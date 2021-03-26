В России появится спецсайт для маленьких закупок

Пять крупных российских площадок электронных торгов подписали меморандум о создании в России единого веб-сервиса для закупок малого объема по аналогии с единой инфосистемой для крупных госзакупок. Он будет реализован на базе единого агрегатора торговли «Березка». Согласно действующему законодательству, малыми закупками в общем случае являются сделки с начальной ценой ниже 100 тыс. руб.

Малые закупки объединятся

В России будет создан единый цифровой сервис для проведения закупок малого объема. Как сообщили CNews представители госкорпорации «Ростех», о его запуске договорились пять крупных торговых площадок страны, в том числе РТС-маркет, ОТС-маркет, электронная торговая площадка (ЭТП) «Биржевая площадка», Российский аукционный дом (РАД) и «Березка» — единый агрегатор торговли (ЕАТ). Стороны подписали меморандум об обмене информацией путем интеграционного взаимодействия.

«Ростех», описывая закупки малого объема, ссылается на закон №223-ФЗ, регулирующий закупки компаний с госучастием, в котором говорится о малых закупках на суммы до 100 тыс. руб. или до 500 тыс. руб. в зависимости от выручки.

По данным госкорпорации, вскоре будет создан сервис, аналогичный тому, что сейчас используется для крупных госзакупок. Последний носит название «Единая информационная системе в сфере закупок» (ЕИС). Закупки малого объема в настоящее время разбросаны по множеству ресурсов – например, у ЕАТ реализовано информационное взаимодействие исключительно с региональной информационной системой Москвы «Портал поставщиков». «Настало время объединить усилия всех участников с целью создания единого цифрового пространства для закупок малого объема. Шагом в этом направлении является подписание меморандума», – говорится в сообщении «Ростеха».

Как все будет организовано

Единый цифровой сервис, следует из сообщения «Ростеха», будет построен на базе ЕАТ «Березка». «ЕАТ является связующим, но все площадки, участвующие в объединении, равноправные участники», – уточнили CNews в госкорпорации.

Главная страница ЕАТ «Березка»

ЕАТ сможет обеспечить заказчикам и участникам доступ к собственным и партнерским информационно-аналитическим сервисам, оптимизирующим закупочную деятельность. «Объединение закупок малого объема на агрегаторе создаст единую точку входа и новые возможности для поставщиков и, как следствие, будет содействовать развитию бизнеса в регионах», – отметили представители «Ростеха».

Пользоваться новым сервисом смогут не только пять площадок, подписавших меморандум. В «Ростехе» сообщили, что войти в создаваемое цифровое пространство закупок малого объема смогут все заинтересованные электронные площадки, агрегаторы торгов, электронные магазины.

На вопрос CNews о сроках запуска нового единого сервиса в «Ростехе» сообщили, что процесс объединения площадок уже запущен. Примерный срок запуска единого сервиса для поставщиков – конец августа 2021 г.

Основные цели

Представители «Ростеха» рассказали CNews, что в настоящее время торговые площадки «тратят много сил и ресурсов на конкуренцию за заказчика и право доступа к проведению закупок, забывая про поставщиков». С их слов, поставщики постоянно испытывают трудности при регистрации и поиске подходящих закупок «в таком разнообразии стандартов проведения закупочных процедур».

«Объективной мотивацией создания единого цифрового пространства является упрощение (выпрямление) взаимодействия заказчик-поставщик с наименьшими потерями для системы на уровне выбора площадки проведения закупок», – говорится в сообщении «Ростеха».

Между тем, по состоянию на конец марта 2021 г., на одних только площадках, подписавших меморандум, было зарегистрировано более 250 тыс. заказчиков, а их аккредитацию получили свыше 300 тыс. поставщиков. По данным «Ростеха», суммарно эти сервисы обеспечили больше 2 млн закупок малого объема, что в денежном выражении превысило 150 млрд руб.

Дополнительные цели

Стороны, подписавшие меморандум, планируют создать не только единый сервис закупок малого объема, но и запустить аналитическую базу по таким закупкам. Она, по словам исполнительного директора РАД Константина Раева, будет использоваться, помимо прочего, в целях мониторинга рыночных цен.

Также стороны хотят разработать единые стандарты интеграционного взаимодействия, открытые для третьих лиц, желающих присоединиться к такому взаимодействию, предоставить дополнительные сервисы и продукты для заказчиков и участников закупок, в том числе на коммерческой основе, обмениваться опытом и знаниями в целях дальнейшей цифровизации закупок малого объема и совершенствования способов их проведения.