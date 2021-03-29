ТАСС переезжает с Docsvision на «1С»

Старейшее российское информагентство ТАСС внедрит у себя СЭД на основе «1С: документооборот», в которую будут перенесены документы из использующейся в организации системы Docsvision.

Миграция ТАСС с Docsvision на «1С»

Как выяснил CNews, государственное информационное агентство ТАСС намерено внедрить у себя систему электронного документооборота (СЭД) на базе решения «1С: документооборот» (в редакции не ниже 2.1.) российской компании «1С».

На эти цели организация готова потратить 23,8 млн руб. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, объявленном ТАСС 24 марта 2021 г. в формате электронного конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки от претендентов будут приниматься до 1 апреля 2021 г. Подведение итогов отбора намечено на 2 апреля. Полный фронт работ рассчитан на срок до 29 июля 2022 г.

Как можно заключить из техзадания конкурса, новая СЭД заменит собой систему документооборота на платформе Docsvision отечественной компании «Диджитал дизайн» (Digital Design). Предположительно она была внедрена в ТАСС в 2016 г

ТАСС переходит на документооборот «1С»

Что касается предполагаемой к внедрению СЭД «1С: документооборот», в которую будут перенесены документы из Docsvision, то в отношении нее в ТЗ заказчик сделал пометку о недопустимости предложения поставщиками эквивалентных товарных знаков. Причиной указана «несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми ТАСС».

В чем причина переезда?

На момент публикации данного материала Представители информагентства объяснить CNews, чем обусловлена смена СЭД, не смогли.

В то же время, из тендерных документов следует, что в агентстве продукты «1С» уже используются — в частности «1С: зарплата и управление персоналом» и «1С: бухгалтерия предприятия» (на базе конфигурации «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» на платформе «1С: предприятие 8.3».

Примечательно, что миграция ТАСС качественно повторяет проект «Почты России», которая в июне 2019 г., внедрила в промышленную эксплуатацию единую СЭД на основе «1С: документооборот» — аналогично, взамен Docsvision. Причины смены продукта накануне старта проекта госкомпанией были прямо указаны: старая система была нестабильна (подробности — ниже).

Некоторые аспекты внедрения новой СЭД

В тендерной документации отмечается, что работы по внедрению новой СЭД выполняются с целью создания единой системы документооборота, позволяющей перевести в электронный вид все виды документов, по которым такой перевод соответствует действующему законодательству России и локальным нормативным правовым актам.

Заказчик также надеется реализовать применение единого подхода в работе с документами, организовать и автоматизировать работу с электронными документами на протяжении всего их жизненного цикла, снизить операционные риски компании (неадекватные процессы и ошибочные действия сотрудников), уменьшить количество ошибок и несогласованности действий между структурными подразделениями.

Помимо этого ТАСС намеревается сократить сроки согласования и передачи документов между подразделениями, уменьшить затраты на расходные материалы (бумагу и картриджи), повысить уровень исполнительской дисциплины, уменьшив средний срок просрочки обработки документов, сократить время поиска документов, оптимизировать время и трудозатраты на подготовку и формирование отчетности.

Аналогичный проект «Почты России»

Напомним, когда с Docsvision на «1С» переезжала «Почта России», в техзадании тематического тендера в 2016 г. говорилось, что в аппарате управления заказчика СЭД на платформе Docsvision 4.5 эксплуатировалась с 2011 г. «В 2013 г. был заключен договор на развитие системы по различным функциональным направлениям: общее делопроизводство и процессы согласования, архив, автоматизация процесса согласования закупочной документации с последующим заключением договоров, автоматизация формирования реестра почтовых отправлений из СЭД, подключение филиалов к базе данных СЭД АУП, разработка и внедрение модуля для автоматизации претензионно-исковой деятельности», — отмечалось в документе.

«На текущий момент зафиксирована серьезная нестабильность работы системы электронного документооборота аппарата управления, выражающаяся в снижении производительности, ежедневных инцидентах по нарушению работоспособности системных процессов и процессов согласования, — говорилось в ТЗ. — Причиной является архитектура действующей СЭД, не рассчитанная на подключенный объем пользователей. Архитектура информационной системы СЭД изначально проектировалась и разрабатывалась по принципу централизованного учета документов аппарата управления, из расчета 500-800 пользователей. В настоящее время объем работающих в СЭД пользователей увеличился в 1,6 раз, до 1300 человек».

Кроме того «Почтой России» тогда была выявлена необходимость автоматизации процессов согласования внутренних документов между всеми структурными подразделениями. «С целью решения выявленных проблем и потребностей необходима значительная модернизация системы электронного документооборота, что требует пересмотра архитектуры СЭД в целом и выбора новой платформы в частности», — указывалось в заключении соответствующего раздела техзадания.

Несколько фактов о ТАСС

Агентство пережило не одну смену власти в стране и ведет свою историю еще с царских времен — Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА), первое официальное информационное агентство России начало действовать 1 сентября 1904 г.

Свое наиболее известное имя агентство получило 10 июля 1925 г., когда постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и Советом народных комиссаров СССР было учреждено Телеграфное агентство Союза Советских Социалистических Республик (ТАСС), которое приняло на себя основные функции Российского телеграфного агентства как центрального информационного органа страны.

В 1992 г., когда СССР уже прекратил свое существование, агентство получило название «Информационное телеграфное агентство России». Однако аббревиатура ТАСС была сохранена как всемирно известная марка.

Сегодня в агентстве работают почти 2 тыс. сотрудников по всему миру. Региональные информационные центры действуют в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Десятки корпунктов открыты в регионах России. Представительства агентства имеются в 60 странах. «В 16 странах корреспонденты ТАСС — единственные представители российских СМИ», — указано на сайте агентства.