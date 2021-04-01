«Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех

Бесплатный «Мой офис» для ПК

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) впервые открыла бесплатный доступ к набору настольных офисных приложений под брендом «Мой офис». Продукт «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» предлагает несколько урезанную по сравнению с коммерческими версиями функциональность и рассчитан на индивидуальное или семейное применение. Об этом CNews рассказали представители компании.

В состав пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» входят настольные редакторы текстовых и табличных документов для работы с файлами Open document format (ODF), rtf, txt и pdf. Кроме того, программами поддерживаются современные (docx, xlsx) и «классические» (doc, xls) форматы Microsoft Office.

Одновременно с выпуском настольных продуктов для частных пользователей компания опубликовала дистрибутивы пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» в магазинах приложений Microsoft Store и Mac App Store.

Выпущен российский офисный пакет «Мой офис Стандартный. Домашняя версия», доступный бесплатно всем желающим частным пользователям

Как пояснили CNews в НОТ, релиз бесплатной версии офисного пакета для десктопа напрямую не связан со вступлением в силу 1 апреля 2020 г. закона об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемую в стране технику. По словам представителя компании, настольная версия набора инструментов «Мой офис» для частных лиц вышла бы в любом случае, как это ранее произошло с мобильной версией.

В текущую версию списка приложений для предустановки входят два продукта НОТ – настольные редакторы текстовых и табличных документов «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» для ПК под управлением Windows 10 и мобильное приложение «Мой офис Документы» для смартфонов на Android и iOS. Предустановленные приложения не содержат рекламы и полностью бесплатны для потребителей на весь период использования девайса, утверждают в компании.

Особенности «домашней» версии

Помимо разницы в условиях лицензирования, бесплатный «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» отличается от своего ближайшего коммерческого «родственника» – «Мой офис Стандартный» – по составу входящих в него программ и их функциональности.

Так, «домашняя» версия включает только два приложения – текстовый процессор и редактор таблиц, в то время как коммерческая дополнительно содержит ПО для создания презентаций, почтовый клиент и представленный в конце января 2021 г. инструмент для визуализации и анализа данных «Мой офис Аналитика».

Что касается функций программ для редактирования текста и таблиц, в их бесплатных версиях не поддерживается работа с документами, защищенными паролем, отсутствует возможность сравнения и рецензирования документов. Кроме того, «домашняя» сборка не поддерживает файлы формата csv, а также работу в корпоративном облаке и надстройки.

Стоит также отметить отсутствие программ для операционных систем семейства Linux в бесплатной версии пакета.

Предустановка отечественного ПО

Предустановка отечественного ПО – способ распространения программных продуктов, при котором после первого включения или активации устройства пользователи могут либо сразу запустить программу, либо быстро загрузить ее по ссылке или через меню выбора.

Выполнять установку отечественного софта на ПК, смартфоны, планшеты, и смарт-ТВ вендоров предписывает закон № 425-ФЗ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. Первоначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 г., но в дальнейшем из-за пандемии COVID-19 власти переносили дату несколько раз. В конечном счете закон вступил 1 апреля 2021 г.

В начале января 2021 г., как сообщал CNews, Правительство России сформировало финальную версию списка российских программ для установки на новые мобильные устройства, компьютеры и телевизоры. Например, на смартфонах теперь будет сразу 16 российских программ, 11 из которых предоставили Mail.ru и «Яндекс». В списке также есть платежная система MirPay, приложение «Госуслуги», антивирус Kaspersky Internet Security от «Лаборатории Касперского» и приложение Applist.ru – агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры России.

Покупатели смарт-ТВ после 1 апреля 2021 г. увидят в их меню 11 российских программ – «Кинопоиск HD» и поисковик «Яндекса», Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.

На ноутбуки и ПК с Windows 10 будет устанавливаться лишь одна программа – офисное ПО «Мой офис стандартный. Домашняя версия».