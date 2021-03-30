Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая
20 мая 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «Роботизация бизнес-процессов 2021».
20 мая 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «Роботизация бизнес-процессов 2021».
Роботизация стала одним из предсказанных аналитиками трендов, которые быстро стали превращаться в реально работающие проекты, приносящие ощутимую исчисляемую выгоду. Ее отличительной особенностью является возможность в кратчайшие сроки автоматизировать рутинные, повторяющиеся процессы, где чаще всего и происходят ошибки, обусловленные человеческим фактором. При этом цена таких ошибок может быть довольно высокой. Еще одно направление — использование RPA на участках, где жизни человека может угрожать реальная опасность.
Подтвердили выступление:
Андрей Холинов, генеральный директор «K2»;
Павел Ульихин, начальник отдела компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Алексей Поярков, руководитель центра компетенции «Киберфизические системы», Центр цифровых технологий, концерн «Росэнергоатом»;
Илья Садовенко, директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe;
Сергей Чайковский, руководитель отдела автоматизации BPM-систем, «Абсолют Страхование»;
Александр Нуреев, руководитель ИТ, «Beeline Казахстан»;
Леонид Колыбин, руководитель продукта голосовых роботов, «Тинькофф»;
Ксения Аистова, Continuous Improvement & RPA Analyst, Coca-Cola HBC Россия.
Вопросы к обсуждению:
Рынок RPA
- Как развивается мировой и российский рынок RPA.
- В каких отраслях роботы уже завоевали популярность.
- Какие операции можно поручить программным роботам.
- Где могут понадобиться человекоподобные роботы.
- Каким будет роботизированной общество будущего.
Направления роботизации
- Роботы в работе колл-центров.
- Роботизация в финансовой сфере.
- Роботы в промышленности и торговле.
- Роботизация логистики и транспорта.
- Роботы на службе государства.
- Способны ли роботы обеспечить безопасность.
Роботизация и бизнес
- Какое влияние оказывает RPA на бизнес компании.
- Как повысить эффективность с помощью роботов.
- В чем особенности роботизации бизнес-процессов.
- Технологии роботизации: как не ошибиться с выбором.
- Экономика внедрения RPA.
- Как организовать процесс внедрения RPA.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.