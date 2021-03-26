Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы

Сооснователь и экс-совладелец IBS Сергей Мацоцкий вошел в состав учредителей российской компании L2U, получив в ней долю почти в 85%. Стартап корнями уходит также в IBS, но в качестве отдельной самостоятельной компании ранее контролировался бывшим финдиректором «Связного». Партнером Мацоцкого по данному проекту стал выходец из ДИТ Москвы.

Новый бизнес Мацоцкого

Как выяснил CNews, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий стал основным владельцем российской компании L2U, разрабатывающей ИТ-продукты, с помощью которых бизнес может обеспечить техподдержку своих клиентов без участия операторов и менеджеров.

Запись о том, что Мацоцкому теперь принадлежит 84,9% долей в ООО «Л2Ю», появилась в ЕГРЮЛ 19 марта 2021 г. Из записей реестра можно сделать вывод, что эти доли ему достались от Эльмиры Аскеровой. Именно она 5 ноября 2019 г. единолично зарегистрировала в Москве упомянутое юрлицо.

Со временем 2% ее долей оказались у Татьяны Поповой, а 13,1% сосредоточил в своих руках Кирилл Кузнецов — действующий гендиректор организации, заявленный в этой должности со дня ее регистрации.

У Аскеровой в ООО «Л2Ю» долей теперь не осталось. В ЕГРЮЛ есть записи о ее участии в качестве соучредителя или гендиректора еще в десятке юрлиц, но все в прошедшем времени. В частности, в мае 2020 г. она владела долей в 51% в ООО «ИБС консалтинг». Данное юрлицо позже было переименовано в ООО «Рубитех»; под этой маркой стал действовать интеграционный бизнес, отошедший к Мацоцкому после его ухода из IBS в апреле 2020 г.



Сергей Мацоцкий стал владельцем стартапа L2U

По данным профиля Аскеровой в LinkedIn, с 2001 по 2007 гг. она была финансовым контроллером и вице-президентом в «Ренессанс капитал», в 2007-2008 гг. занимала должность финдиректора в группе NRG Private Equity Advisors, а далее в такой же должности в «Технопроме» в 2009-2012 гг., в «Связном» в 2012-2015 гг. и в управляющей активами фонда Telconet Capital компании Marsfield Capital в 2015-2017 гг.

Что касается новоиспеченного партнера Мацоцкого по «Л2Ю» Кирилла Кузнецова, то до руководства данной организацией он с апреля 2016 г. по ноябрь 2019 г. сидел в кресле руководителя столичного государственного унитарного предприятия «Московский социальный регистр», а перед этим возглавлял управление отраслевых проектов Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ).

Представители Сергея Мацоцкого сообщить CNews условия получения им контроля над L2U и планы предпринимателя на эту компанию не смогли. В самой L2U комментарии редакции не предоставили.

Некоторые факты о L2U

На сайте L2U говорится, что эта компания занимаемся разработкой и внедрением собственных продуктов: базы знаний InKnowledge и омниканальной платформы L2U. Проект создания данной платформы, как указывается в справке, его участники запустили в составе компании IBS в 2018 г., то есть до ухода из нее Мацоцкого и до образования отдельного юрлица ООО «Л2Ю».

В L2U полагают, что с помощью ее продуктов бизнес-организации смогут запустить порталы самообслуживания для своих клиентов. За счет этого компании смогут разгрузить контакт-центры и оптимизировать штат операторов, поскольку клиентам будет проще находить ответы на свои вопросы самостоятельно.

Также в L2U считают, что ее разработки позволят предприятиям синхронизировать данные на портале самообслуживания с мобильными приложениями, каналами коммуникации и интернет-ресурсами компании. Это должно позволить оперативно вносить изменения в одной точке входа и актуализировать информацию во всех остальных источниках.

Среди клиентов L2U указаны как подконтрольные Мацоцкому организации — «Бюджетные и финансовые технологии» и «Рубитех», так и сторонние компании: Локобанк, BSS (Bank Soft Systems), Notamedia, Handysoft и др.

По данным «Контур.фокус», госконтракты за организацией не числятся, сведениями о финансовых результатах ее работы в 2020 г. система пока не располагает.

Недавняя бизнес-активность Сергея Мацоцкого

Напомним, 5 марта 2021 г. CNews выяснил, что Мацоцкий организовал совместный бизнес с совладельцем «Новых облачных технологий» (разработчик пакета «Мой офис»), в прошлом вице-президентом «Ростелекома» Андреем Чеглаковым. Новая компания получила название «Русим».

Одноименное общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Москве 3 марта 2021 г. Чеглакову в этой структуре принадлежит доля в 45%, Мацоцкому — 10%. В качестве третьего соучредителя с долей в 45% выступает ООО «Трастюнион эссет менеджмент» — управляющая компания закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Форвард инвест». Она была основана в 2007 г. и имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Уставный капитал «Русим» составляет 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Игорь Бурдюгов. Основным видом деятельности организации заявлена разработка компьютерного программного обеспечения. Чеглаков в разговоре с ТАСС отметил, что новая компания является стартапом. «Это лаборатория интернета вещей, в рамках которой планируется разработка универсальных решений для разных секторов экономики», — сказал он.