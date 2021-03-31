Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021», которая состоится 8 апреля 2021 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Основные темы мероприятия:

Цифровые потребности госсектора

Какие решения необходимы госведомствам и госкомпаниям?

Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе?

Как сделать госуслуги удобными?

Как государство заботится о гражданах?

Что происходит в российских регионах?

Ключевые ИТ-проекты

Единая биометрическая система: какие сервисы доступны гражданам.

Цифровой профиль гражданина: практическое применение.

Единое цифровое пространство госорганов.

Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

Электронный документооборот в ведомствах.

Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.

Искусственный интеллект в госсекторе.

Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности.

Цифровой контроль и надзор.

Задачи ИКТ на ближайшее будущее

Как обеспечить эффективность работы госслужащих при растущей мобильности.

Дистанционные сервисы коммуникаций: как выбрать надежное и безопасное решение.

Импортозамещение в госсекторе: как решать проблемы совместимости ИТ-решений при переходе на отечественные ОС.

Унифицированные коммуникации в госведомствах: вызовы и перспективы развития.

На данный момент среди докладчиков:

Василий Слышкин, директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минцифры России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития;

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики;

Алан Салбиев, руководитель Управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи;

Павел Кузьмин, директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ;

Андрей Сельский, заместитель министра спорта России, руководитель цифровой трансформации;

Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области;

Юрий Чулюков, заместитель руководителя, ДИТ Москвы;

Павел Гончаренко, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы;

Алексей Кулешов, вице-президент блока организационного развития и технологий компании ОТР;

Михаил Толпышкин, директор Департамента по продажам клиентам государственного сектора, SberCloud;

Дмитрий Заманов, руководитель направления импортозамещения, Центр импортонезависимых технологий, «Гринатом»;

Андрей Акопов, руководитель направления VS Robotics;

Артем Седов, генеральный директор, «Большая тройка».

Приглашены для выступления:

Алексей Кудрин, председатель Счётной Палаты России;

Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы;

Алексей Семенов, заместитель министра транспорта России;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Владимир Осипов, начальник Управления цифрового развития, Росимущество;

Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.