли Москва (39 тыс.), Санкт-Петербург (14 тыс.) и Новосибирская область (4 тыс.).

Ранее CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о зарплатных предложениях в России для соискателей на должность сисадмина Unix. По данным Superjob, они достигали 250 тыс. руб. в Москве, 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.